Neutron è una piattaforma di smart-contracting cross-chain che affronta le sfide legate agli hub di protocolli multichain. Consente agli sviluppatori di distribuire un’applicazione una sola volta e di scalare attraverso la rete IBC, eliminando la necessità di versioni personalizzate multiple del protocollo. Neutron offre agli sviluppatori l’opportunità di sfruttare le caratteristiche di Interchain in un unico deployment senza autorizzazioni.

Con l’integrazione di CosmWasm, Neutron facilita l’esecuzione di smart contract su blockchain Cosmos. I contratti intelligenti CosmWasm offrono resistenza a comuni vettori di attacco, rendendoli adatti per applicazioni asincrone cross-chain. Il deployment di app come contratti intelligenti CosmWasm è più efficiente rispetto al lancio di blockchain Cosmos SDK.

La natura senza autorizzazioni di Neutron consente il lancio rapido di smart contract, promuovendo la governance snodata e la neutralità. Su Neutron, qualsiasi progetto può essere lanciato senza ostacoli.

Previsioni Prezzo Neutron per il 2023, 2025 e 2030

Anno Previsione Prezzo Neutron 2023 $0.58 2025 $0.94 2030 $2.77

Raggiungerà mai Neutron 1 Dollaro?

Una nuova proposta mira ad autorizzare il Neutron DAO al trasferimento di circa 42,7 milioni di token NTRN non richiesti al pool comunitario di Cosmos Hub. Questa operazione avverrà attraverso specifici contratti intelligenti e la registrazione dell’Account Interchain su Cosmos Hub. La proposta introduce due regole guida per l’utilizzo di questi token: la regola “Do no harm” garantisce che l’uso dei token NTRN da parte di Cosmos Hub non danneggi la rete o il DAO di Neutron, mentre la regola “Cooperation” incoraggia l’utilizzo di questi token per il reciproco beneficio di entrambi gli ecosistemi.

Inoltre, la proposta fornisce dettagli sull’esecuzione del trasferimento dei token e sottolinea l’importanza dell’allineamento tra Cosmos Hub e Neutron per un uso vantaggioso dei token, fornendo diversi esempi. Si stima un ROI del 3500% per Cosmos Hub dall’investimento iniziale di Neutron, valutando i token NTRN non richiesti a circa $18 milioni.

Votazione in Corso per l’Autorizzazione del Trasferimento

Attualmente, la votazione è in corso con un’affluenza del 22,8%. Una significativa maggioranza del 98,5% ha votato SÌ per autorizzare il Neutron DAO al trasferimento e per adottare le regole “Do no harm” e “Cooperation” per l’uso dei token. Tuttavia, a causa della mancanza di un quorum, la proposta è destinata a essere respinta nonostante il forte consenso di coloro che hanno votato. Restano 10 giorni per il periodo di votazione al 13 ottobre 2023, con la conclusione prevista il 27 ottobre 2023.

Dove Acquistare i Token Neutron?

Binance Gate.io BingX CoinDCX Osmosis

In conclusione, le previsioni indicano un crescente valore per Neutron nel tempo. Tuttavia, la decisione di investire dovrebbe essere ponderata tenendo conto dei recenti sviluppi, della proposta in corso e delle caratteristiche uniche della piattaforma.

FAQ su Neutron Exchanges

Benvenuti nella sezione FAQ dedicata agli scambi di Neutron. Forniremo informazioni dettagliate sulle piattaforme di scambio, le modalità di acquisto e le opzioni di trading per Neutron (NTRN).

Dove posso acquistare Neutron?

Puoi acquistare Neutron su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui Binance, Bitget, BitMart, BitMEX e Bitrue. Attualmente, Neutron è negoziato su 14 scambi. L’exchange più popolare al momento per NTRN è Binance.

Qual è il miglior exchange per acquistare Neutron?

Attualmente, il miglior exchange per acquistare NTRN è Binance, con un volume di trading di Neutron pari a $ 17.76 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi scegliere anche da altre piattaforme che elencano NTRN, come KuCoin, gate.io, CoinEx, Bitrue e LBank.

Dove posso acquistare Neutron con valuta fiat?

Se desideri acquistare Neutron con valuta fiat, puoi prima acquistare USDT su Kraken con valuta fiat e successivamente trasferire i tuoi USDT su un exchange che elenca Neutron. Ad esempio, l’exchange più popolare per il trading di [object Object] con USDT è Binance.

Dove posso acquistare Neutron con USDT?

Puoi acquistare Neutron con USDT sulla piattaforma di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di trading di Neutron pari a $ 17.76 milioni nelle ultime 24 ore. Binance elenca anche un numero molto elevato di altre criptovalute, offrendoti molte opzioni di trading oltre a Neutron.

Su quale exchange posso acquistare Neutron con carta di credito?

Puoi acquistare Neutron con una carta di credito su Binance e su altre piattaforme come [aggiungere altri exchange]. Utilizzare una carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, anche se solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di trading delle ultime 24 ore di Neutron?

Il volume di trading delle ultime 24 ore di Neutron ammonta a $ 30.90 milioni. Neutron è quotato su 14 scambi con 19 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggiore volume di trading di Neutron?

Attualmente, l’exchange più popolare per Neutron è Binance, che ha gestito scambi di NTRN per un valore di $ 17.76 milioni nelle ultime 24 ore.

Qual è la coppia di trading Neutron più popolare?

La coppia di trading Neutron più popolare è NTRN/USDT. Nelle ultime 24 ore, NTRN/USDT ha registrato un volume di trading di $ 16.46 milioni su 14 diverse piattaforme di criptovalute.