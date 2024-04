Previsioni del Prezzo di STEPN GMT (GMT)

in

STEPN GMT è un progetto basato sulla blockchain di Solana che si inserisce nel contesto di Social-Fi e Game-Fi. È un’applicazione di “move-to-earn” che incentiva gli utenti a mantenersi attivi e sani, permettendo loro di guadagnare GMT camminando, correndo o facendo jogging all’aperto. GMT, o Green Metaverse Token, è il token di governance di STEPN, utilizzato per votare i progetti e acquistare merce dall’app STEPN.

Come si Guadagna GMT?

Guadagnare GMT è simile al mining di Bitcoin:

Le sneakers di livello 30 guadagnano GMT.

C’è una riduzione della quantità di GMT emessa ogni due anni dall’inizio del guadagno.

Simile ai tassi di hash su Bitcoin, il guadagno di GMT cambia in base al numero di utenti.

Esistono vari pool di guadagno GMT a seconda del tipo di sneaker e del livello di comfort.

A Cosa Serve il Token GMT?

GMT è un token di governance usato per distribuire i profitti del gioco tra gli utenti.

GMT viene guadagnato partecipando alle attività sulla piattaforma STEPN.

A differenza di GST, che è usato per le riparazioni delle sneakers su STEPN, GMT è usato per avanzare di livello.

GMT interviene quando un utente vuole cambiare il nome delle sneakers possedute.

GMT è anche usato per la coniazione di nuove sneakers e per l’aggiornamento.

Con GMT, gli utenti possono accedere a molteplici funzionalità nell’app STEPN.

Quando GMT Raggiungerà 1 Dollaro?

Per raggiungere $1, GMT deve aumentare di 4 volte. Con un aumento del 25% all’anno, GMT potrebbe raggiungere $1 in circa 7 anni.

Quando GMT Raggiungerà 10 Dollari?

Per raggiungere $10, GMT deve aumentare di 40 volte. Questo potrebbe avvenire in circa 17 anni con un aumento annuo del 25%.

Quando GMT Raggiungerà 100 Dollari?

Per GMT raggiungere $100, dovrebbe essere distrutto circa il 95% dei token. Questo richiederebbe una crescita di 400 volte, portando la capitalizzazione di mercato a circa $194,15 miliardi, un traguardo considerato non fattibile nel contesto attuale.

Quando GMT Raggiungerà 1000 Dollari?

Raggiungere $1000 per GMT significherebbe un aumento di 4002 volte, portando la capitalizzazione di mercato a circa $1,94 trilioni. Questo è considerato altamente improbabile.

GMT è Considerato un Buon Investimento?

Nel lungo termine, GMT potrebbe essere considerato un buon investimento grazie alle sue chiare applicazioni. Tuttavia, l’alto livello di concorrenza nel settore delle sneaker e una comunità meno attiva rispetto ad altre possono rappresentare ostacoli significativi.

Previsioni del Prezzo di GMT 2024-2030

Ecco una tabella che riassume le previsioni di prezzo per GMT dal 2024 al 2030 basate sulle tendenze attuali del mercato.

Anno Previsione del Prezzo (USD) 2024 $0.417 2025 $0.620 2026 $0.839 2027 $1.08 2028 $1.46 2029 $1.99 2030 $2.95

Nota: Queste previsioni sono stime basate su analisi di mercato e non dovrebbero essere considerate come consigli finanziari. Si consiglia sempre di consultare un consulente finanziario per decisioni informate.