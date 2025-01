La revisione delle previsioni di crescita

Il governo tedesco ha recentemente annunciato un aggiornamento delle previsioni di crescita economica per il 2025, riducendo le stime dallo 0,3% all’1,1% previsto in autunno. Questa revisione al ribasso è un chiaro segnale delle difficoltà che l’economia tedesca sta affrontando, dopo aver subito due anni consecutivi di recessione nel 2023 e nel 2024. Il ministro dell’Economia, Robert Habeck, ha descritto la situazione attuale come una vera e propria stagnazione, evidenziando l’incertezza che circonda le politiche economiche e commerciali della nuova amministrazione Trump.

Le cause della stagnazione economica

La stagnazione economica in Germania non è un fenomeno recente; essa ha avuto inizio nel 2018 e continua a rappresentare una sfida significativa per il paese. Diverse sono le cause che hanno contribuito a questa situazione, tra cui l’instabilità politica, le tensioni commerciali internazionali e l’aumento dei costi energetici. Questi fattori hanno portato a una diminuzione della fiducia degli investitori e a una contrazione della domanda interna, elementi cruciali per la ripresa economica. La Germania, tradizionalmente considerata la locomotiva economica d’Europa, si trova ora a dover affrontare un contesto globale in rapida evoluzione, che richiede risposte tempestive e strategie innovative.

Implicazioni per il mercato immobiliare e i mutui

In un contesto di incertezze economiche, anche il mercato immobiliare statunitense sta mostrando segnali di debolezza. Secondo i dati della Mortgage Bankers Association (MBA), le domande di mutuo negli Stati Uniti hanno registrato un calo del 2% nella settimana al 24 gennaio. Questo decremento segue un lieve aumento dello 0,1% della settimana precedente. Le richieste di rifinanziamento sono scese del 6,7%, mentre le nuove domande hanno visto un calo dello 0,4%. I tassi sui mutui trentennali rimangono stabili al 7,02%, ma l’incertezza economica potrebbe influenzare ulteriormente le decisioni di acquisto e investimento nel settore immobiliare.