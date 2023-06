Quanto dura il contratto Verisure?

Verisure è una delle principali aziende in Italia nel settore della sicurezza domestica. Offre servizi di allarme, videosorveglianza e domotica per garantire la massima protezione alla propria abitazione. Una delle domande più frequenti riguarda la durata del contratto Verisure: quanto dura e come si può rescindere? In questo articolo approfondiremo questi e altri aspetti legati al contratto Verisure, fornendo anche consigli utili per scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Cosa è Verisure

Verisure è un’azienda specializzata nella sicurezza domestica che offre servizi di allarme e videosorveglianza per la protezione delle abitazioni. Fondata in Svezia nel 1988, l’azienda è presente in 14 paesi e conta oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo. In Italia Verisure è attiva dal 2004 e ha sede a Milano. L’offerta di Verisure è ampia e personalizzabile, grazie alla tecnologia avanzata che permette di adattare i servizi alle specifiche esigenze dei clienti. L’azienda offre, ad esempio, sistemi di allarme con rilevazione di movimento, sensori di apertura porte e finestre, telecamere con registrazione e invio di immagini in tempo reale, oltre a soluzioni domotiche per la gestione remota dell’abitazione.

Come funziona il contratto Verisure

Il contratto Verisure prevede la sottoscrizione di un abbonamento per l’utilizzo dei servizi di allarme e videosorveglianza dell’azienda. La durata minima del contratto è di 48 mesi (4 anni), ma è possibile scegliere durate superiori o inferiori a seconda delle proprie esigenze. Il costo dell’abbonamento varia in base alla durata del contratto e ai servizi scelti, ma include sempre la fornitura, l’installazione e la manutenzione del sistema di sicurezza. Inoltre, Verisure offre la possibilità di personalizzare il contratto con servizi aggiuntivi come la teleassistenza, l’intervento immediato di una squadra di sicurezza in caso di allarme, la notifica automatica alle forze dell’ordine e la gestione remota dell’impianto tramite app.

Quanto dura il contratto Verisure

Il contratto Verisure ha una durata minima di 48 mesi (4 anni), ma è possibile scegliere anche durate superiori o inferiori a seconda delle proprie esigenze. Nel caso si voglia rescindere il contratto prima della scadenza, è necessario pagare una penale il cui importo varia in base alla durata residua del contratto. Per questo motivo, è importante valutare attentamente la durata del contratto e le proprie esigenze prima di sottoscrivere l’abbonamento. In ogni caso, alla scadenza del contratto è possibile rinnovarlo o cambiarlo con una nuova offerta, anche con la possibilità di aggiungere o rimuovere servizi in base alle proprie necessità.

Come rescindere il contratto Verisure

In caso di rescissione del contratto Verisure, è necessario inviare una comunicazione scritta all’azienda almeno 30 giorni prima della data di scadenza. Nel caso si voglia rescindere il contratto prima della scadenza, è necessario pagare una penale il cui importo varia in base alla durata residua del contratto. È importante ricordare che, una volta rescisso il contratto, l’impianto di sicurezza Verisure verrà disattivato e non potrà più essere utilizzato. Inoltre, è possibile richiedere la rimozione dell’impianto a proprie spese o mantenerlo a propria disposizione senza attivare i servizi di allarme e videosorveglianza. Verisure mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza dedicato per ogni esigenza legata alla rescissione del contratto.

Consigli per la scelta del contratto Verisure più adatto alle proprie esigenze

Per scegliere il contratto Verisure più adatto alle proprie esigenze, è importante valutare attentamente i servizi offerti e le relative tariffe. È possibile richiedere una consulenza gratuita per valutare le esigenze di sicurezza della propria abitazione e scegliere i servizi più adeguati. Inoltre, è importante considerare la durata del contratto e le eventuali penali in caso di rescissione anticipata. Infine, è possibile valutare l’inserimento di servizi aggiuntivi come la teleassistenza o la gestione remota tramite app per avere una maggiore sicurezza e comodità. Verisure offre diverse opzioni di contratto e servizi aggiuntivi personalizzabili per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

In conclusione, il contratto Verisure offre servizi di sicurezza personalizzabili e di alta qualità per la protezione delle abitazioni. Valutare attentamente le proprie esigenze e scegliere il contratto più adatto è fondamentale per garantire la massima sicurezza e tranquillità. In caso di dubbi o necessità, Verisure mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza dedicato.