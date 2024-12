Previsioni di crescita per l’economia cinese: opportunità e sfide

Le nuove previsioni della Banca Mondiale

La Banca Mondiale ha recentemente aggiornato le sue previsioni di crescita per l’economia cinese, evidenziando un miglioramento sia per l’anno in corso che per il prossimo. Questo cambiamento è significativo, considerando le difficoltà che la Cina ha affrontato negli ultimi mesi, tra cui una crisi immobiliare e una domanda interna debole. Nonostante ciò, l’ente ha messo in guardia sulle sfide persistenti che il paese dovrà affrontare nel 2025, in particolare la debole fiducia tra famiglie e imprese.

Le sfide del settore immobiliare

Il settore immobiliare cinese ha rappresentato un punto critico per l’economia. La crisi in questo settore ha avuto ripercussioni significative, contribuendo a una diminuzione della fiducia dei consumatori e degli investitori. Mara Warwick, direttrice nazionale della Banca Mondiale per la Cina, ha sottolineato l’importanza di affrontare queste problematiche, suggerendo che è fondamentale migliorare le reti di sicurezza sociale e rafforzare le finanze degli enti locali. Solo così sarà possibile promuovere una ripresa sostenibile.

Rischi legati alla politica commerciale

Un altro fattore di rischio per l’economia cinese è rappresentato dall’aumento dei dazi statunitensi sui beni cinesi, previsto con l’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa situazione potrebbe aggravare ulteriormente le difficoltà economiche della Cina, rendendo necessarie riforme strutturali a lungo termine. Warwick ha affermato: “È importante bilanciare il sostegno a breve termine alla crescita con le riforme strutturali a lungo termine”.

Andamento delle borse cinesi

Il , le borse cinesi hanno chiuso la giornata di contrattazioni con andamenti contrastanti. Mentre Hong Kong è rimasta quasi invariata, Shanghai e Shenzhen hanno registrato lievi rialzi. Il settore tecnologico ha sostenuto Hong Kong, compensando il calo del settore immobiliare. A Shanghai, il comparto immobiliare ha mostrato segnali positivi, mentre i semiconduttori hanno visto un calo. Questo scenario evidenzia la complessità dell’attuale situazione economica cinese, dove diversi settori stanno reagendo in modi differenti alle sfide globali.