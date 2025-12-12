Proiezioni Recenti sul Prodotto Interno Lordo degli Stati Uniti: Un’Analisi Approfondita

Negli ultimi mesi, l’analisi del prodotto interno lordo (PIL) ha mostrato un cambiamento significativo nelle proiezioni economiche.

Due mesi fa, il modello GDPNow stimava una crescita delle vendite finali ai consumatori privati pari al 2.84%, un valore in linea con le attese degli esperti. Oggi, questa previsione è scesa a 2.15%, evidenziando una decelerazione che merita attenzione.

Le revisioni delle proiezioni economiche

Nel settembre scorso, il Comitato Federale per il Mercato Aperto (FOMC) aveva previsto una crescita reale del PIL per il prossimo anno pari al 1.8%, cifra mantenuta anche nei mesi successivi. Tuttavia, le nuove stime parlano ora di un incremento atteso del 2.3% per il 2026. Questo solleva interrogativi su cosa abbia giustificato questa revisione ottimistica.

Disoccupazione e crescita

La disoccupazione, attualmente fissata al 4.4%, non mostra segni di diminuzione significativa, sollevando dubbi su come il FOMC preveda una crescita così robusta. Jerome Powell, presidente della Fed, ha suggerito che le stime del Bureau of Labor Statistics (BLS) potrebbero essere eccessive, suggerendo che ci sia stata una sovrastima di circa 60.000 unità al mese dal mese di aprile. Questo potrebbe spiegare perché il tasso di disoccupazione non sia aumentato, nonostante l’evidente stagnazione economica.

Le opinioni divergenti degli analisti

Molti analisti esterni sembrano avere una visione più cauta rispetto a quella del FOMC. Banche d’investimento come Morgan Stanley e Vanguard prevedono tassi di crescita del PIL attorno all’1.8% e 1.9% per il prossimo anno, mentre l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) stima una crescita del 1.7%. Queste stime sono significativamente più basse rispetto alle previsioni ottimistiche del FOMC, che sembra non riflettere il sentiment generale degli analisti di mercato.

Fattori economici sottostanti

Un altro aspetto importante è che il PIL degli Stati Uniti è già superiore al suo potenziale, il che implica che una crescita oltre il trend attuale richiede un recupero significativo. Le stime del Congressional Budget Office (CBO) sulla crescita potenziale sono relativamente ottimistiche, indicando che la crescita potrebbe superare i livelli recenti. Tuttavia, è importante notare che la partecipazione della forza lavoro è ai massimi storici, il che rende improbabile un ulteriore aumento della crescita economica.

Le recenti decisioni della Fed

In un contesto di crescente incertezza economica, la Federal Reserve ha recentemente abbassato i tassi d’interesse di 25 punti base, portando il tasso target a una fascia compresa tra 3.5% e 3.75%. Questa decisione è stata presa in un contesto in cui la crescita dei posti di lavoro ha mostrato segni di rallentamento e il tasso di disoccupazione ha iniziato a salire. Tra i membri del FOMC, ci sono state alcune dissenting opinions, con due membri che hanno votato per mantenere i tassi invariati e uno che ha chiesto un taglio più significativo di 50 punti base.

Prospettive future

Secondo le proiezioni della Fed, l’inflazione è prevista a 2.4% entro la fine del 2026, leggermente inferiore rispetto alla stima precedente di 2.6%. Nonostante questa leggera diminuzione, le previsioni di crescita del PIL restano elevate, suggerendo una certa discrepanza tra le aspettative del FOMC e la realtà economica. Durante la conferenza stampa, Powell ha affermato che il mercato del lavoro sta mostrando segni di resilienza, ma ha anche avvertito che l’andamento dell’inflazione rimane una preoccupazione, con rischi al rialzo.

Il futuro economico degli Stati Uniti appare incerto e sarà interessante osservare come le prossime decisioni politiche influenzeranno il trend generale dell’economia.