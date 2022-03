Previsioni prezzi Terra 2022-2030

Dopo Terra (LUNA ·) ha fatto un’impressione enorme sugli investitori cripto nel 2021, qual è il prossimo passo per il prezzo di LUNA nel 2022 e oltre? Quanto potrebbe valere Terra? Facciamo una panoramica di Terra Luna prima di fare un tuffo profondo nelle previsioni dei prezzi di Terra (LUNA).

Dopo un tale rialzo rialzista nel 2021, cosa potrebbe succedere al prezzo di LUNA nei prossimi 10 anni? Quanto può valere Terra? Quali sono le prospettive di Terra?

Secondo la nostra previsione e previsione dei prezzi Terra, il prezzo di LUNA raggiungerà $ 124 entro la fine del 2022, salendo a $ 340 entro la fine del 2023 e $ 860 entro la fine del 2025. Terra (LUNA) salirà quindi a $ 1.490 nel 2027 e $ 2.900 nel 2030.

Queste previsioni sui prezzi della Terra provengono dalla Luna o sono saldamente radicate nella realtà? Continua a leggere per scoprire perché siamo così rialzisti su Terra (LUNA).

LUNA — King Of The Stablecoins?

Terra è il nome della blockchain pubblica che è stata creata principalmente per ospitare una varietà di fiat-ancorati stablecoin, il più noto è TerraUSD (UST) che è ancorato al dollaro USA.

LUNA funge da token di governance della rete Terra, dando ai titolari la possibilità di votare e presentare proposte che potrebbero migliorare il protocollo.

LUNA viene anche utilizzato per stabilizzare il valore delle stablecoin. ‘Terra’ e ‘LUNA’ sono spesso usati in modo intercambiabile.

Terra non è costruito sulla rete Ethereum o su un’altra rete e utilizza la propria blockchain. LUNA ha una fornitura totale di 810.928.577.

Alcuni dei rivali di Terra includono:

Curve (CRV)

(CRV) Celo (CELO)

(CELO) Ethereum (ETH)

(ETH) Ripple XRP (XRP)

(XRP) Tether (USDT)

Qual è il punto di Terra?

Puntare ad accelerare l’adozione della criptovaluta rendendola più stabile e utilizzabile.

Credono che le stablecoin siano il modo migliore. Questo è comprensibile in quanto sono ancorati alle valute tradizionali che vengono utilizzate ogni giorno.

Alcuni dei vantaggi di Terra includono:

Progettato per semplificare la creazione di dApp e stablecoin.

Fino a 1.000 transazioni al secondo e un tempo di blocco di circa sei secondi.

Oracoli : feed di dati off-chain che possono informare la blockchain di Terra degli eventi che accadono nel mondo reale che possono quindi attivare contratti intelligenti.

Elevata interoperabilità con diverse blockchain, tra cui Cosmos, Ethereum e Solana.

Chi c’è dietro Terra?

Terra è sviluppato da Terraform Labs e co-fondato da Do Kwon e Daniel Shin. Kwon agisce come CEO.

Terra non ha una tabella di marcia specifica in quanto si basa sulla sua governance per fare proposte e poi votarle. Ciò consente a Terra di essere più decentralizzata e democratica. Se una proposta ottiene abbastanza voti, sarà elaborata e integrata.

Puoi vedere alcune delle proposte che la comunità terra sta ricercando sulla ricerca Agora forum.

Per che cosa si usa Terra?

Terra utilizza un Tendermint prova di puntata meccanismo di consenso e può ospitare contratti intelligenti. Terra ospita anche una varietà di DeFi (finanza decentrata) e sta rapidamente diventando una delle migliori piattaforme DeFi.

Beneficia inoltre dei suoi ponti con Ethereum (ETH), la Binance Coin (BNB ·Binance Smart Chain, Harmony (ONE) e Osmosis (OSMO), che consentono di trasferire facilmente LUNA e altri token su diverse blockchain.

Puntando i token LUNA, gli utenti possono aiutare a convalidare le transazioni e mantenere la rete sicura e guadagnare token in cambio. Gli utenti possono anche scegliere di delegare i propri token a un validatore.

