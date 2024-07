Quota 92 pensione: requisiti e funzionamento della proposta 67+25

La proposta di istituire la pensione Quota 92, avanzata dagli esperti dell’inps e dal centro studi Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla, prevede una nuova forma di pensionamento anticipato.

Cos’è la pensione Quota 92

Quota 92 è una forma di pensione, attualmente in fase di proposta, che permetterebbe ai lavoratori di andare in pensione a 67 anni con almeno 25 anni di contributi versati. Per questo motivo è chiamata anche Quota “67+25”. La proposta mira a sostituire la legge Fornero, che regola il pensionamento in Italia dal 2011. Quota 92 si propone come una soluzione strutturale, offrendo anche opzioni di uscita anticipata dai 62 o 63 anni con penalizzazioni e bonus per chi posticipa il pensionamento a 72 anni.

Requisiti per l’accesso a Quota 92

Per accedere alla pensione Quota 92, i lavoratori devono soddisfare i seguenti requisiti:

Almeno 25 anni di contributi versati

67 anni di età

Come funziona la pensione Quota 92 e cosa cambia

La proposta Quota 92 prevede modifiche alla legge Fornero, garantendo flessibilità per l’uscita dal mondo del lavoro e sostenibilità economica:

Aumento del requisito contributivo a 25 anni

Possibilità di andare in pensione dai 62 o 63 anni con 25 anni di contributi, ma con una riduzione dell’assegno pensionistico del 30-35%

Nessuna riduzione per chi va in pensione dai 67 anni in poi

Bonus per chi ritarda il pensionamento fino ai 72 anni

Assicurazione di un assegno pari a 1,5 volte quello minimo per garantire una pensione dignitosa anche in caso di uscita anticipata

Pensione anticipata Quota 92: “nodi” aperti

Quota 92 è considerata sostenibile economicamente perché i bonus per chi posticipa il pensionamento compenserebbero i costi delle uscite anticipate. Tuttavia, ci sono dubbi sull’età minima per l’accesso e sui costi di avvio. Il governo sembra preferire la Quota 41 estesa, che amplia i diritti dei lavoratori precoci.

Quando entrerà in vigore Quota 92

Non ci sono ancora certezze sull’entrata in vigore di Quota 92. Bisognerà attendere la legge di bilancio 2025 per avere conferme.