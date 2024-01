in

SSV.Network e P2P.org hanno unito le forze per introdurre l’API DVT Staking, un notevole avanzamento nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) e nello staking di Ethereum. Questa nuova API, sviluppata in collaborazione, mira a soddisfare le esigenze complesse di custodi, portafogli e neo-banche, semplificando il processo di staking. L’API DVT Staking sfrutta la Distributed Validator Technology (DVT), distribuendo i compiti del validatore Ethereum su più nodi per aumentare la sicurezza e la tolleranza agli errori.

Previsioni Prezzo Token SSV Oggi, Domani e Questa Settimana

Data e Ora: Dec 29th, 2023 06:23 PM UTC

Previsione Prezzo SSV nelle prossime 24 ore: $24.7 – $27.3

Previsione Prezzo SSV per questa settimana: $22.0 – $29.0

Data e Ora: Dec 29th, 2023 03:12 PM UTC

Panoramica Generale: Parzialmente Bearish

Saggezza del Mercato: Parzialmente Bullish 1a. Dati di Mercato: Parzialmente Bullish

1b. Raccomandazione Tecnica: Neutra Saggezza della Folla: Bearish 2a. Buzz sui Social Media: Basso

2b. Sentimento sui Social Media: Basso

Previsioni Prezzo Token SSV 2023, 2025 e 2030

2023: $25.7

2024: $37.0

2025: $47.5

2026: $65.1

2027: $84.8

2028: $102

2029: $132

2030: $186

Raggiungerà mai SSV Token i $1000?

SSV Token dovrebbe aumentare di 22 volte per raggiungere $1000. A $1000, la capitalizzazione di mercato di SSV Network sarà di $10 miliardi. Se SSV Token dovesse aumentare al ritmo del 25% ogni anno, raggiungerebbe $1000 in 14 anni.

Valutazione dei Criteri:

Qualità dell’Investimento: Buona

Buona Aumento Richiesto per $1000: Moderato

Moderato Aspettative di Capitalizzazione di Mercato: Ragionevole

Ragionevole Tempo Richiesto per Raggiungere l’Obiettivo: Moderato

Complessivamente, le probabilità che SSV Token raggiunga $1000 sono buone. Un piccolo programma di “burn” riducendo i Token in circolazione del 25% nei prossimi 5 anni accelererà il processo.

Previsione Prezzo SSV: È SSV Token un Buon Investimento?

SSV Network ha creato un protocollo open-source che mira a consentire a chiunque di diventare un validatore Ethereum e guadagnare ricompense.

Il protocollo utilizza Secret Shared Validators (SSV) per dividere le chiavi del validatore tra nodi non fidati, ottenendo un grado maggiore di decentralizzazione, tolleranza agli errori e sicurezza ottimale per lo staking su Ethereum.

Il token SSV è necessario per utilizzare il protocollo della rete SSV. Viene utilizzato per la governance e per pagare le commissioni di rete e degli operatori.

Globalmente, SSV sembra avere un caso d’uso unico ed è pertanto una buona opportunità di investimento.

FAQ su SSV Network Exchanges

Benvenuti nella sezione FAQ dedicata agli scambi di SSV Network. Qui troverete informazioni dettagliate sulle piattaforme di scambio, le modalità di acquisto e le opzioni di trading per SSV Network.

Dove posso acquistare SSV Network?

Puoi acquistare SSV Network su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui AscendEX, Bibox, Bilaxy, Tapbit e Binance. Attualmente, SSV Network è negoziato su 37 scambi. Il più popolare al momento è AscendEX.

Qual è il miglior exchange per acquistare SSV Network?

Al momento, il miglior exchange per acquistare SSV Network è Binance, con un volume di trading di SSV Network pari a $ 19.81 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi scegliere anche da altre piattaforme che elencano SSV, come KuCoin, Bybit, OKX, gate.io e Binance Futures.

Dove posso acquistare SSV Network con valuta fiat?

Se desideri acquistare SSV Network con valuta fiat, puoi prima acquistare USDT su Kraken con valuta fiat e successivamente trasferire i tuoi USDT su un exchange che elenca SSV Network. Ad esempio, l’exchange più popolare per il trading di [object Object] con USDT è Binance Futures.

Dove posso acquistare SSV Network con USDT?

Puoi acquistare SSV Network con USDT sulla piattaforma di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di trading di SSV Network pari a $ 19.81 milioni nelle ultime 24 ore. Binance elenca anche un numero molto elevato di altre criptovalute, offrendoti molte opzioni di trading oltre a SSV Network.

Su quale exchange posso acquistare SSV Network con carta di credito?

Puoi acquistare SSV Network con una carta di credito su Binance e su altre piattaforme come [aggiungere altri exchange]. Utilizzare una carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, anche se solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di trading delle ultime 24 ore di SSV Network?

Il volume di trading delle ultime 24 ore di SSV Network ammonta a $ 123.04 milioni. SSV Network è quotato su 37 scambi con 42 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggiore volume di trading di SSV Network?

Attualmente, l’exchange più popolare per SSV Network è Binance, che ha gestito scambi di SSV per un valore di $ 19.81 milioni nelle ultime 24 ore.

Qual è la coppia di trading SSV Network più popolare?

La coppia di trading SSV Network più popolare è SSV/USDT. Nelle ultime 24 ore, SSV/USDT ha registrato un volume di trading di $ 67.37 milioni su 37 diverse piattaforme di criptovalute.