Chi utilizza Terra?

Ci sono circa 689.200 portafogli Terra Luna, anche se il numero di portafogli attivi è sconosciuto (e probabilmente fluttua).

La Terra Alliance è un gruppo di aziende e sostenitori che sostengono l’adozione di Terra. Più successo diventano, più consumatori e commercianti potrebbero adottare Terra.

Analisi tecnica dei movimenti dei prezzi di Terra (LUNA)

Terra è stato disponibile per la prima volta tramite un ICO (offerta iniziale di monete) tra il 30 gennaio e il 28 febbraio 2019, dove è stato venduto per $ 0,80 a moneta. Dall’ICO di Terra, è aumentato del +12.654,5%, sorprendente per tre brevi anni.

Quando CoinMarketCap ha iniziato a monitorare il prezzo di LUNA il 27 luglio 2019, è stato scambiato per $ 1,3106. Ha raggiunto il suo minimo storico di $ 0,1201 il 13 marzo 2020.

Nel 2021, Terra ha iniziato a negoziare a $ 0,6494 e ha chiuso l’anno a $ 85,47. Terra ha raggiunto il suo massimo storico il 27 dicembre 2021 di $ 103,33 e ha un minimo di 52 settimane di $ 3,94.

Previsioni sui prezzi di Expert’s Take On Terra (LUNA)

La maggior parte delle previsioni sui prezzi di Terra si aspettano che Terra aumenti nei prossimi anni.

Previsione del prezzo della moneta: “Il prezzo di Terra è iniziato nel 2022 a $ 87,08. Oggi, Terra è stato scambiato a $ 56,27, quindi il prezzo è diminuito del -35% dall’inizio dell’anno. Il prezzo stimato di Terra alla fine del 2022 è di $ 118,42 – e la variazione da un anno all’altro del +36%. L’aumento da oggi a fine anno: +110%. A metà del 2022, ci aspettiamo di vedere $ 81,67 per 1 Terra. Nella prima metà del 2023, il prezzo di Terra salirà a $ 153,95; nella seconda metà, il prezzo aggiungerebbe $ 34,64 e chiuderebbe l’anno a $ 188,59, che è +235% rispetto al prezzo corrente”.

DigitalCoinPrice: “Il prezzo di 1 Terra (LUNA) può essere approssimativamente [fino a] $ 76,07 USD in 1 [anni] di tempo un 2 volte quasi dall’attuale prezzo Terra”.

Coinskid: “Il nostro sistema di previsione prevede che Terra potrebbe aumentare di valore nel breve termine del +34% a $ 75,71 da $ 56,41. Il sistema prevede un movimento del +30% da $ 56,41 a $ 73,38 nel prossimo mese, Terra ha una previsione di prezzo di $ 111,35 in oltre un [anno] di tempo..

Previsione del prezzo: “Il prezzo di 1 Terra dovrebbe raggiungere un livello minimo di $ 223,58 nel 2025. Il prezzo LUNA può raggiungere un livello massimo di $ 277,48 con il prezzo medio di $ 230,04 per tutto il 2025 “.

Trading Beasts: “Nel febbraio 2023, si prevede che il prezzo di Terra sarà in media di $ 59,691. Il prezzo massimo previsto è $ 74.614, prezzo minimo $ 50.737 “.

WalletInvestor: “Sulla base delle nostre previsioni, si prevede un aumento a lungo termine, la prognosi del prezzo LUNA per il 2027-02-13 è di 505.434 dollari USA. Con un investimento di 5 anni, il fatturato dovrebbe essere di circa +796,27%. Il tuo attuale investimento di $ 100 potrebbe essere fino a $ 896,27 nel 2027 “.

Gov Capital: “Il prezzo futuro dell’asset Terra LUNA è previsto a $ 129,26591688374 (144,045%) dopo un anno secondo il nostro sistema di previsione.

Ciò significa che se hai investito $ 100 ora, il tuo investimento attuale potrebbe valere $ 244,045 il 16 febbraio 2023, giovedì”.

