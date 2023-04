Quando aprono i futures? Orari e informazioni utili

Se sei un trader o un investitore, molto probabilmente ti sei posto la domanda: quando aprono i futures? Sapere gli orari di apertura dei mercati è fondamentale per poter prendere decisioni informate e sfruttare al meglio le opportunità di guadagno offerte dai futures. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni utili sugli orari di negoziazione dei futures, sia per il mercato italiano che per il mercato americano, con particolare attenzione a quelli del NASDAQ. Inoltre, ti daremo alcuni consigli per scegliere il broker futures migliore per le tue esigenze.

Orari di negoziazione dei futures NASDAQ

Il NASDAQ è uno dei mercati di riferimento per i futures, soprattutto per quelli legati alle tecnologie e ai settori innovativi. Gli orari di negoziazione del NASDAQ sono i seguenti: – Pre-market: dalle 4:00 alle 9:30 (ora di New York) – Regular market: dalle 9:30 alle 16:00 (ora di New York) – After-market: dalle 16:00 alle 20:00 (ora di New York) È importante tenere presente che i futures possono essere negoziati anche al di fuori degli orari ufficiali di negoziazione, ma in questo caso si parla di trading esteso o trading after-hours, che presenta alcune limitazioni e rischi aggiuntivi.

Orari di negoziazione dei futures in Italia

In Italia, il mercato dei futures è gestito da Borsa Italiana, che fa parte del gruppo London Stock Exchange. Gli orari di negoziazione dei futures su Borsa Italiana sono i seguenti: – Pre-market: dalle 7:45 alle 9:00 – Regular market: dalle 9:00 alle 17:40 – After-market: dalle 17:40 alle 18:00 Anche in questo caso, è possibile effettuare trading esteso al di fuori degli orari ufficiali, ma bisogna fare attenzione ai rischi connessi.

Orari di negoziazione dei futures su Fineco

Fineco è uno dei principali broker italiani per il trading di futures, e offre una piattaforma di trading molto avanzata e completa. Gli orari di negoziazione dei futures su Fineco sono gli stessi di Borsa Italiana, ma il broker permette di negoziare anche al di fuori degli orari ufficiali, con alcune limitazioni.

Come scegliere il broker futures migliore

La scelta del broker futures è un passaggio cruciale per chi vuole iniziare a fare trading di futures. Ecco alcuni consigli utili per scegliere il broker migliore per le tue esigenze: – Verifica la regolamentazione: il broker deve essere autorizzato e regolamentato dalle autorità competenti, per garantire la sicurezza dei tuoi investimenti e la trasparenza delle operazioni. – Controlla le commissioni: le commissioni sono un costo importante da considerare, e possono variare molto da broker a broker. Fai attenzione anche alle commissioni nascoste o ai costi aggiuntivi. – Valuta la piattaforma di trading: la piattaforma di trading deve essere intuitiva, completa e affidabile, per permetterti di negoziare con facilità e sicurezza. – Cerca supporto e formazione: il broker dovrebbe offrire un buon supporto tecnico e un’adeguata formazione per aiutarti a migliorare le tue competenze di trading.

Conclusioni

Sapere gli orari di apertura dei futures è fondamentale per poter investire in modo consapevole e sfruttare al meglio le opportunità di guadagno. In questo articolo abbiamo visto gli orari di negoziazione dei futures su NASDAQ, Borsa Italiana e Fineco, e ti abbiamo dato alcuni consigli per scegliere il broker migliore per le tue esigenze. Tuttavia, è importante sottolineare che il trading di futures comporta rischi elevati e non è adatto a tutti gli investitori. Prima di iniziare a fare trading di futures, valuta attentamente i tuoi obiettivi di investimento, la tua situazione finanziaria e il tuo livello di esperienza. In caso di dubbio, consulta un professionista del settore.