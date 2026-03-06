Negli ultimi anni l’attenzione sull’economia italiana si è spostata oltre il semplice Pil.

La questione centrale è la produttività, misurata come prodotto per occupato o per ora lavorata. Questo indicatore è citato dai principali economisti ed è complesso da interpretare a livello macro. La difficoltà aumenta quando cambia la struttura produttiva e i servizi assumono un peso crescente.

Per valutare l’evoluzione recente è necessario confrontare l’Italia con Paesi simili e segmentare i dati per settori. Solo così si evitano conclusioni fuorvianti dovute a fenomeni di composizione. I grafici e le rilevazioni che dividono il periodo 1996–2019 dal 4° 2019 al 3° 2026 mostrano un ribaltamento nella posizione italiana rispetto a Eurozona (esclusa Italia), Germania e Francia.

Giulia Romano, ex Google Ads specialist ora analista nel marketing data-driven, osserva: “I dati ci raccontano una storia interessante: la variazione della composizione settoriale può mascherare dinamiche reali della produttività”. La spiegazione risiede nella diversa intensità di capitale e tecnologia tra industria e servizi, oltre che nelle metodologie di misurazione internazionali.

Perché la produttività è difficile da misurare

La produttività è intuitiva per le singole imprese, ma diventa problematica nelle comparazioni tra settori. Differenze nella intensità di capitale e nell’adozione tecnologica rendono non omogenei i risultati tra industria e servizi. Inoltre, le pratiche operative locali influenzano i tempi e la qualità: un taglio di capelli in un contesto culturale può richiedere ritualità non confrontabili con un altro. A livello aggregato, l’aumento del peso dei comparti a bassa produttività per addetto può far apparire la media nazionale in calo, anche quando molte imprese migliorano le proprie pratiche di efficienza. I dati raccontano una storia interessante: le misure convenzionali come prodotto per occupato o per ora lavorata non catturano sempre il valore aggiunto reale nei servizi personalizzati.

Confronti internazionali come bussola

Il confronto con Paesi analoghi serve a superare le trappole di composizione e a isolare tendenze comuni da dinamiche locali. Questo approccio aiuta a ridurre i problemi di comparabilità derivanti da diverse strutture produttive e da differenti intensità di capitale. Nella sua esperienza in Google, Giulia Romano sottolinea che il raffronto internazionale fornisce un quadro più solido per decisioni di politica economica e investimento. Sul piano empirico, il confronto su Pil per occupato indica che la performance italiana nel periodo post-pandemia è superiore rispetto al trentennio precedente. Tale evidenza contribuisce a interpretare le prospettive di lungo periodo e le implicazioni per la valutazione del rischio nei portafogli.

Il ruolo dei bonus e del PNRR nel risultato complessivo

I dati ci raccontano una storia interessante: i numeri aggregati sul Pil e sugli investimenti vanno letti con cautela. L’Italia ha beneficiato di una spinta rilevante attribuibile a misure fiscali e ai flussi legati al PNRR. In particolare, gli incentivi per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili, noti come superbonus, hanno amplificato la domanda di lavori e materiali.

Un indicatore emblematico è l’incremento degli investimenti in abitazioni. Nel secondo periodo preso in esame (dal quarto trimestre 2019 al terzo trimestre 2026) gli investimenti in abitazioni sono aumentati in volume del 82,6%. Nello stesso arco temporale l’Eurozona ha registrato una diminuzione del -8,0%.

Questa divergenza segnala una componente temporanea nella dinamica italiana, legata a misure straordinarie e all’assorbimento dei fondi del PNRR. Ne derivano implicazioni per la stima della crescita sostenibile e per la valutazione del rischio nei portafogli di investimento. Gli operatori dovranno tener conto della possibile normalizzazione di tali contributi nei modelli previsionali.

Quando la crescita è «artificiale»

I dati raccontano una storia interessante: escludendo gli investimenti in abitazioni dal calcolo del Pil, il vantaggio relativo dell’Italia rispetto agli altri paesi si riduce significativamente.

Restano comunque elementi strutturali rilevanti. La performance dopo il 2019 risulta sostanzialmente superiore a quella registrata nel periodo 1996–2019. Sul Pil pro-capite l’Italia mantiene una posizione favorevole nel secondo periodo, sebbene il contributo del settore abitativo ne amplifichi il risultato aggregato.

Secondo Giulia Romano, ex Google Ads specialist, questa dinamica impone prudenza nelle proiezioni. La possibile normalizzazione dei contributi legati al settore edilizio dovrà essere incorporata nei modelli previsionali per evitare sovrastime della crescita futura.

Costruzioni: il caso emblematico della ripresa della produttività

Il settore delle costruzioni mostra l’impatto più evidente degli incentivi fiscali e del PNRR sulla produttività. I dati confrontano il valore aggiunto del settore con il numero degli occupati e segnalano una svolta rispetto alla lunga fase di stagnazione.

La serie storica segnala che tra l’inizio del 1996 e la fine del 2019 la produttività nel comparto era scesa di quasi un quarto. Dal periodo pandemico a oggi (fino al 3° 2026) si registra invece un aumento del 35%. Questo incremento suggerisce un contributo rilevante delle misure pubbliche agli output del settore, ma richiede cautela nelle previsioni di crescita.

Occorre incorporare la ricalibrazione dei contributi legati all’edilizia nei modelli previsionali per evitare sovrastime future. I dati ci raccontano una storia interessante: parte del miglioramento appare riconducibile a effetti temporanei e a interventi straordinari, non esclusivamente a guadagni strutturali di produttività.

Tra ore lavorate ed efficienza

Parte dell’aumento riflette un incremento delle ore lavorate, ma la spiegazione è parziale. La produttività per ora lavorata nel settore è cresciuta di circa il 28% nello stesso periodo, indicando che il guadagno maggiore deriva da una migliore combinazione dei fattori produttivi. In particolare, pratiche operative, processi e competenze più efficaci suggeriscono un aumento di efficienza operativa destinato a permanere anche dopo l’esaurimento degli incentivi straordinari. Questa dinamica riduce la probabilità che il miglioramento sia esclusivamente temporaneo e segnala invece un consolidamento del capitale umano e organizzativo.

Il caso italiano mostra che politiche pubbliche mirate possono generare shock di domanda con effetti duraturi sulla produttività, quando stimolano anche innovazioni organizzative e una capacità di spesa efficiente. Questi cambiamenti riducono la probabilità che il miglioramento sia esclusivamente temporaneo e segnalano un consolidamento del capitale umano e organizzativo.

Le best practices emerse, sia nel settore privato sia in alcune procedure di gestione del Pnrr, costituiscono un capitale intangibile. Tale capitale può sostenere la crescita potenziale del paese nel medio termine se accompagnato da governance efficace e monitoraggio delle implementazioni.

La persistenza degli effetti dipenderà dall’andamento degli investimenti privati e pubblici e dall’adozione diffusa delle nuove pratiche manageriali. Un indicatore chiave sarà il miglioramento continuato della produttività per ora lavorata e l’efficienza nella realizzazione dei progetti finanziati.

È fondamentale proseguire il monitoraggio dei dati al netto degli elementi distorsivi e il confronto con scenari internazionali. Queste analisi consentono di valutare se i miglioramenti siano strutturali o riconducibili a misure temporanee. La rilettura del periodo 1996–2019 rispetto al 4° 2019–3° 2026 offre una fotografia chiara: l’Italia è passata da una performance deludente a una fase di recupero. Occorrono politiche mirate per consolidare i guadagni di produttività già ottenuti e un monitoraggio continuo dei risultati economici a livello internazionale.