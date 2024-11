Il contesto economico canadese

Nel terzo trimestre del 2024, l’economia canadese ha mostrato segni di rallentamento, con un incremento del Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’1% su base annualizzata. Questo dato, sebbene in linea con le previsioni degli analisti, è risultato inferiore all’1,5% previsto dalla Bank of Canada. La revisione al rialzo del PIL nel secondo trimestre, che aveva raggiunto il 2,2%, ha messo in evidenza una decelerazione nella crescita economica del paese.

Analisi dei dati di settembre

A settembre, il PIL ha segnato un incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente, agosto, quando era rimasto sostanzialmente invariato. Statistics Canada aveva stimato una crescita dello 0,3% per lo stesso mese, evidenziando un divario tra le aspettative e i risultati effettivi. Questo rallentamento potrebbe essere attribuito a diversi fattori, tra cui l’incertezza economica globale e le politiche monetarie restrittive adottate per combattere l’inflazione.

Impatto settoriale e prospettive future

Il settore industriale ha subito una flessione, segnando il quinto calo consecutivo. I dati mostrano una diminuzione dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume rispetto al mese precedente, mentre su base annua il calo è del 5,7% in valore e del 4,7% in volume. Questi risultati indicano una contrazione significativa che potrebbe influenzare le decisioni future degli investitori e delle aziende. Le prospettive per il quarto trimestre rimangono incerte, con gli analisti che monitorano attentamente i segnali di ripresa o ulteriori rallentamenti.

Confronto con altre economie

Il confronto con altre economie, come quella svizzera, che ha registrato una crescita dello 0,2% nel terzo trimestre, mette in evidenza le sfide che il Canada deve affrontare. Il Ministero dell’Economia svizzero ha confermato che il rallentamento è dovuto a una diminuzione dei consumi delle famiglie e degli investimenti nelle costruzioni. Questi fattori sono simili a quelli che il Canada sta affrontando, suggerendo che le dinamiche economiche globali potrebbero avere un impatto significativo sulle performance future.