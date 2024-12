Un investimento significativo per il futuro energetico della Nuova Zelanda

Prysmian, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, ha recentemente annunciato un accordo di riserva di capacità del valore di circa 250 milioni di euro con Transpower New Zealand. Questo accordo rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di un nuovo progetto di interconnessione elettrica sottomarina che collegherà le isole del Nord e del Sud di Aotearoa attraverso lo Stretto di Cook.

Dettagli del progetto e benefici attesi

Il nuovo collegamento avrà una capacità complessiva di 1400 MW, sostituendo un sistema obsoleto che non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze energetiche del paese. Questo progetto non solo garantirà una fornitura di energia elettrica più sicura ed economica, ma contribuirà anche a supportare la crescente domanda di elettricità in Nuova Zelanda, un aspetto cruciale in un contesto di transizione verso fonti di energia più sostenibili.

Soluzioni innovative e tempistiche di realizzazione

Prysmian si impegna a fornire una soluzione completa “chiavi in mano”, integrando il suo innovativo sistema di monitoraggio EOSS, che è essenziale per garantire la sicurezza e la durata a lungo termine del collegamento. Il contratto è attualmente in fase di negoziazione e si prevede che sarà finalizzato nel primo trimestre del 2026. La notice to proceed è prevista per la prima metà del 2026, con l’obiettivo di mettere in funzione il nuovo sistema entro il 2031.

Impatto economico e sostenibilità

Questo progetto non solo rappresenta un investimento significativo per Prysmian e Transpower, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, creando posti di lavoro e stimolando l’innovazione nel settore energetico. La Nuova Zelanda, con la sua crescente domanda di energia, si trova in una posizione ideale per beneficiare di questo tipo di investimenti, che promuovono la sostenibilità e l’efficienza energetica.