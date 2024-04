Previsioni del Prezzo di Brise Bitgert

in

13Bitgert è un progetto di ingegneria crittografica lanciato nel luglio 2021. La piattaforma è stata costruita per fornire prodotti blockchain e soluzioni di auditing. Originariamente costruito sulla BNB Chain, Bitgert utilizza il token BNB per pagare le ricompense. Nel 2022, Bitgert ha lanciato la sua propria blockchain, la BRISE Chain, che supporta i token BRC20 e si vanta di essere la blockchain più veloce disponibile sul mercato, con una capacità di gestire fino a 100.000 transazioni al secondo (TPS) e senza costi di gas.

Caratteristiche della BRISE Chain

Nessun Costo di Gas : La BRISE Chain permette transazioni senza costi di gas.

: La BRISE Chain permette transazioni senza costi di gas. Alta Velocità di Transazione : Può gestire fino a 100.000 TPS.

: Può gestire fino a 100.000 TPS. Architettura Proof-of-Authority (PoA) : Fornisce tempi di blocco rapidi e commissioni basse.

: Fornisce tempi di blocco rapidi e commissioni basse. Compatibilità con EVM: Supporta contratti intelligenti ed è compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM).

Token Brise

Il token BRISE è il token nativo delle catene BRISE e Bitgert, basato su contratti intelligenti che lo rendono scambiabile e interscambiabile con i token ERC-20 di Ethereum e BEP-20 di Binance. Il token BRISE è utilizzato per:

Pagare le commissioni gas per l’esecuzione di contratti intelligenti.

Staking.

Servizio di pagamento peer-to-peer.

Raccogliere le commissioni delle transazioni sulla rete.

Quando Brise Raggiungerà 1 Dollaro?

Per raggiungere 1 dollaro, il token Brise necessiterebbe di una crescita di mercato straordinariamente alta, non sostenuta dalle attuali dinamiche di mercato o dalla capitalizzazione di mercato prevista. Attualmente, le prospettive di raggiungere tale cifra sono estremamente basse.

Quando Brise Raggiungerà 10 Dollari?

Raggiungere 10 dollari è ancora più improbabile rispetto a 1 dollaro, considerando l’attuale valutazione e la crescita necessaria per raggiungere tale traguardo. Non ci sono indicazioni realistiche che Brise possa raggiungere questa soglia nel futuro prevedibile.

Quando Brise Raggiungerà 100 Dollari?

Parlare di 100 dollari per Brise è puramente speculativo e non basato su nessuna analisi di mercato attuale. Non ci sono previsioni che suggeriscono una tale crescita.

Quando Brise Raggiungerà 1000 Dollari?

Prevedere un prezzo di 1000 dollari per Brise è oltre la speculazione. Considerando la struttura attuale e il contesto del mercato delle criptovalute, una tale valutazione è altamente improbabile.

Brise è Considerato un Buon Investimento?

Al momento, Brise sta lottando in molti segmenti di mercato e non appare come un buon investimento. Tuttavia, potrebbe rappresentare una buona opportunità di trading a breve termine.

Previsioni del Prezzo di Brise Bitgert 2024-2030

Di seguito è riportata una tabella che riassume le previsioni di prezzo per Brise Bitgert dal 2024 al 2030. Queste proiezioni sono basate sulle tendenze di mercato attuali e sulla crescita potenziale della piattaforma.

Anno Previsione del Prezzo (USD) 2024 $0.000000350 2025 $0.000000655 2026 $0.00000119 2027 $0.00000160 2028 $0.00000221 2029 $0.00000333 2030 $0.00000484

Nota: Queste previsioni sono stime basate su analisi di mercato e non dovrebbero essere considerate come consigli finanziari. È sempre consigliato consultare un consulente finanziario per decisioni informate.