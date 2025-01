Un aumento costante dei dividendi in Europa

Secondo l’AllianzGI Dividend Study, i dividendi distribuiti in Europa sono destinati a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Nel 2024, si prevede che i dividendi ammonteranno a circa 440 miliardi di euro, con un incremento previsto a 459 miliardi di euro nel 2025. Questo rappresenta un aumento del 4% rispetto all’anno precedente, evidenziando una tendenza positiva nel panorama economico europeo.

Prospettive per i prossimi anni

Il report prevede che nel 2026 i dividendi raggiungeranno circa 496 miliardi di euro, con un incremento del 13% rispetto al 2024. In particolare, la Germania si distingue con un aumento dei dividendi da 57 miliardi di euro nel 2024 a 63 miliardi di euro nel 2025, e potrebbe arrivare a 70 miliardi di euro nel 2026. Anche l’Italia mostra segnali di crescita, con previsioni di distribuzione di 32 miliardi di euro nel 2025, in aumento rispetto ai 30 miliardi di euro dell’anno precedente.

Settori in crescita e tendenze di mercato

Il report di AllianzGI mette in evidenza che i settori dell’Information Technology e dell’Healthcare sono tra quelli con i maggiori aumenti dei dividendi previsti per il 2025. Al contrario, il settore energetico potrebbe vedere una diminuzione dei pagamenti, mentre il settore finanziario rimane il principale pagatore di dividendi. Questo scenario suggerisce che gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle dinamiche di settore per ottimizzare i loro portafogli.

Il ruolo dei dividendi nel reddito da capitale

In un contesto economico in cui le persone vivono più a lungo e i fondi pensione statali sono sotto pressione, i dividendi rappresentano una fonte importante di reddito da capitale. Hans-Jörg Naumer di AllianzGI sottolinea che i dividendi possono integrare i redditi da lavoro, offrendo un supporto finanziario per spese come l’istruzione dei figli o le vacanze. Inoltre, i dividendi contribuiscono in modo significativo al rendimento totale degli investimenti azionari, rappresentando quasi il 39% del rendimento totale annualizzato degli investimenti azionari dell’MSCI Europe negli ultimi 40 anni.

Conclusione

In sintesi, le previsioni sui dividendi in Europa indicano una crescita continua e sostenuta, con opportunità significative per gli investitori. La diversificazione tra settori e l’attenzione alle tendenze di mercato saranno cruciali per massimizzare i rendimenti. Con un focus sui dividendi, gli investitori possono non solo beneficiare di pagamenti regolari, ma anche contribuire al loro rendimento totale nel lungo termine.