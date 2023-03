Qual è l’ABI e il CAB nell’IBAN? Tutto ciò che Devi Sapere

Molte persone sono confusse su quali siano l’ABI e il CAB nell’IBAN. In realtà, sono entrambi codici utilizzati per identificare un conto bancario ed è necessario conoscerli per trasferire denaro da un conto all’altro. In questo articolo, esamineremo cosa sono l’ABI e il CAB nell’IBAN, come trovarli e come utilizzarli.

Cos’è l’ABI e il CAB nell’IBAN?

L’ABI (codice di identificazione bancario) e il CAB (codice di avviamento bancario) sono codici numerici che identificano una banca in Italia. Sono anche chiamati codici ABI e CAB. L’ABI consiste di 5 cifre e rappresenta la banca presso la quale è aperto un conto bancario. Il CAB, d’altra parte, è composto da 5 cifre ed è un codice che identifica l’agenzia bancaria presso la quale è aperto un conto bancario.

Come Trovare l’ABI e il CAB nell’IBAN?

Un IBAN (International Bank Account Number) è un codice di conto bancario univoco che viene utilizzato per identificare un conto bancario in Italia. Un IBAN italiano è composto da 27 cifre, di cui le prime due rappresentano l’ABI e le successive cinque rappresentano il CAB. Pertanto, per trovare l’ABI e il CAB nell’IBAN, tutto ciò che devi fare è guardare le prime due e le successive cinque cifre dell’IBAN.

Come Utilizzare l’ABI e il CAB nell’IBAN?

Una volta che hai trovato l’ABI e il CAB nell’IBAN, puoi utilizzarli per trasferire denaro da un conto bancario all’altro. Per effettuare un bonifico, è necessario conoscere l’ABI e il CAB del conto bancario del beneficiario. Il codice ABI e CAB deve essere inserito nel modulo di bonifico, insieme alle altre informazioni necessarie, come l’IBAN del beneficiario, l’importo e la data del bonifico.

Conclusione

In questo articolo abbiamo esaminato cosa sono l’ABI e il CAB nell’IBAN, come trovarli e come utilizzarli. Abbiamo anche discusso l’importanza di conoscere l’ABI e il CAB nell’IBAN quando si effettuano bonifici. Per concludere, ricorda che l’ABI e il CAB nell’IBAN sono codici numerici che identificano una banca in Italia. Se hai bisogno di trasferire denaro da un conto bancario all’altro, assicurati di conoscere l’ABI e il CAB del conto bancario del beneficiario.