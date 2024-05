Previsioni di Prezzo di Arkham (ARKM) 2024-2030: è un buon investimento?

in

Nel breve termine, la tendenza generale del prezzo di ARKM sembra rialzista.

Attualmente, il livello di supporto principale è situato a $2.3627, mentre la resistenza principale si trova a $2.5281. Un superamento di questa resistenza potrebbe attirare più acquirenti e portare il prezzo oltre il livello di resistenza superiore di $2.6935 se la pressione di acquisto aumenta.

Indicatori Oscillatori

Indice di Forza Relativa (RSI): Con un valore di 57.87 , l’RSI indica una posizione di acquisto per ARKM.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Il valore attuale di 0.09715 segnala anch'esso una posizione di acquisto per ARKM.

Altri Oscillatori:

CCI (Commodity Channel Index): 85.54 (Neutrale)

85.54 (Neutrale) Awesome Oscillator: 0.4581 (Acquisto)

0.4581 (Acquisto) Momentum: 0.4233 (Acquisto)

0.4233 (Acquisto) StochRSI: 85.25 (Vendita)

85.25 (Vendita) Williams’ %R: -33.26 (Neutrale)

-33.26 (Neutrale) Ultimate Oscillator: 55.25 (Neutrale)

Medie Mobili

SMA (Simple Moving Average): SMA (10): 2.2439 (Acquisto) SMA (50): 2.2203 (Acquisto) SMA (100): 1.9440 (Acquisto) SMA (200): 1.2229 (Acquisto)

EMA (Exponential Moving Average): EMA (10): 2.3175 (Acquisto) EMA (50): 2.1401 (Acquisto) EMA (100): 1.9019 (Acquisto) EMA (200): 1.4846 (Acquisto)



Pivot Points Classici

Supporti: $2.3627, $2.2959, $2.1973

$2.3627, $2.2959, $2.1973 Resistenze: $2.5281, $2.6267, $2.6935

Previsioni del Prezzo di Arkham (2024-2030)

Prossime 24 ore: $2.36 – $2.52

$2.36 – $2.52 Questa settimana: $2.34 – $2.68

$2.34 – $2.68 2024: $2.84

$2.84 2025: $3.36

$3.36 2026: $4.14

$4.14 2027: $4.84

$4.84 2028: $5.44

$5.44 2029: $6.92

$6.92 2030: $9.18

Può Arkham Raggiungere $100 o $10?

Obiettivo $100

Per raggiungere un prezzo di $100, ARKM dovrebbe aumentare di 41 volte. In questo caso, la capitalizzazione di mercato sarebbe di circa $20.46 miliardi. Con un tasso di crescita del 25%, ARKM potrebbe raggiungere questa cifra in circa 17 anni.

Qualità dell’investimento: Moderata

Moderata Tempo e crescita necessari: Non realizzabile

Non realizzabile Capitalizzazione di mercato: Moderatamente fattibile

Conclusione: Tenendo conto della qualità dell’investimento, del tempo e della crescita necessari, Arkham ha una possibilità moderata di raggiungere $100.

Obiettivo $10

Per arrivare a $10, ARKM dovrebbe crescere di 4 volte. Ciò porterebbe la capitalizzazione di mercato a circa $2.05 miliardi. A un ritmo di crescita del 25%, ci vorrebbero circa 7 anni per raggiungere questo obiettivo.

Qualità dell’investimento: Moderata

Moderata Tempo e crescita necessari: Fattibile

Fattibile Capitalizzazione di mercato: Fattibile

Considerando i fattori in gioco, Arkham ha una buona probabilità di raggiungere $10.