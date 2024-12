Introduzione alla situazione economica italiana

Nel terzo trimestre del 2024, l’Italia ha mostrato segnali di stagnazione economica, con il prodotto interno lordo (PIL) che è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, gli analisti di Goldman Sachs, attraverso il loro Outlook 2025, evidenziano una resilienza sorprendente dell’economia italiana, che si avvicina ai livelli di crescita della Francia e supera quelli della Germania. Questo report, redatto da Filippo Taddei, Senior European Economist, offre una panoramica dettagliata delle dinamiche economiche attuali e delle prospettive future.

Resilienza economica e politiche fiscali

Goldman Sachs sottolinea che la politica fiscale italiana ha adottato un approccio più prudente, posizionandosi tra le due principali economie dell’Area Euro. Questo ha portato a un saldo primario elevato sia nel 2024 che nel 2025. Nonostante la crescita dell’occupazione sia stata significativa, è importante notare che gran parte di questo aumento si è concentrato nel settore delle costruzioni, incentivato dai crediti d’imposta. La crisi energetica ha spinto l’Unione Europea a fornire un sostegno fiscale, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha aiutato a mantenere gli investimenti italiani resilienti rispetto ad altre nazioni europee.

Mercato del lavoro e prospettive di consumo

Il mercato del lavoro italiano ha raggiunto livelli storici, con il tasso di occupazione più alto dal 1977 e quasi un milione di posti di lavoro in più rispetto al 2019. Nonostante le preoccupazioni per l’impatto dei dazi statunitensi, le previsioni indicano che il reddito disponibile reale continuerà a sostenere i consumi, contribuendo a una crescita positiva nel 2025. Questo scenario macroeconomico offre prospettive relativamente favorevoli per il debito sovrano italiano, sebbene permangano sfide strutturali per la sostenibilità del debito pubblico a lungo termine.

Le sfide future e le aspettative di mercato

Nonostante le prospettive ottimistiche, Goldman Sachs avverte che le incertezze legate alla crescita reale nel medio periodo potrebbero influenzare negativamente la sostenibilità del debito pubblico. Le aspettative di lungo termine per l’economia italiana potrebbero tornare a essere al centro dell’attenzione degli investitori solo verso la fine del 2025. Questo scenario è ulteriormente complicato dalla recente stima dell’Istat, che conferma una crescita nulla dell’economia italiana nel terzo trimestre del 2024, evidenziando andamenti contrastanti tra le principali componenti della domanda.

Conclusioni sulle prospettive economiche

In sintesi, mentre l’Italia affronta sfide significative, le previsioni di Goldman Sachs offrono un quadro di resilienza e opportunità. La combinazione di politiche fiscali prudenti, un mercato del lavoro in crescita e un contesto macroeconomico favorevole potrebbe posizionare l’Italia per una ripresa sostenibile nel 2025. Tuttavia, è fondamentale monitorare le dinamiche globali e le politiche interne per garantire una crescita duratura e sostenibile.