Raccolta netta record per il Gruppo Azimut a ottobre 2024

Un ottobre da record per il Gruppo Azimut

Nel mese di ottobre 2024, il Gruppo Azimut ha raggiunto un traguardo straordinario, registrando una raccolta netta di 1,7 miliardi di euro. Di questa somma, ben 1 miliardo di euro, pari al 61% del totale, è stato destinato a soluzioni gestite. Questo risultato non solo evidenzia la fiducia degli investitori nelle strategie di investimento del gruppo, ma segna anche un passo significativo verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’anno.

Superato l’obiettivo annuale

Con una raccolta netta totale da inizio anno che ammonta a 14,3 miliardi di euro, Azimut ha superato il suo obiettivo annuale di oltre 14 miliardi dopo soli dieci mesi. Questo risultato è particolarmente significativo in un contesto di mercato in continua evoluzione, dove la capacità di attrarre capitali è fondamentale per la crescita e la sostenibilità delle aziende finanziarie. La performance del gruppo dimostra una gestione efficace e una strategia di investimento ben definita, che ha saputo rispondere alle esigenze degli investitori.

Crescita delle masse gestite

Le masse totali, che includono il risparmio amministrato, hanno raggiunto 107,9 miliardi di euro a fine ottobre. Di queste, 66,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite, con un incremento del 18,9% rispetto all’inizio dell’anno. Questo aumento è indicativo di una crescente fiducia da parte degli investitori nelle soluzioni offerte da Azimut, che continuano a dimostrarsi competitive e in linea con le aspettative del mercato.

Prospettive future

Guardando al futuro, il Gruppo Azimut si prepara ad affrontare le sfide del mercato con una strategia focalizzata sulla diversificazione e sull’innovazione. La continua crescita delle masse gestite e la raccolta netta positiva sono segnali incoraggianti per gli investitori e per il mercato in generale. Con l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti e un impegno costante verso l’eccellenza, Azimut è ben posizionata per mantenere il suo slancio e raggiungere nuovi traguardi nei prossimi anni.