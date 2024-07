Quota 41 lavoratori precoci: requisiti, funzionamento e novità 2024

La pensione per i lavoratori precoci, anche detta “Quota 41”, è un trattamento pensionistico erogato su domanda, destinato ai contribuenti che possono vantare 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che hanno accumulato almeno 41 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2026.

Dal 1° gennaio 2027, questo requisito sarà rivalutato in base all’aumento della speranza di vita, come confermato nella Legge di Bilancio 2024.

A chi Spetta la Pensione Precoci Quota 41

Hanno diritto alla pensione con 41 anni di contributi solo i lavoratori precoci che rispettano simultaneamente le seguenti condizioni specifiche:

Essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive o esclusive della stessa.

Avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Aver maturato 12 mesi di contribuzione effettiva prima del 19° anno di età.

Perfezionare 41 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2026.

Requisiti Specifici

Per accedere alla pensione precoci, oltre alle condizioni sopra esposte, i lavoratori devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Disoccupati: Devono essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, con conclusione della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi.

2. Invalidità Superiore o Uguale al 74%: Invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile.

3. Caregiver: Assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o a un parente convivente con handicap grave.

4. Attività Usuranti: Aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti, come definito dal Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

5. Attività Gravose: Aver svolto attività lavorativa gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o per sei anni negli ultimi sette anni.

Quando Possono Andare in Pensione i Lavoratori Precoci

I lavoratori che raggiungono i requisiti dal 1° gennaio 2019 in poi conseguono il diritto alla pensione tre mesi dopo la maturazione dei requisiti, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Per i soggetti iscritti alle casse dell’ex INPDAP, il trattamento della pensione anticipata ordinaria decorre dopo periodi variabili di mesi a seconda della data di maturazione dei requisiti.

Come Funziona la Pensione Quota 41 per i Lavoratori Precoci

Quota 41 precoci viene erogata dall’INPS, previa domanda di riconoscimento dei requisiti. Ai fini del computo dei 41 anni di anzianità contributiva vale la contribuzione relativa ai periodi di lavoro effettivi. La contribuzione può essere cumulata anche tra diversi fondi pensionistici obbligatori.

Quanto si Perde con la Pensione Precoci

La pensione lavoratori precoci con 41 anni di contributi non prevede decurtazioni dell’assegno. Il calcolo viene effettuato in base ai contributi versati, utilizzando un sistema misto: retributivo per i contributi fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli successivi.

Come Presentare Domanda Quota 41

La domanda per la pensione lavoratori precoci quota 41 può essere presentata:

Sul sito INPS autenticandosi con SPID, CIE o CNS.

Chiamando il Contact Center INPS.

Tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Scadenze Domanda

La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Le domande presentate successivamente sono prese in considerazione solo se residuano risorse finanziarie.