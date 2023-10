Quali sono i bonus prorogati al 2024

Il mondo dei bonus fiscali è sempre in continua evoluzione, e ogni anno vengono introdotte novità e proroghe che possono fare la differenza per i contribuenti. In questo articolo ci concentreremo sulle ultime proroghe relative ai bonus fiscali, valide fino al 2024. Parleremo di bonus per le ristrutturazioni edilizie, di bonus mobili ed elettrodomestici e di altre agevolazioni fiscali a cui è possibile accedere. Vedremo come funzionano questi bonus, quali sono i requisiti necessari per poterne usufruire e come richiederli. Se siete curiosi di scoprire quali sono le novità relative ai bonus fiscali prorogati al 2024, continuate a leggere questo articolo.

Bonus fiscali: quali sono e come funzionano?

Uno dei bonus fiscali più conosciuti e utilizzati è sicuramente quello relativo alle ristrutturazioni edilizie. Questo bonus permette di detrarre dal proprio reddito imponibile una percentuale delle spese sostenute per la ristrutturazione della propria abitazione, fino ad un massimo di 96.000 euro. Il bonus, che era stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, è stato esteso fino al 31 dicembre 2024. Un altro bonus molto popolare è quello relativo all’acquisto di mobili ed elettrodomestici per la propria casa. Anche in questo caso, il bonus permette di detrarre una percentuale delle spese sostenute per l’acquisto dei beni, fino ad un massimo di 10.000 euro. Anche questo bonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Esistono anche altri tipi di bonus fiscali, come ad esempio il bonus verde, che consente di ottenere detrazioni per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici o per la messa a dimora di piante e arbusti, e il bonus maternità, che prevede una detrazione fiscale per le spese sostenute dalle donne in gravidanza o con figli piccoli.

In generale, tutti i bonus fiscali funzionano sulla base del meccanismo della detrazione d’imposta: il contribuente sostiene la spesa prevista dalla legge e poi può detrarre dall’imposta dovuta una percentuale dell’importo speso. Per poter accedere ai bonus fiscali è necessario rispettare determinati requisiti e seguire le procedure previste dalla legge.

La proroga dei bonus fiscali al 2024: cosa cambia?

La proroga dei bonus fiscali al 2024 ha portato alcune novità importanti rispetto alla loro precedente scadenza. In primo luogo, l’estensione della validità dei bonus consente ai contribuenti di avere più tempo per programmare gli interventi e le spese previste dalla legge. Inoltre, la proroga ha permesso di confermare l’importanza del sostegno alle ristrutturazioni edilizie, alla riqualificazione energetica degli edifici e all’acquisto di mobili ed elettrodomestici per la propria casa.

Tuttavia, la proroga ha anche introdotto alcune modifiche importanti. Ad esempio, per il bonus mobili ed elettrodomestici è stata eliminata la categoria “A+” di elettrodomestici a basso consumo energetico, mentre per il bonus ristrutturazioni edilizie sono stati introdotti nuovi limiti di spesa per le opere di recupero del patrimonio edilizio e per le opere di manutenzione ordinaria.

In ogni caso, è importante tenere sempre d’occhio le novità relative ai bonus fiscali e seguire con attenzione le procedure previste dalla legge per poterne usufruire nel modo corretto.

Bonus ristrutturazioni edilizie: le novità della proroga al 2024

La proroga dei bonus fiscali al 2024 ha portato alcune novità anche per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni edilizie. In particolare, è stato introdotto un nuovo limite di spesa per le opere di recupero del patrimonio edilizio, pari a 96.000 euro per unità immobiliare, e un nuovo limite di spesa per le opere di manutenzione ordinaria, pari a 10.000 euro per unità immobiliare.

Inoltre, è stata eliminata la detrazione del 50% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che è stata sostituita da una detrazione del 65% per gli interventi che abbiano come obiettivo la riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio di almeno due classi energetiche.

