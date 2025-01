Prospettive positive per il mercato immobiliare italiano nel 2025

Il contesto attuale del mercato immobiliare

Il mercato immobiliare italiano sta vivendo un momento di ripresa, con segnali positivi che emergono soprattutto nel settore residenziale. Dopo un periodo di difficoltà, le prospettive per il 2025 si presentano incoraggianti, grazie a una domanda robusta e a un abbassamento dei tassi di interesse che stimola le compravendite. Secondo le stime di Scenari Immobiliari, le transazioni residenziali potrebbero raggiungere le 720.000 unità nel 2024, con un incremento previsto per l’anno successivo.

Le città chiave: Milano e Roma

Milano e Roma si confermano come i principali motori del mercato immobiliare italiano. Milano, in particolare, si distingue con un aumento dei prezzi previsto del 6,9%, seguita da Venezia e Roma. L’effetto Giubileo a Roma sta già influenzando positivamente la domanda, con un incremento degli investimenti in piccoli appartamenti da affittare. Questo trend si riflette anche in altre città turistiche come Firenze e Venezia, dove la saturazione del mercato è evidente.

Le sfide da affrontare

Nonostante le prospettive positive, il mercato immobiliare italiano deve affrontare diverse sfide. La carenza di prodotti di qualità è un problema cronico, con una diminuzione significativa nella costruzione di nuove abitazioni rispetto ai primi anni 2000. Inoltre, l’aumento dei costi di acquisto e la stagnazione di molte iniziative immobiliari a Milano stanno contribuendo a una pressione sui prezzi. La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente domanda di affitti brevi, che ha sottratto alloggi dal mercato delle locazioni a lungo termine.