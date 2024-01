Nelle ultime 24 ore, Stratis ha registrato un aumento del 34%, con l’andamento in crescita dall’ieri sera. Nonostante l’assenza di notizie specifiche o aggiornamenti durante quel periodo, un rapporto separato, pubblicato poco prima del rialzo, ha rivelato che diverse dApp, tra cui StratisphereNFT, Dawn of Ships, NftPoweredGames, MyXRWorld e altre, stanno facendo la transizione verso StratisEVM. Il voto è già in corso per supportare questa migrazione a StratisEVM.

Previsioni di Prezzo per Stratis

Data e Ora: Dec 29th, 2023 06:23 PM UTC

Previsione Prezzo Stratis nelle prossime 24 ore: $0.998 – $1.07

Previsione Prezzo Stratis per questa settimana: $0.967 – $1.20

Data e Ora: Dec 29th, 2023 03:12 PM UTC

Panoramica Generale: Neutrale

Saggezza del Mercato: Parzialmente Bearish 1a. Dati di Mercato: Neutri

1b. Raccomandazione Tecnica: Vendere Saggezza della Folla: Parzialmente Bullish 2a. Buzz sui Social Media: Elevato

2b. Sentimento sui Social Media: Stabile

Previsioni di Prezzo Stratis 2023, 2025 e 2030

2023: $1.09

2024: $1.68

2025: $2.48

2026: $3.26

2027: $3.78

2028: $4.95

2029: $7.00

2030: $9.84

Valutazione dell’Investimento: Stratis come Opportunità

Stratis rappresenta una piattaforma di sviluppo blockchain progettata per servizi finanziari e altre organizzazioni. Consente ai programmatori di creare, testare e distribuire applicazioni sulla blockchain utilizzando C# e il framework Microsoft .NET.

Stratis DevEx e Miglioramento dell’Esperienza Sviluppatore

Il progetto Stratis DevEx mira a potenziare l’esperienza degli sviluppatori di contratti intelligenti, cercando di equiparare gli strumenti e le esperienze fornite da Ethereum.

Uso delle Catene Private per Adattarsi alle Esigenze Aziendali

Le catene private Stratis possono essere personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze delle imprese, rendendolo adatto a diverse industrie.

Modello Blockchain-as-a-Service (BaaS) di Stratis

Stratis offre un modello BaaS, consentendo alle organizzazioni di implementare ledger distribuiti su misura per le loro esigenze, rendendo la tecnologia blockchain più accessibile a tutte le dimensioni aziendali.

Token Stratis e Caso d’Uso

I token Stratis, o STRAX, sono la criptovaluta nativa della piattaforma Stratis. Essi garantiscono la sicurezza della rete e vengono utilizzati per operazioni specifiche sulla rete, come la creazione di catene private. I token STRAX fungono anche da trasferimento di valore all’interno dell’ecosistema Stratis.

Valutazione Finale dell’Investimento

Nonostante l’interesse significativo nel settore B2B, va notato che l’andamento del Token Stratis ha registrato solo un aumento del 50% da marzo 2020, mentre Ethereum ha ottenuto un aumento di 8 volte nello stesso periodo.

Dove Acquistare Strax Stratis Crypto?

Ecco le Top 6 piattaforme per acquistare Stratis (Classificate per Volume di Scambi):

Upbit Binance SuperEx BingX Gate.io Bithumb

In conclusione, Stratis mostra promesse di crescita, ma gli investitori dovrebbero valutare attentamente le previsioni e considerare la sua adattabilità alle esigenze aziendali prima di prendere decisioni di investimento.

FAQ su Stratis Exchange

Benvenuti nella sezione FAQ dedicata agli scambi di Stratis. Qui troverete informazioni dettagliate sulle piattaforme di scambio, le modalità di acquisto e le opzioni di trading per Stratis (STRAX).

Dove posso acquistare Stratis?

Puoi acquistare Stratis su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui Binance, Binance Futures, Bitget, Bithumb e BitMEX. Attualmente, Stratis è negoziato su 20 scambi. Al momento, l’exchange più popolare per STRAX è Binance.

Qual è il miglior exchange per acquistare Stratis?

Attualmente, il miglior exchange per acquistare STRAX è Binance, con un volume di trading di Stratis pari a $ 6.03 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi scegliere anche da altre piattaforme che elencano STRAX, come KuCoin, gate.io, Binance Futures, CoinEx e UPbit.

Dove posso acquistare Stratis con valuta fiat?

Se desideri acquistare Stratis con valuta fiat, puoi prima acquistare USDT su Kraken con valuta fiat e successivamente trasferire i tuoi USDT su un exchange che elenca Stratis. Ad esempio, l’exchange più popolare per il trading di [object Object] con USDT è Binance Futures.

Dove posso acquistare Stratis con USDT?

Puoi acquistare Stratis con USDT sulla piattaforma di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di trading di Stratis pari a $ 6.03 milioni nelle ultime 24 ore. Binance elenca anche un numero molto elevato di altre criptovalute, offrendoti molte opzioni di trading oltre a Stratis.

Su quale exchange posso acquistare Stratis con carta di credito?

Puoi acquistare Stratis con carta di credito su Binance e su altre piattaforme come [aggiungere altri exchange]. Utilizzare una carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, anche se solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di trading delle ultime 24 ore di Stratis?

Il volume di trading delle ultime 24 ore di Stratis ammonta a $ 29.07 milioni. Stratis è quotato su 20 scambi con 32 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggiore volume di trading di Stratis?

Attualmente, l’exchange più popolare per Stratis è Binance, che ha gestito scambi di STRAX per un valore di $ 6.03 milioni nelle ultime 24 ore.

Qual è la coppia di trading Stratis più popolare?

La coppia di trading Stratis più popolare è STRAX/USDT. Nelle ultime 24 ore, STRAX/USDT ha registrato un volume di trading di $ 19.72 milioni su 20 diverse piattaforme di criptovalute.