È importante sottolineare che, per poter usufruire del bonus ristrutturazioni edilizie, è necessario rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, l’intervento deve riguardare un’abitazione principale e deve essere finalizzato alla sua conservazione o al suo restauro. Inoltre, la spesa deve essere sostenuta con mezzi tracciabili e le fatture devono essere conservate per un periodo di cinque anni.

Bonus mobili ed elettrodomestici: cosa prevede la proroga al 2024?

La proroga dei bonus fiscali al 2024 ha esteso anche il bonus mobili ed elettrodomestici, che consente di detrarre una percentuale delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per la propria casa. In particolare, è possibile detrarre il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 10.000 euro.

Tuttavia, con la proroga sono state introdotte alcune novità importanti. In primo luogo, è stata eliminata la categoria “A+” di elettrodomestici a basso consumo energetico, che precedentemente prevedeva una detrazione del 65%. In secondo luogo, è stata confermata la possibilità di cumulare il bonus mobili ed elettrodomestici con il bonus ristrutturazioni edilizie, a patto che i due interventi siano collegati.

Per poter accedere al bonus mobili ed elettrodomestici è necessario rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, le spese devono essere sostenute entro il termine del secondo anno successivo all’acquisto o alla ristrutturazione dell’immobile. Inoltre, è necessario conservare le fatture relative alle spese sostenute per un periodo di cinque anni.

Infine, è importante ricordare che il bonus mobili ed elettrodomestici può essere richiesto solo una volta per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In caso di acquisto o ristrutturazione di più immobili, è possibile usufruire del bonus per ciascuna unità purché si tratti di abitazioni diverse.

Come richiedere i bonus fiscali prorogati al

Per richiedere i bonus fiscali prorogati al 2024 è necessario seguire alcune procedure specifiche. In primo luogo, è importante tenere traccia di tutte le spese sostenute per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile, conservando le fatture e le ricevute dei pagamenti effettuati.

Successivamente, è possibile presentare la richiesta di detrazione fiscale attraverso il modello 730 o il modello Redditi. È possibile inoltre utilizzare il servizio telematico Fisconline o rivolgersi a un intermediario abilitato.

È importante ricordare che per poter accedere ai bonus fiscali è necessario rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge e che le spese devono essere sostenute con mezzi tracciabili. Inoltre, i documenti relativi alle spese sostenute devono essere conservati per un periodo di cinque anni.

In caso di dubbi o difficoltà nella compilazione della richiesta, è possibile rivolgersi a un professionista del settore fiscale o consultare le guide fornite dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web. Con una corretta attenzione alle procedure previste dalla legge, sarà possibile ottenere i benefici fiscali previsti dalla proroga dei bonus al 2024.

In conclusione, la proroga dei bonus fiscali al 2024 offre importanti opportunità di risparmio per i contribuenti che intendono effettuare interventi di ristrutturazione o acquisto di mobili ed elettrodomestici per la propria casa. Tuttavia, è importante tenere sempre d’occhio le novità relative ai bonus fiscali e seguire con attenzione le procedure previste dalla legge per poterne usufruire nel modo corretto.

La proroga ha inoltre introdotto alcune modifiche importanti rispetto alla precedente scadenza, come l’eliminazione della categoria “A+” di elettrodomestici a basso consumo energetico per il bonus mobili ed elettrodomestici e l’introduzione di nuovi limiti di spesa per il bonus ristrutturazioni edilizie.

Per richiedere i bonus fiscali prorogati al 2024 è necessario conservare le fatture relative alle spese sostenute e presentare la richiesta di detrazione fiscale attraverso il modello 730 o il modello Redditi, oppure utilizzare il servizio telematico Fisconline o rivolgersi a un intermediario abilitato.

Seguendo queste semplici indicazioni sarà possibile ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge e realizzare interventi di ristrutturazione o acquisto di beni per la propria casa con maggior facilità ed economicità.