ICOcreed: “Il prezzo di Terra dovrebbe raggiungere [un] valore minimo di $ 1.087,64 nel 2030. Il prezzo Terra potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 1.281,50 con il prezzo medio di negoziazione di $ 1.118,43 per tutto il 2030”.

Tech News Leader: “La volatilità guida il mercato delle criptovalute. Oggi non è facile prevedere e tenere il passo con i prezzi attuali. Molti analisti crittografici entrano in gioco a questo proposito. Le previsioni dei prezzi sono corrette per gli anni menzionati. I consumatori di criptovalute sono ancora preoccupati per i divieti crittografici e le nuove restrizioni. Il prezzo della terra potrebbe superare $ 1.632,63 se il mercato vede una buona corsa al rialzo nel 2030. Dato che dovrebbe essere detenuto da investitori a lungo termine, il suo prezzo medio per il 2030 sarà di circa $ 1.384,28 ..

Terra (LUNA) Prezzo Previsione: 2022-2030

Secondo le nostre previsioni sui prezzi delle monete Terra, si stima che l’asset stablecoin abbia buone prospettive. Esplora la nostra panoramica per le previsioni LUNA e scopri cosa rivela la nostra previsione sul futuro del prezzo terra.

Anno Prezzo massimo Prezzo minimo 2022 124 dollari 52 dollari 2023 340 dollari 175 dollari 2024 640 dollari 356 dollari 2025 860 dollari 520 dollari 2027 1.490 dollari 931 dollari 2030 2.900 dollari 1.220 dollari

Le cifre di previsione di cui sopra delineano alcuni dei potenziali massimi e minimi delle previsioni di previsione dei prezzi di Terra per il 2022, 2023, 2024, 2025, 2027 e 2030 offerte da esperti di criptovalute e del settore.

Quando si esaminano le previsioni sui prezzi di Terra c’è molto da considerare.

La cosa più ovvia a cui pensare è il prezzo di Bitcoin e il sentimento del mercato delle criptovalute. Guardando alla performance di Terra nel 2021, è chiaro che quando il mercato è salito verso l’alto (in gran parte a causa di BTC), Terra ha seguito l’esempio. Poiché Bitcoin domina il 40% del mercato, questo non è troppo sorprendente.

A parte questo, la cosa più importante per Terra sono le stablecoin. Le stablecoin sono diventate sempre più popolari nel 2021, in particolare quando i servizi DeFi sono esplosi. Terra, con la sua rete di stablecoin, ha dimostrato di poter essere leader in questo settore di mercato.

Se le stablecoin di Terra continuano a crescere in popolarità, potremmo vedere TerraUSD iniziare a rivaleggiare con USD Coin (USDC ·) e Tether per capitalizzazione di mercato. Se ciò accade, probabilmente aumenterà notevolmente il valore di LUNA.

Sebbene il mondo stia diventando sempre più interessato alle stablecoin, ci sono preoccupazioni normative su di loro. Le banche centrali sembrano essere aperte all’idea di creare CBDC (valute digitali delle banche centrali), ma potrebbero non gradire che vengano create da persone diverse da loro. È sempre possibile che in futuro potremmo vedere i governi reprimere le stablecoin e implementare le proprie.

Oltre alle stablecoin, Terra si è rapidamente diffusa in molti altri settori del mercato delle criptovalute. Secondo il loro sito web, ora hanno oltre 100 progetti in settori quali DeFi, Web3 e NFT (token non fungibili). Probabilmente vedremo Terra trovare molti altri usi per la sua blockchain in futuro. Questo potrebbe anche vedere Terra iniziare a rivaleggiare con blockchain come Ethereum e Cardano (ADA).

Anche le monete DAO e di governance sono cresciute enormemente nel 2021 e probabilmente vedremo questa tendenza continuare in quanto offre agli utenti una voce su come vengono sviluppate le criptovalute. Inoltre, mentre Terra continua a costruire ponti con altre blockchain, aumenterà la sua utilità e quella delle sue stablecoin che potrebbero anche migliorare il suo prezzo.

