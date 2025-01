Il contesto attuale del mercato immobiliare

Negli ultimi due anni, il mercato immobiliare ha affrontato sfide significative, con un calo costante delle compravendite. Tuttavia, le ultime analisi suggeriscono che il 2025 potrebbe portare un cambiamento positivo. Secondo l’ufficio studi di Tecnocasa, si prevede un incremento dei prezzi delle abitazioni compreso tra lo 0% e il 2%. Questo aumento sarà più probabile per immobili di pregio, di nuova costruzione e situati in aree ben servite. La ridotta offerta sul mercato, dovuta alla corsa agli acquisti degli anni precedenti, contribuisce a sostenere i valori immobiliari.

Le aspettative dei venditori e la capacità di spesa

Nonostante le prospettive positive, esiste un divario tra le aspettative dei venditori e la capacità di spesa degli acquirenti, specialmente nelle grandi città. Questa discrepanza potrebbe allungare i tempi di vendita, un fenomeno già osservato nel 2024. Anche nei comuni dell’hinterland, si prevede un possibile aumento dei prezzi, poiché queste aree continuano ad attrarre acquirenti in cerca di soluzioni più economiche e confortevoli rispetto ai centri urbani.

Investimenti immobiliari e locazioni

L’investimento immobiliare rimane un’opzione interessante, sia per chi opta per la locazione breve che per quella a lungo termine. Tuttavia, si prevede un aumento del numero di proprietari che, dopo aver scelto affitti brevi, potrebbero orientarsi verso il mercato della locazione a lungo termine. Le località turistiche continuano a registrare un forte interesse da parte di acquirenti stranieri, il che potrebbe ulteriormente stimolare il mercato. Secondo Fabiana Megliola di Tecnocasa, il desiderio di acquistare casa persiste, nonostante le incertezze macroeconomiche.

Previsioni sui canoni di locazione

Per quanto riguarda i canoni di locazione, si prevede una continua crescita, sostenuta da una domanda robusta e da una disponibilità ridotta di immobili. Le città con un’elevata presenza di turisti potrebbero vedere un incremento significativo dei canoni, mentre la qualità degli immobili in affitto giocherà un ruolo cruciale nell’innalzamento dei prezzi. Tecnocasa prevede un rialzo dei valori tra il 4% e il 6% nelle grandi città, con Torino e Napoli che registrano gli aumenti più significativi.

Conclusioni sulle tendenze future

In sintesi, il mercato immobiliare per il 2025 si presenta con prospettive miste. Mentre i prezzi delle abitazioni potrebbero aumentare, le sfide legate alla capacità di spesa degli acquirenti e alla disponibilità di immobili rimangono. Gli investitori e i potenziali acquirenti dovranno navigare in un panorama in evoluzione, tenendo conto delle dinamiche locali e delle tendenze emergenti.