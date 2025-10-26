Promozione Credem: Scopri come ottenere 200 euro in buoni Amazon aprendo un conto!

La nuova promozione di Credem rappresenta un’opportunità significativa per coloro che intendono aprire un conto corrente online.

Fino al 30 novembre, i nuovi clienti possono ricevere fino a 200 euro in buoni Amazon semplicemente attivando il conto Credem Link e utilizzando il codice promozionale BONUS200.

Dettagli della promozione Credem

Questa iniziativa, nota come Credem Link Autunno, offre due buoni regalo da 100 euro ciascuno. I requisiti per ottenerli sono legati all’uso della carta di debito associata al conto e all’accredito di stipendio o pensione. Il primo buono sarà disponibile se, entro il 31 marzo, si spenderanno almeno 2.000 euro con la carta di debito.

Modalità di ottenimento dei buoni

Per riscuotere il primo buono da 100 euro, è necessario completare un totale di spese di 2.000 euro. La carta di debito può essere scelta tra la Credemcard Internazionale Mastercard e la Credemcard Bancomat, la quale offre vantaggi diversi in base all’utilizzo sia in Italia che all’estero.

Requisiti per il secondo buono

Il secondo buono regalo, anch’esso del valore di 100 euro, è accessibile mediante l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto durante il periodo compreso tra aprile e giugno. Inoltre, è richiesto di effettuare spese per un totale di almeno 1.000 euro con la carta di debito nel medesimo intervallo di tempo.

Tempistiche di accredito

È importante notare che i buoni sono inviati da Credem entro tre mesi dalla chiusura contabile dell’iniziativa, il che significa che gli utenti possono aspettarsi di riceverli entro il 30 settembre, a condizione che siano stati rispettati tutti i requisiti stabiliti.

Caratteristiche del conto Credem Link

Il conto corrente online Credem Link è un conto senza canone mensile, offrendo numerosi vantaggi come il servizio di Internet Banking, l’app Credem Mobile, e la possibilità di effettuare bonifici verso paesi SEPA e non SEPA a costi contenuti. Inoltre, le commissioni per i prelievi e le domiciliazioni sono molto competitive, rendendolo particolarmente interessante per chi effettua operazioni frequenti.

La carta di debito è gratuita se si opta per la Credemcard Bancomat, mentre la versione internazionale ha un canone gratuito per il primo anno e di 1,50 euro al mese nel secondo anno.

La promozione Credem rappresenta un’opportunità da non perdere per chi è in cerca di un nuovo conto corrente online. Con la possibilità di ricevere 200 euro in buoni Amazon, è un’offerta che può risultare vantaggiosa per i nuovi clienti.