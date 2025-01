Rallentamento dell’economia statunitense nel quarto trimestre del 2024

Il rallentamento del PIL statunitense

Nel quarto trimestre del 2024, l’economia degli Stati Uniti ha mostrato segnali di rallentamento, con una crescita del prodotto interno lordo (PIL) che si è attestata al 2,3% su base trimestrale. Questo dato, pubblicato dal Bureau of Economic Analysis, rappresenta una diminuzione rispetto al 3,1%% del trimestre precedente e si colloca al di sotto delle aspettative degli analisti, che avevano previsto un incremento del 2,7%.

Consumi interni in crescita

Nonostante il rallentamento generale, i consumi interni hanno mostrato un’accelerazione significativa, registrando un incremento del 4,2% rispetto al 3,7%% del trimestre precedente. Questo aumento suggerisce che i consumatori americani continuano a spendere, contribuendo a sostenere l’economia in un periodo di incertezze. Tuttavia, è importante notare che l’inflazione ha mostrato un aumento, con il PCE price index che ha raggiunto il 2,3%, in crescita rispetto all’1,5%% del trimestre precedente.

Inflazione e indice core PCE

L’indice core PCE, che esclude i beni alimentari ed energetici, ha registrato un aumento del 2,5% nel quarto trimestre, in linea con le aspettative degli analisti e in crescita rispetto al 2,2%% del trimestre precedente. Questo incremento dell’inflazione potrebbe influenzare le decisioni della Federal Reserve riguardo alla politica monetaria, poiché un’inflazione più alta potrebbe spingere verso un aumento dei tassi d’interesse.

Implicazioni per le aziende

In un contesto di rallentamento economico, anche le aziende stanno affrontando sfide significative. Recentemente, United Parcel Service (UPS) ha annunciato un calo previsto dei ricavi per il 2025 e una riduzione dei volumi con il suo principale cliente. Nonostante un utile in crescita nel quarto trimestre del 2024, l’azienda ha deciso di esternalizzare i prodotti SurePost e ristrutturare la rete statunitense. Questa decisione riflette le difficoltà che molte aziende stanno affrontando in un ambiente economico incerto.