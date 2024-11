Rallentamento dell’economia canadese nel terzo trimestre del 2024

Il contesto economico canadese

Nel terzo trimestre del 2024, l’economia canadese ha mostrato segni evidenti di rallentamento, con un incremento del Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’1% su base annualizzata. Questo dato, pur essendo in linea con le previsioni degli analisti, si è rivelato inferiore all’1,5% previsto dalla Bank of Canada. La revisione al rialzo del PIL nel secondo trimestre, che aveva raggiunto il 2,2%, ha messo in evidenza una decelerazione nella crescita economica del paese.

Analisi dei dati recenti

A settembre, il PIL ha registrato un incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente, agosto, durante il quale era rimasto sostanzialmente invariato. Le stime di Statistics Canada avevano previsto una crescita dello 0,3% per lo stesso mese, suggerendo che l’economia sta affrontando sfide significative. Questo rallentamento può essere attribuito a vari fattori, tra cui l’aumento dei tassi di interesse e le incertezze globali che influenzano la domanda interna ed estera.

Prospettive future e implicazioni

Le prospettive per l'economia canadese rimangono incerte. Gli analisti si chiedono se il governo e la banca centrale adotteranno misure per stimolare la crescita. La Bank of Canada potrebbe dover rivedere la sua politica monetaria in risposta a questi dati, considerando l'impatto che le decisioni sui tassi di interesse possono avere sull'economia.