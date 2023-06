Previsione Tron 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro del TRX mentre discutiamo delle previsioni dei prezzi di Tron per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Tron.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Tron e rispondere alle domande se TRX è un buon investimento o meno, perché TRX avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Tron aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è TRX e alla sua storia fino ad oggi.

Tron Prezzo Previsione

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città cripto.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Tron Prezzo Previsione 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

TRX Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede TRX raggiungere $ 0,1491 nel 2025.

Quanto varrà TRX tra 5 anni?

Il prezzo di TRX in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0

Tron Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà TRON nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede TRON raggiungere $ 0 nel 2030.

Quanto varrà TRON nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede TRON raggiungere $ 0 nel 2040.

TRON sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, TRON non sostituirà o supererà BTC.

TRON può raggiungere $ 1?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per TRON di raggiungere $ 1 nel breve o medio termine.

TRON può raggiungere $ 10?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per TRON di raggiungere $ 10 nel breve o medio termine.

TRON può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per TRON di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Quanto in alto andrà TRON?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo TRON crollare e scendere a quasi 0 in un futuro lontano.

Vale la pena acquistare TRON?

Non vediamo un futuro brillante per TRON. Vale la pena acquistare solo come speculazione a breve termine con una buona strategia di uscita. TRON non è una buona tenuta a lungo termine.

TRON è un buon investimento?

TRON non è un buon investimento a nostro avviso. Perché? Bene, affronta una feroce concorrenza da altri progetti crittografici simili, non si distingue per la sua tecnologia e innovazione, non ha una vera comunità (senza contare gli speculatori e la folla che insegue l’hype) e il team dietro il progetto non è provato.

TRON può renderti milionario?

No, TRON non può renderti milionario in quanto non lo vediamo fare un aumento di prezzo 10x in qualsiasi momento in futuro.

Quanto varrà TRON?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0452. A lungo termine (8-10 anni), molto probabilmente scenderà a 0 o giù di lì.

Perché TRON avrà successo e salirà di prezzo?

TRON ha poche possibilità di successo. Non ha alcun vantaggio di prima mossa, non porta alcuna proposta di valore unica, ha una squadra debole e una piccola comunità alle spalle. Tutto ciò riassunto impedisce a TRON di avere successo e aumentare il prezzo a lungo termine.

Qual è la previsione a breve termine per TRON?

TRON raggiungerà $ 0,0452 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 40,6% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,0761.

Previsione TRON Prezzo Oggi – Quale sarà il prezzo di TRON domani?

TRON si aggirerà intorno a $ 0,0758 domani.

Tron può raggiungere $ 1?

Alcune pubblicazioni dei media affermano che il prezzo di Tron può raggiungere $ 1 in meno di 5 anni, prevedendo anche che entro la fine del 2021 potrebbe raggiungere $ 1. Siamo completamente in disaccordo su questa previsione del prezzo Trx e pensiamo che TRX si aggirerà intorno agli stessi valori che fa in questo momento.

Tron salirà nel 2021?

Mentre l’ecosistema Tron è cresciuto, popolato principalmente da dApp di gioco d’azzardo di bassa qualità truffaldine, abbiamo dichiarato più volte in questa previsione dei prezzi TRX che non vediamo molti progressi sostanziali che in cambio spingerebbero il prezzo delle monete TRX verso l’alto. TRX è destinato a rimanere al di sotto di $ 0,020 per il futuro prevedibile.

Tron è un buon investimento?

Ha ancora solo un valore speculativo che sta diminuendo man mano che il mercato matura. L’intero ecosistema è guidato da persone non provate e sarà una vera meraviglia se TRX sopravviverà nei prossimi 5 anni.

Tron ha un futuro?

A breve termine, sì. Ha un certo valore speculativo e potenziale per un paio di altre pompe e discariche, ma questo è ben lungi dall’essere una solida base per un futuro stabile.

Cosa sta succedendo con Tron?

Soffre della maturazione del mercato. Gli investitori stanno tornando in sé e l’intero mercato delle criptovalute sta diventando più professionale con strumenti di ricerca e agenzie che aiutano gli acquirenti a determinare il valore effettivo di un progetto eliminando lanugine e hype. Tron è stato per lo più alimentato dalle suddette forze di mercato la cui forza sta diminuendo con il tempo e il risultato finale è quello che abbiamo oggi: Tron è bloccato e fuori dai riflettori.

Perché Tron sta andando giù?

Quando il mercato diventa ribassista, gli investitori corrono dagli asset più piccoli e rischiosi verso zone più grandi e più sicure. In cripto ciò significa che le persone vendono i loro altcoin e comprano stablecoin come Tether, o parcheggiano i loro soldi in BTC. Tron e progetti simili sono visti come un veicolo rischioso per guadagni rapidi – nessuno sano di mente manterrebbe maggiori somme di denaro in tale token.

Perché Tron sta salendo?

Quando il mercato diventa rialzista, gli investitori cercano di sovraperformare bitcoin acquistando altcoin più rischiosi nella speranza di colpire una corsa lunare e guadagnare un sacco di soldi in breve tempo. Quindi di solito si basa su speculazioni che sono spesso alimentate da false partnership o hype infondato su qualche evento minore o miglioramento tecnico.

Quindi bloccano i profitti vendendo quegli altcoin e riacquistando bitcoin o qualche altro token legittimo. Oppure semplicemente incassano e si concedono qualche bel regalo. Solo gli sciocchi rimangono e detengono token come TRX a lungo termine.