Previsione Tron 2023, 2025 e 2030

Tron è un sistema operativo basato su blockchain che mira a fornire la proprietà completa ai creatori di contenuti digitali. Tron mira principalmente a rivoluzionare la condivisione di contenuti digitali e l’intrattenimento. In altre parole, il suo motivo è quello di creare una piattaforma di intrattenimento di contenuti digitali che possa aiutare gli utenti a condividere i loro contenuti digitali in modo facile ed economico.

Ciò che rende Tron unica è la sua prospettiva innovativa. Inoltre, supporta quasi 2000 transazioni in un secondo. Inoltre, non vi è alcuna commissione di transazione per il token TRX, che è davvero un vantaggio competitivo per Tron. Con Tron, gli artisti possono possedere completamente i loro contenuti e condividerli senza preoccuparsi delle commissioni di transazione. È davvero un punto a favore per Tron Blockchain.

Una domanda cruciale posta dagli investitori TRON è: Tron raggiungerà $ 1, $ 10 o anche $ 100? Se sì, quanto tempo ci vorrà per raggiungere quei livelli? Scopriamo le risposte a queste domande in questa relazione.

Ci sono vari fattori che devono essere considerati durante la previsione del prezzo di una criptovaluta, come i suoi movimenti di prezzo, l’analisi della concorrenza, le tendenze del mercato, ecc. Analizziamoli singolarmente.

Valore delle perdite USDD di Tron

Il prezzo di mercato della stablecoin Tron USDD, al momento della scrittura, è di $ 0,97 ed è aumentato dello 0,6% in un solo giorno. Come possiamo vedere nel grafico allegato, il prezzo dell’USDD ha subito un improvviso aumento, poche ore fa.

Tuttavia, il suo grafico a 7 giorni (allegato sotto) indica chiaramente che il suo prezzo ha raggiunto il suo valore più basso ieri.

Nonostante uno 0,6% nel suo prezzo da ieri, l’USDD è ancora stabile a $ 0,97, molto meno del suo livello di $ 1. Pertanto, non è proprio una cosa per una stablecoin perdere il suo valore. Il motivo è che il valore decrescente dell’USDD potrebbe anche essere un rischio per Curve Finance, un protocollo Defi.

I dati dicono che USDD rappresenta oltre l’86% dei pool USDD / CRV.

L’aggiornamento settimanale di TRX è qui

L’aggiornamento settimanale di Tron afferma che il suo account mainnet ha aggiunto 1,8 milioni di nuovi account questa settimana per crescere a 125,1 milioni. Inoltre, le transazioni sono cresciute a 4,33 miliardi dopo un aumento settimanale di 46,61 milioni di transazioni.

Inoltre, TVL ha anche aumentato a $ 9,6 miliardi rispetto a TVL di $ 9,4 miliardi una settimana fa. Si dice che la ragione di questa crescita siano le crescenti partnership (con Huobi, per esempio) di Tron per avere uno sviluppo nel mondo reale.

In una discussione su Reddit su un argomento simile, gli utenti sembrano essere felici degli aggiornamenti nella rete Tron. Un utente ha commentato che non si è mai sentito meglio riguardo alla blockchain, mentre un altro ha scritto che la blockchain di Tron è sempre stata la migliore.

Ultimo aggiornamento dei prezzi

C’è un nuovo sito web disponibile per estrarre i token TRX, secondo un recente tweet di Tron. Si noti che gli utenti riceveranno un bonus di benvenuto di token 3k TRX da coniare da questo sito web.

Parlando dell’attuale movimento dei prezzi di TRX, il suo prezzo è diminuito di quasi il 3,6% in 24 ore per raggiungere un valore di $ 0,05. Inoltre, il suo volume di trading è aumentato di oltre il 40% in un solo giorno, indicando che sempre più persone vendono i loro token TRX.

TRX Tron Storia dei prezzi

I movimenti dei prezzi sono sempre uno dei fattori cruciali per determinare e prevedere il prezzo di una criptovaluta. Di seguito è riportato il grafico dei prezzi di tutti i tempi di TRX, possiamo vedere che la moneta ha raggiunto il picco di $ 0,30 nel 2018.

Il prezzo più basso di TRX è stato di $ 0,002 (nel 2017), quindi ci sono voluti quasi 4 mesi perché Tron raggiungesse il suo prezzo massimo di tutti i tempi di $ 0,30, una crescita di 150x dal suo prezzo più basso al suo prezzo più alto di tutti i tempi.

