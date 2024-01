Il Manchester United, in partnership con Tezos/Tezos Ecosystem, ha inaugurato una serie di oggetti da collezione digitale con licenza ufficiale. Questi unici articoli, alimentati da Tezos, offrono ai fan opportunità straordinarie di interagire con il club, compresa la raccolta di gettoni pre-partita e lo sblocco di ricompense speciali per la stagione 23/24. Tuttavia, è essenziale che i partecipanti comprendano la natura dei criptoasset e valutino i possibili rischi associati.

Previsioni di Prezzo Tezos 2023, 2025 e 2030

2023: $1,06

$1,06 2025: $2,41

$2,41 2030: $6,37

Domande Cruciali per gli Investitori

1. Raggiungerà Mai 1 Dollaro?

Con una proiezione di $1,06 nel 2023, raggiungere $1 sembra realistico nel breve termine.

2. Raggiungerà Mai 10 Dollari?

La prospettiva di raggiungere $10 è plausibile entro il 2025.

3. Raggiungerà Mai 100 Dollari?

Per raggiungere $100, Tezos dovrebbe crescere di circa 90 volte il suo prezzo attuale, un obiettivo che richiederebbe almeno 7 anni secondo le attuali tendenze.

Analisi a Lungo Termine

Considerando la crescita passata e i trend attuali, raggiungere $1000 sembra un obiettivo poco pratico nel breve termine, richiedendo decenni di crescita costante.

Tezos: Un Investimento Conveniente?

Tezos, basato su contratti intelligenti e proof-of-stake, offre una piattaforma sicura e orientata al futuro per le applicazioni Web3. Con un meccanismo di aggiornamento on-chain e caratteristiche uniche, è una scelta attraente.

Le caratteristiche distintive includono:

Utilizzo dell’algoritmo Proof-of-stake, riducendo il consumo energetico.

Adattabilità e regolazione tramite meccanismo di aggiornamento on-chain.

Miglioramento continuo nel tempo.

Come Acquistare Tezos

Per acquistare Tezos, segui questi passaggi:

Confronta Scambi: Valuta le caratteristiche degli scambi come Gate.io, Binance, Bitpanda, Coinbase. Crea un Account: Dopo la verifica dell’identità. Finanzia il Portafoglio: Deposita fondi per l’acquisto. Acquista XTZ: Effettua l’acquisto tramite l’exchange prescelto.

Dove Acquistare Tezos?

Puoi acquistare XTZ su scambi come Gate.io, Binance, Bitpanda e Coinbase.

In conclusione, Tezos si presenta come un investimento promettente, ma gli investitori dovrebbero valutare attentamente le proiezioni e considerare il periodo di detenzione ideale in base alle proprie strategie finanziarie.

FAQ su Tezos

Cos’è Tezos?

Tezos è una piattaforma blockchain decentralizzata in grado di autoregolarsi attraverso una governance on-chain. Il protocollo di Tezos può essere aggiornato senza richiedere una hard fork. La blockchain di Tezos utilizza anche contratti intelligenti e consente la creazione di applicazioni decentralizzate (DApps). La criptovaluta nativa della piattaforma Tezos è il token XTZ.

Come funziona Tezos?

Tezos funziona in modo simile ad altre blockchain, con alcune modifiche al loro sistema. Utilizzano una versione modificata del meccanismo di Proof of Stake (POS) chiamato Liquid Proof of Stake (LPOS). La differenza è che con POS devi votare per i produttori di blocchi sulla rete per mantenere il consenso, mentre con LPOS ciò è facoltativo, e sei libero di fare stake o delegare a qualcun altro. I nodi sulla rete Tezos che pubblicano blocchi sono chiamati ‘bakers‘.

Tezos ha anche introdotto un nuovo modo di apportare modifiche alla loro blockchain. Gli sviluppatori possono suggerire cambiamenti o aggiornamenti per il protocollo Tezos, e se la proposta è approvata dalla comunità e implementata, gli sviluppatori vengono ricompensati con token XTZ. La piattaforma Tezos dispone anche di algoritmi che assicurano che le proprietà chiave della rete non vengano cambiate dagli aggiornamenti. Questo sistema consente a Tezos di adottare rapidamente nuove tecnologie.

Come si utilizza Tezos?

Per utilizzare Tezos, è necessario creare un account e un portafoglio. Una volta fatto ciò, è possibile utilizzare tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma, come eseguire transazioni e fare stake dei token XTZ.

Se si intende sviluppare DApps sulla blockchain di Tezos, è possibile trovare molta documentazione, librerie e altre risorse sul Tezos Developer Portal.