Come accennato, il mondo ha iniziato a vedere titoli come “Previsione del prezzo terra 2022” che lo definivano un buon investimento dopo che LUNA era elencato nei migliori scambi crittografici.

Se stai pensando di fare trading su Terra (LUNA), forse non è troppo tardi. Passiamo alle previsioni dei prezzi di Terra anno per anno per determinare se ora è ancora un buon momento per acquistare o vendere questa moneta popolare.

Tenendo conto di tutto, è molto probabile che Terra sia un eccellente investimento a breve termine o un investimento a lungo termine (da 3 a 10 anni). Ecco le nostre previsioni sui prezzi terra (LUNA) per il periodo 2022-2030.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2022

L’introduzione di più stablecoin nell’ecosistema vedrà aumentare la portata di Terra nel 2022. Continuando il suo slancio al rialzo, la previsione del prezzo di Terra indica che LUNA raggiungerà un prezzo medio di $ 105 alla fine del 2022 e potrebbe raggiungere $ 120. Al massimo, LUNA potrebbe raggiungere $ 124 e al minimo potrebbe affondare a $ 54 o $ 52.

Secondo le previsioni dei prezzi degli esperti, il guadagno a lungo termine è del 120% in un anno. Sembra che la moneta LUNA potrebbe essere un buon investimento nel 2022.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2023

Nuove dApp e nuovi progetti DeFi lanciati su Terra ne promuoveranno nuovamente la portata e aumenteranno l’adozione nel 2023. Secondo le previsioni sui prezzi di Terra, LUNA inizierà il 2023 a $ 112 e aumenterà fino al traguardo di $ 300. Entro la fine del 2023, la moneta può raggiungere un massimo di $ 340 e raggiungere un prezzo medio di $ 315. Al minimo, LUNA varrà $ 175.

Per la nostra previsione Terra 2023, esamineremo i dati e le informazioni presentate dalla ricerca crittografica. Questa fonte è molto ottimista e prevede un trend positivo per la moneta LUNA durante tutto l’anno.

Il prezzo di Terra potrebbe anche fare una massiccia corsa al rialzo e raggiungere $ 295 a metà anno e sono impressionante $ 345 entro la fine del 2023.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2024

L’halvening di Bitcoin del 2024 potrebbe ancora una volta far salire alle stelle il mercato delle criptovalute a nuovi livelli, tra cui Terra. Secondo i nostri dati di previsione dei prezzi Terra, è possibile una media di $ 409. Se il mercato si comporta bene, la nostra previsione Terra stima che un massimo di $ 640 possa essere raggiunto o un minimo di $ 356.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2025

Una regolamentazione favorevole nel 2025 potrebbe essere un enorme impulso al prezzo di Terra. Se tutto va bene, la nostra previsione del prezzo terra 2025 ha calcolato che LUNA raggiungerà una media compresa tra $ 650 e $ 750. La nostra previsione del valore Terra più alto implica che LUNA raggiungerà un massimo di $ 860 e nella fascia bassa, LUNA potrebbe raggiungere un minimo di $ 520.

Il prezzo di LUNA potrebbe scendere al livello più basso di $ 490 nel 2025. Allo stesso tempo, secondo le previsioni e le previsioni dei prezzi, la moneta Terra potrebbe raggiungere il livello più alto possibile di $ 800 e un prezzo medio di $ 720 entro la fine dell’anno.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2026

I nuovi ponti con alcune delle migliori blockchain vedranno aumentare l’utilità di Terra nel 2026. A partire dal 2026 a $ 700, secondo le previsioni sui prezzi di Terra, LUNA raggiunge una media di $ 900. La previsione massima del prezzo Terra è di $ 1.100 e il prezzo minimo è di $ 588.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2027

Dopo essersi dimostrato un investimento solido negli ultimi anni, entro il 2027 potremmo vedere gli investitori istituzionali iniziare a investire in Terra. Nel migliore dei casi, la nostra previsione del prezzo terra 2027 dice che LUNA può raggiungere $ 1.490, mentre al ribasso, scenderà a $ 931. Il nostro prezzo medio stimato per la fine del 2027 è di $ 1.200.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2028

