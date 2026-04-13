Quando acquistare per non perdere il bonus mobili ed elettrodomestici

Negli ultimi anni il bonus mobili è diventato uno strumento chiave per chi ristruttura casa, grazie alla detrazione del 50% su acquisti di mobili e grandi elettrodomestici fino a 5.000 euro.

Tuttavia, più che la tipologia dell’acquisto, a fare la differenza è spesso la tempistica. Molti contribuenti rischiano di vedersi negato il beneficio per un semplice errore cronologico: acquistare prima dell’effettivo avvio dei lavori. Questo articolo spiega in modo chiaro quale passaggio deve essere rispettato, quali documenti conservare e come pianificare gli acquisti per non compromettere l’agevolazione.

Per poter sfruttare il bonus mobili ed elettrodomestici non basta avere in mente l’intervento: è necessario che l’unità immobiliare sia interessata da un intervento di recupero del patrimonio edilizio e che la data di acquisto dei beni sia successiva alla data di inizio lavori. La regola è stringente e la legislazione chiarisce i modi in cui l’avvio dei lavori può essere provato. È quindi fondamentale coordinare gli acquisti con il cronoprogramma dei lavori e raccogliere la documentazione che attesti l’effettiva apertura del cantiere.

Il requisito temporale che decide l’agevolazione

La condizione essenziale è che l’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici avvenga dopo l’avvio degli interventi edilizi. Non sono sufficienti preventivi firmati o accordi verbali: la norma richiede un elemento concreto e documentabile. In pratica, se si acquista un complemento d’arredo prima dell’effettiva apertura del cantiere la spesa non rientra nel perimetro della detrazione. Inoltre, la guida dell’Agenzia delle Entrate precisa che gli interventi devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente rispetto a quello dell’acquisto; ad esempio, per acquisti nel 2026 i lavori devono essere iniziati non prima del 1° gennaio 2026.

Casi particolari e prova dell’avvio lavori

Per dimostrare l’avvio del cantiere è possibile utilizzare abilitazioni amministrative (permessi, CILA, SCIA) o la comunicazione all’ASL quando obbligatoria. Se l’intervento non richiede titoli abilitativi, la normativa ammette anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la data di inizio. La prassi chiarisce inoltre che la detrazione può spettare anche se il contribuente ha sostenuto solo una parte delle spese dell’intervento, ad esempio il pagamento degli oneri di urbanizzazione o il compenso al professionista, purché esista un collegamento concreto tra ristrutturazione e acquisti.

Requisiti tecnici e limiti della detrazione

Il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 50% su un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; la somma recuperabile viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Possono accedere all’agevolazione i contribuenti che hanno diritto alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. I beni devono essere nuovi e, nel caso dei grandi elettrodomestici, rispettare le classi energetiche minime previste (es. A per i forni). Sono esclusi dall’agevolazione elementi come porte interne, pavimenti e tende.

Regole su condomini, comproprietà e successioni

La normativa non limita l’agevolazione alle sole unità abitative private: è possibile beneficiare anche per interventi su parti comuni dell’edificio. Attenzione però a situazioni familiari complesse: se le spese per la ristrutturazione sono sostenute da un coniuge e quelle per l’arredamento dall’altro, il bonus non è riconosciuto a nessuno dei due. Infine, la detrazione è utilizzabile entro il limite dell’Irpef lorda del beneficiario e, in caso di decesso, le quote residue non trasferiscono agli eredi per i periodi successivi.

Modalità di pagamento, acquisti dall’estero e buone pratiche

Per ottenere il bonus mobili è indispensabile il pagamento tracciabile: bonifico bancario o postale, carte di credito e di debito sono ammessi; invece non sono accettati contanti o assegni. Il pagamento può avvenire anche con finanziamento a rate, mentre non è obbligatorio usare il cosiddetto bonifico parlante. Gli acquisti effettuati all’estero sono validi se documentati con fattura intestata al beneficiario o con scontrino fiscale contenente il codice fiscale e se è conservata la prova dell’effettivo pagamento.

Per evitare errori comuni, pianifica sempre l’acquisto in funzione dell’avvio lavori e conserva tutta la documentazione: autorizzazioni, ricevute di pagamento, fatture dettagliate e dichiarazioni del professionista. Ricorda che alcune comunicazioni all’ENEA sono richieste per specifici elettrodomestici; informati per tempo. La legge di bilancio 2026 (legge 199/2026) ha prorogato il bonus, ma non ha modificato questi requisiti: la sequenza temporale rimane il criterio decisivo per non perdere la detrazione.