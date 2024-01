in

Station Wallet, supportata dalla potente piattaforma Terra Money, ha annunciato una nuova integrazione con il supporto di dYdX. Gli utenti possono ora inviare, ricevere e scambiare token, connettersi ad app, mettere in staking e votare su proposte di governance utilizzando Station Wallet.

Aggiornamenti Mensili su Terra Luna: Novità e Sviluppi Significativi

Il sistema Terra ha sperimentato importanti sviluppi nel mese di novembre, tra cui:

L’acquisizione di Pulsar Finance da parte di Terraform Labs (TFL), con un’iniezione di $17.65 milioni di capitale.

Implementazione di liquidità blue-chip su Astroport, Ura e White Whale.

Integrazione del modulo FeeShare e aggiornamenti da AllianceDAO.

La versione Enterprise DAO v2 introduce la funzionalità di tesoreria cross-chain.

Miglioramenti per vari progetti, tra cui Astroport, Hallswap, Ura e Chainscope.

TFL inietta $15 milioni di capitale in Terra, approfondendo la liquidità per gli asset blue-chip.

Proposta di governance di successo (Prop 4792) che incorpora il modulo FeeShare, consentendo a sviluppatori e DAO di guadagnare il 75% delle commissioni generate.

Integrazioni e quotazioni, con Pulsar che aggiunge il supporto per Astroport, Ura e Enterprise DAO v2.

Previsioni di Prezzo per Terra Luna 2.0 nel 2023-2030

Anno Previsione Prezzo Luna 2.0 2023 $0.875 2024 $1.52 2025 $2.13 2026 $2.92 2027 $3.62 2028 $4.98 2029 $7.01 2030 $10.1

Possibile Raggiungimento di $100 da Parte di Terra Luna: Analisi e Considerazioni

Per raggiungere $100, Terra Luna dovrebbe aumentare di quasi 50 volte, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di $12 miliardi. In teoria, se Terra Luna aumentasse del 30% ogni anno, ci vorrebbero 15 anni per raggiungere quel livello.

Tuttavia, alcune barriere pratiche includono:

L’incertezza sulla comparsa di un ambiente favorevole alla liquidità.

La mancanza di un ecosistema attivo significativo in Terra Luna 2.0.

La competizione intensa tra i token per dimostrare i loro casi d’uso.

Analisi dell’Investimento in Terra Luna: Pro e Contro

Luna ha subito una delle cadute più brutali nella storia delle criptovalute, ma presenta segni di revival. Tra gli usi principali dei token LUNA:

Partecipazione alla governance della piattaforma attraverso meccanismi di voto. Utilizzo per il meccanismo di collaterale per garantire la stabilità dei prezzi delle stablecoin. Utilizzo per pagamenti in supermercati e stazioni di servizio in paesi come Corea del Sud e Mongolia. Pagamento delle commissioni di transazione sulla rete Terra.

Prospettive Future di Terra Luna 2.0: Sfide e Segnali di Ripresa

Nonostante sfide e dimensioni più ridotte rispetto a Terra Luna 1.0, Terra Luna 2.0 mostra segni di ripresa, superando Luna Classic negli ultimi mesi. Tuttavia, sfide come la concorrenza e l’adozione limitata richiedono attenzione.

Pro e Contro dell’Aumento del Prezzo di Terra Luna: Analisi del Mercato

Considerando l’andamento passato di Ethereum dopo una caduta significativa, il prezzo di Luna 2.0 a $2.1 offre facilità di possesso e scambio. Tuttavia, sfide nella gestione passata e nella concorrenza attuale sono aspetti critici da considerare.

Dove Acquistare Terra Luna (LUNA)?

LUNA può essere acquistata su numerose piattaforme, tra cui Binance, KuCoin, Kraken, Bitfinex, OKX, Gate.io, Huobi, Crypto.com, Bitget, MEXC, BKEX, HitBTC, Kujira Fin (DEX), ecc.

FAQ su Terra Exchanges

Benvenuti nella sezione FAQ dedicata agli scambi di Terra. Forniremo informazioni dettagliate sulle piattaforme di scambio, le modalità di acquisto e le opzioni di trading per Terra (LUNA).

Dove posso acquistare Terra?

Puoi acquistare Terra su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui Bibox, Tapbit, Binance, Binance Futures e Bit.com. Al momento, Terra è negoziato su 39 scambi. L’exchange più popolare al momento per LUNA è Bibox.

Qual è il miglior exchange per acquistare Terra?

Attualmente, il miglior exchange per acquistare LUNA è Binance, con un volume di trading di Terra pari a $ 19.39 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi scegliere anche da altre piattaforme che elencano LUNA, come KuCoin, Kraken, Bybit, OKX e gate.io.

Dove posso acquistare Terra con valuta fiat?

Puoi acquistare Terra con valuta fiat su Kraken, uno degli exchange più consolidati nell’industria delle criptovalute. Attualmente, Kraken elenca Terra in coppie con il Dollaro USA e l’Euro. Puoi acquistare criptovalute su Kraken con una carta Visa o Mastercard, o puoi finanziare il tuo account attraverso un bonifico bancario o altri metodi.

Dove posso acquistare Terra con USDT?

Puoi acquistare Terra con USDT sulla piattaforma di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di trading di Terra pari a $ 19.39 milioni nelle ultime 24 ore. Binance elenca anche un numero molto elevato di altre criptovalute, offrendoti molte opzioni di trading oltre a Terra.

Su quale exchange posso acquistare Terra con carta di credito?

Puoi acquistare Terra con una carta di credito su Binance e su altre piattaforme come [aggiungere altri exchange]. Utilizzare una carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, anche se solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di trading delle ultime 24 ore di Terra?

Il volume di trading delle ultime 24 ore di Terra ammonta a $ 119.46 milioni. Terra è quotato su 39 scambi con 85 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggiore volume di trading di Terra?

Attualmente, l’exchange più popolare per Terra è Binance, che ha gestito scambi di LUNA per un valore di $ 19.39 milioni nelle ultime 24 ore.

Qual è la coppia di trading Terra più popolare?

La coppia di trading Terra più popolare è LUNA/USDT. Nelle ultime 24 ore, LUNA/USDT ha registrato un volume di trading di $ 52.94 milioni su 39 diverse piattaforme di criptovalute.