Con sempre più aziende che accettano Terra e diverse stablecoin dal suo ecosistema, il 2028 potrebbe essere un grande anno per Terra. La nostra previsione sui prezzi terra prevede che LUNA raggiunga un massimo di $ 1.700 e un minimo di $ 1.000. Entro la fine del 2028, la previsione del prezzo di Terra è di $ 1.598. LUNA raggiungerà un prezzo medio di $ 1.544 entro la fine del 2028.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2029

I nuovi ed emergenti progetti DeFi sull’ecosistema Terra potrebbero vedere un grande aumento dell’adozione del token LUNA nel 2029. Secondo la nostra previsione sui prezzi terra, LUNA è impostato per completare il 2029 a $ 2.200 e può raggiungere un minimo di $ 1.670. La previsione media del prezzo di Terra per LUNA nel 2029 è di $ 1.850 e chiuderà l’anno a $ 1.770, secondo le nostre previsioni a lungo termine.

Terra (LUNA) Prezzo Previsione 2030

Entro il 2030, l’ecosistema di Terra potrebbe eguagliare quello di Ethereum in termini di dimensioni e capacità. Se LUNA si comporta eccezionalmente bene nel 2030, la nostra previsione del prezzo Terra ci dice che è possibile raggiungere $ 2.900. Per gran parte del 2030, Terra sarà scambiato al di sopra di una media di $ 2.400 e la nostra previsione di prezzo Terra più bassa per il 2030 è di $ 2.120.

Molti analisti del mercato delle criptovalute Terra non fanno previsioni a lungo termine perché ci sono molti fattori che non possono essere previsti e possono influenzare il prezzo di Terra a lungo termine. Ma è ancora possibile fare una previsione del prezzo di Terra per il 2030; basta prenderlo con un po’ di scetticismo.

Secondo una previsione del prezzo di Terra da parte della previsione della moneta, il prezzo del token potrebbe essere di $ 2.650, mentre Trading Beasts pensa che LUNA raggiungerà $ 3.140 entro dicembre 2030.

Conclusione: quanto potrebbe valere terra?

Per farla breve, è molto più facile trovare motivi per essere entusiasti di Terra che per essere preoccupati.

Si ritiene che DeFi e stablecoin aumenteranno in gran parte nei prossimi anni e poiché gli investitori continuano a incanalare i loro soldi in tali protocolli. Ciò probabilmente significherà che servizi come Terra’s cresceranno in popolarità nei prossimi anni e ciò probabilmente significherà che il prezzo si apprezzerà.

La regolamentazione rimane la più grande minaccia, ma in questo momento non è chiaro come potrebbe essere in tutto il mondo. Fino a quando non sapremo cosa vogliono i regolatori, la regolamentazione non è troppo preoccupante, anche se potrebbe essere più avanti lungo la strada. (Quindi, tieni gli occhi aperti.)

Cosa accadrà al prezzo di Terra (LUNA) nel 2022?

Secondo la nostra previsione sui prezzi terra, LUNA può raggiungere un prezzo medio di $ 105 nel 2022 e raggiungerà $ 52 al minimo. Terra sembra essere destinata a raggiungere un nuovo massimo storico nel 2022.

Il prezzo di Terra (LUNA) salirà nel 2022?

Sì, il prezzo di Terra salirà nel 2022 e può raggiungere un massimo di $ 124 secondo le previsioni dei prezzi. Non ci aspettiamo che il prezzo di Terra diminuisca nel 2022.

Cosa accadrà al prezzo di Terra (LUNA) nel 2025?

Entro il 2025, il prezzo di Terra sarà scambiato tra $ 650 e $ 750, prezzi molto al di sopra del suo attuale massimo storico e di ciò che raggiungerà nel 2022, secondo le previsioni di Terra. A punti, potrebbe scendere a $ 520 che è ancora un aumento eccellente.

Il prezzo di Terra (LUNA) salirà nel 2025?