Il prezzo di TRX è diminuito di oltre il 50% in soli 12 mesi, anche se ha affrontato molti alti e bassi nel mezzo.

Tron vs Cardano – Curva di crescita

Cardano (ADA) è una piattaforma blockchain il cui motivo è creare una piattaforma più trasparente e sicura per gli utenti ed è uno dei principali concorrenti della blockchain di Tron. Analizziamo anche la curva di crescita di ADA:

Il prezzo più alto di tutti i tempi di Cardano è stato di $ 2,94 che ha raggiunto 1 anno fa. ADA ha impiegato quasi 4 anni per raggiungere il suo valore più alto di tutti i tempi. Nel frattempo, è cresciuto di 117,6 volte in quei 4 anni.

Tron raggiungerà $ 1?

TRX è 6 volte inferiore al suo valore massimo storico di $ 0,30, considerando il suo prezzo attuale di $ 0,05. Ora, tenendo presente il suo tasso di crescita di 150x in soli 4 mesi (come discusso sopra), il suo tasso di crescita a un mese è 37.5x. Significa che nei prossimi 12 mesi, il prezzo di mercato di TRX può raggiungere un valore teorico di $ 22,5.

Ma gli attuali fattori macroeconomici e la liquidità non sono simili al 2017-18 o al 2020-21. In altre parole, il prezzo di TRX può raggiungere quel valore in uno scenario ideale, ma le condizioni non sono ancora ideali. Quindi, TRX non raggiungerà sicuramente quel valore nel prossimo 1 anno.

Quindi, proviamo a scoprire il valore più realistico che può raggiungere in quel periodo. Come possiamo vedere (nel grafico), la pompa è stata piuttosto improvvisa e potrebbe essere dovuta a determinati fattori (come una pompa falsa), quindi, sarebbe più logico considerare il prossimo valore elevato di $ 0,15 che ha raggiunto nell’aprile 2021.

TRX ha impiegato 38 mesi (da febbraio 2018 ad aprile 2021) per raggiungere un valore elevato di $ 0,15 da $ 0,03, indicando una crescita di 5x.

Significa che, nei prossimi 38 mesi, il prezzo può crescere solo di 5 volte il prezzo attuale di $ 0,05. Pertanto, il prezzo di TRX può raggiungere solo un valore di $ 0,25 nei prossimi 38 mesi (più di 3 anni) e non $ 1.

Quindi, Tron raggiungerà $ 1? Beh, certamente sì, ma non presto. Per raggiungere un valore di $ 1, TRX deve crescere di 20 volte. Quindi, potrebbero essere necessari 12,6 anni per raggiungere quel valore.

Tron raggiungerà $ 10?

TRX deve crescere di 200x per raggiungere un valore di $ 10.

Allo stesso modo, tenendo conto dei fattori macroeconomici e delle condizioni di liquidità nello scenario recente, non possiamo andare dal tasso di crescita ideale di 150x in 4 mesi. Considerando il tasso di crescita pratico di 5x in 38 mesi, ci vorranno probabilmente circa 127 anni perché Tron raggiunga $ 10. Ma, ancora una volta, la situazione probabilmente non rimarrà la stessa in tutto e i fattori macroeconomici e la liquidità potrebbero rivelarsi a favore della moneta TRX. Pertanto, può probabilmente raggiungere quel valore prima di questo.

Quindi, Tron raggiungerà $ 10? Beh, non è certamente pratico se prevalgono i fattori attuali. Ma può raggiungere quel valore se la situazione cambia, tenendo presente la volatilità delle criptovalute.

Tron raggiungerà $ 100?

L’attuale prezzo di mercato di TRX (di $ 0,05) suggerisce che deve crescere entro il 2000x per raggiungere un valore di $ 100. Se Tron continua a crescere a 0,131x in un mese, avrà sicuramente bisogno di 1.272 anni per raggiungere $ 100, il che è praticamente impossibile.

Quindi, Tron raggiungerà $ 100? No, TRX certamente non raggiungerà quel valore perché non è abbastanza pratico. Ma, considerando la crescita della concorrenza di TRX e altri fattori, Tron può aspettarsi una buona crescita nel prossimo futuro.

Tron Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Tron Prezzo Previsione 2023 è US$ 0,12

Tron Prezzo Previsione 2025 è $0.23

Tron Prezzo Previsione 2030 è 1.04