In cosa differisce Tezos?

Tezos si impegna a essere un’alternativa alle blockchain come Ethereum. Alcune delle caratteristiche uniche della piattaforma includono il meccanismo di consenso Liquid Proof-of-Stake, il linguaggio di contratti intelligenti Michelson, la governance on-chain e la capacità di essere aggiornato senza richiedere un fork. Tezos incoraggia la partecipazione degli sviluppatori ricompensandoli con token XTZ se le loro idee vengono approvate dalla comunità.

Perché i token XTZ sono preziosi?

I token XTZ sono preziosi per alcune ragioni. In primo luogo, ti conferiscono il diritto di votare su eventuali modifiche proposte da implementare sulla piattaforma Tezos. In secondo luogo, hai diritto a ricompense se fai stake dei tuoi token XTZ.

Per quanto riguarda lo staking dei token XTZ, hai diverse opzioni. La prima opzione è fare stake sulla piattaforma Tezos, per la quale è necessario configurare un nodo e avere un minimo di 8.000 token XTZ. Questo può essere un requisito elevato per molti investitori, ma esistono alternative.

La seconda opzione è delegare i tuoi token a qualcun altro sulla piattaforma e fargli fare stake dei tuoi token in cambio di una commissione. Per questo, è sufficiente avere alcuni token XTZ e un portafoglio compatibile con la piattaforma.

L’opzione più semplice sarebbe fare stake dei tuoi token attraverso un exchange come Binance. Anche se faranno stake dei tuoi token per te, non è lo stesso di un sistema di delega perché l’exchange avrà il controllo delle tue chiavi. Questo è un motivo di preoccupazione per molti utenti, quindi dipenderà da quanto apprezzi la comodità dello staking attraverso un exchange.

XTZ è un buon investimento?

XTZ è una delle più grandi criptovalute sul mercato al momento, e il loro ecosistema potrebbe crescere ulteriormente in futuro. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è molto volatile e nulla è mai certo. Se scegli di investire in XTZ, assicurati di non investire più di quanto sei disposto a perdere.

Come ottengo i token XTZ?

Puoi acquistare i token XTZ su maggior parte delle borse di criptovalute. Non molte di esse offrono l’opzione di acquistarli con valute fiat, quindi la migliore opzione sarebbe ottenere un po’ di Bitcoin ed Ethereum, e poi scambiarli per XTZ.

Una volta che hai i token XTZ, puoi guadagnarne di più facendo stake sulla loro piattaforma o su qualche altro exchange come Binance.

Quale è il prezzo attuale dei token XTZ?

Al 27 dicembre 2023, il prezzo di un token XTZ è di € 0,985451.

Quanti token XTZ sono rimasti?

Attualmente, ci sono 937,87 milioni di token XTZ sul mercato, con -27,08 milioni di token disponibili.

XTZ è sicuro?

La comunità considera XTZ sicuro da utilizzare. Finora, non ha subito attacchi significativi che abbiano compromesso la loro rete, e il sistema LPOS aggiunge una maggiore sicurezza. Naturalmente, nessuna criptovaluta è mai completamente sicura, quindi ti consigliamo di fare le tue ricerche sulla loro piattaforma se intendi utilizzarla.

Tezos è legale?

I paesi di tutto il mondo stanno iniziando lentamente ad ammettere l’uso delle criptovalute nel loro sistema, ma il loro status legale varia ancora. Per scoprire quali paesi consentono l’uso delle criptovalute, clicca qui.

Dove posso conservare i token XTZ?

Puoi conservare i token XTZ in una moltitudine di portafogli per criptovalute. Sul sito ufficiale di Tezos, puoi trovare un elenco di portafogli Tezos. È anche possibile conservare i tuoi token XTZ in un portafoglio hardware, ad esempio i dispositivi creati da Ledger e Trezor.

Come si incassano i token XTZ?

Per incassare i tuoi token XTZ, devi utilizzare una borsa dove i token XTZ sono elencati. XTZ è quotato su molte borse, ma non tutte offrono l’opzione di scambiare XTZ con valute fiat. Quindi, la migliore opzione potrebbe essere scambiare i tuoi token XTZ con qualche BTC o ETH, e poi scambiare quelle monete con valute fiat.

Le commissioni di transazione di Tezos sono alte?

Le commissioni di transazione di Tezos sono relativamente basse. Tuttavia, la piattaforma ha alcune commissioni per lo staking, che possono variare a seconda di come scegli di fare stake.