La nostra previsione sui prezzi di Terra implica fortemente che Terra salirà nel 2025 e potrebbe raggiungere un prezzo record di $ 860. Terra dovrebbe raggiungere una serie di massimi più alti nel periodo che precede il 2025.

Terra raggiungerà $ 100?

Si prevede che Terra raggiungerà i $ 100 entro il 2022 al più presto. La moneta raggiungerà quindi un massimo di $ 120, secondo le previsioni di prezzo e si apprezzerà al di sopra di questo livello nei prossimi anni.

Terra raggiungerà $ 1.000?

Si prevede che Terra raggiungerà i $ 1.000 nei prossimi anni. La previsione dei prezzi luna dice che questo potrebbe accadere al più presto entro il 2026.

Domande frequenti sulla previsione dei prezzi di Terra

Terra Luna è una blockchain?

Sì, Terra utilizza la propria blockchain e non si basa su Ethereum o Binance Smart Chain. Detto questo, Terra ha dei ponti con molti altri blockchain, inclusi i due sopra menzionati.

Quante monete Terra (LUNA) ci sono?

All’inizio, Terra aveva una fornitura massima di 1 miliardo di token. Nel tempo, questa offerta è scesa a 810.820.188 LUNA e continuerà a diminuire in futuro.

Come pungere Terra (LUNA)?

Il modo più comune per puntare LUNA è con il Terra Station Wallet. Una volta che hai i tuoi token nel tuo portafoglio, puoi scegliere di delegarli a un validatore. Questo metodo dovrebbe fornire un rendimento dell’8% all’anno.

Perché la Terra (LUNA) sta salendo?

Terra si è mobilitata massicciamente alla fine del 2021 dopo il successo della sua prima proposta di governance, creando la sua prima sovvenzione comunitaria che pagherà uno sviluppatore per lavorare sull’app di segnalazione e tassazione TrackTerra.

Terra (LUNA) è un buon investimento?

Secondo le migliori previsioni sui prezzi di Terra che abbiamo analizzato, Terra (LUNA) è un buon investimento. Da quando LUNA ha raggiunto il minimo storico di $ 0,1201, si è apprezzata del 46.475,07%. Il potenziale di crescita è superiore al 150% per i prossimi anni.

Terra si alzerà?

Secondo la nostra previsione sui prezzi di Terra LUNA, Terra aumenterà e potrebbe raggiungere diversi nuovi massimi storici in questo decennio.

Quando decollerà Terra?

La nostra previsione sui prezzi di Terra indica che Terra decollerà nel 2022 poiché raggiungerà ancora una volta nuovi massimi. È probabile che questi massimi peggiorino negli anni a venire. Ma non aspettarti che il prezzo di Terra aumenti continuamente! A volte cadrà e ristagnerà: questa è solo la natura dell’investimento.

Che prezzo potrebbe raggiungere Terra?

Terra potrebbe raggiungere un prezzo di $ 124 nel 2022, $ 340 nel 2023, $ 860 nel 2025, $ 1.490 nel 2027 e $ 2.900 nel 2030.

Qual è la previsione dei prezzi di Terra per la prossima corsa al rialzo?

Supponendo che la prossima corsa al rialzo si verificherà entro il 2024 durante il prossimo dimezzamento di Bitcoin, la nostra previsione del prezzo di Terra indica che potrebbe raggiungere un massimo di $ 860, più di otto volte il massimo storico attuale di LUNA.

Quanto lontano andrà Terra?

La previsione del prezzo di Terra più alta che abbiamo visto proviene dalla previsione del prezzo della criptovaluta, il che suggerisce che Terra può raggiungere $ 3.162,2161 entro dicembre 2030.

Terra Price Prediction 2040 Quanto varrà Terra entro il 2040?

Ebbene, nessuno lo sa, può salire venti volte e raggiungere la soglia dei 10.000 dollari, oppure può scendere a 10 dollari. Le previsioni sui prezzi a lungo termine indicano che Terra LUNA può raggiungere l’incredibile cifra di $ 4.500 per moneta entro il 2040.