Recensione NordVPN: il miglior servizio VPN disponibile?

NordVPN è uno dei leader nel mondo dei servizi VPN, sono orgogliosi della loro offerta che mira a fornire completa privacy, libertà su Internet e funzionalità di sicurezza avanzate.

NordVPN descrive una VPN come un tunnel crittografato progettato per il traffico online, che è a prova di hack e fornisce un ulteriore livello di sicurezza e privacy per i propri utenti. Con NordVPN, i clienti ottengono la massima tranquillità poiché la loro cronologia di navigazione rimane privata. NordVPN spiega anche come i suoi servizi aiutano a nascondere l’identità dei clienti, offrendo privacy online.

Nascondere il tuo indirizzo IP può rimuovere la sorveglianza e la censura e proteggere l’attività online. Può anche offrirti uno streaming ininterrotto libero dalla limitazione della larghezza di banda e dallo streaming. Consente inoltre di scaricare e condividere file in modo sicuro con una rete P2P o in remoto dal lavoro. NordVPN sottolinea che mentre i proxy cambieranno il tuo indirizzo IP, non nascondono il traffico online. Ciò porta alla potenziale esposizione di informazioni personali.

Continua a leggere mentre diamo uno sguardo approfondito a NordVPN e scopri se sono davvero una delle migliori opzioni VPN disponibili oggi.

Storia di NordVPN

NordVPN ha iniziato nel 2012 con un gruppo di quattro amici d’infanzia. Avevano trascorso del tempo in giro per il mondo e visto la censura e la sorveglianza del governo. Erano allarmati dalla crescita di queste intrusioni. Il team ha iniziato a cercare soluzioni per superare queste intrusioni e restrizioni. Hanno configurato il loro primo server VPN e condiviso il prototipo con gli amici. A seguito di feedback positivi, si sono ampliati.

Il nome di NordVPN si ispira ai valori nordici di fiducia, innovazione e fiducia. Questi ideali si traducono nel valore che NordVPN attribuisce alla libertà del cliente. Oggi, NordVPN serve oltre 12 milioni di clienti in tutto il mondo. È stato riconosciuto da numerosi esperti influenti in materia di sicurezza IT. Gode di una solida reputazione tra i più affidabili di tutti i fornitori di servizi di sicurezza e privacy.

Numero di server e posizioni

La qualità di un servizio VPN è fortemente correlata al numero e alla distribuzione dei server. Più server sparsi in tutto il mondo si traducono in una migliore affidabilità e velocità. Si traduce anche in più opzioni per il tuo indirizzo IP VPN. NordVPN ne è consapevole e ha un numero davvero impressionante di server, oltre 5.200. Questi sono distribuiti in 60 paesi, quindi c’è una buona probabilità che ci sia un server nelle vicinanze. La grande quantità di server riduce il carico su ciascuno di essi, traducendosi in una migliore velocità.

Puoi visualizzare l’elenco completo dei server di NordVPN nella pagina Posizione server. I server sono divisi per regione e quindi per paese. Per ognuno, è possibile visualizzare quali funzionalità sono disponibili. Questi vengono visualizzati con segni di spunta e includono cose come Double VPN, IP dedicato, P2P, offuscato e Onion Over VPN.

Quando utilizzi NordVPN, l’algoritmo intelligente del servizio sceglierà automaticamente il server ideale. Questo dipende dalla tua posizione, dai requisiti speciali e dai carichi. Noterai anche che ci sono alcuni tipi di server specializzati, le funzionalità elencate da alcuni server.

I server IP dedicati consentono di utilizzare un indirizzo IP dedicato che non condividerai con altri utenti. I server Double VPN offrono la funzionalità Double VPN di NordVPN. Allo stesso modo, i server Onion Over VPN offrono la funzione Onion Over VPN. I server offuscati sono ideali per quelli in paesi che hanno forti restrizioni per l’accesso a Internet. I server P2P sono ottimizzati per la condivisione di natura P2P. I server standard sono sempre ultraveloci e garantiscono privacy.

Quando sono utili gli IP dedicati di NordVPN?

Il client NordVPN medio non ha bisogno di un indirizzo IP dedicato, ma questa è una caratteristica chiave per determinate situazioni. Coloro che accedono ai server aziendali possono utilizzare questa opzione per aumentare la sicurezza. Ciò verrebbe fatto aggiungendo il tuo IP dedicato alla whitelist e sapendo che nessun altro può usarlo.

È anche utile per l’online banking, impedendo alla tua banca di credere che ti trovi in luoghi diversi ad ogni accesso. I continui cambiamenti di posizione potrebbero essere visti come sospetti, con conseguente blocco dell’account.

L’utilizzo di IP dedicati può anche aiutarti a evitare una lista nera. Questa è una potenziale conseguenza degli IP condivisi poiché altri utenti dell’indirizzo possono impegnarsi in comportamenti che causano la lista nera. Potresti anche notare che se usi un IP condiviso popolare, devi gestire più CAPTCHA. Se questo diventa fastidioso, un indirizzo IP dedicato può avere senso.

Naturalmente, gli IP condivisi offrono una maggiore privacy online poiché la tua cronologia si mescola con quella di tutti gli altri. C’è anche un costo aggiuntivo per un indirizzo IP statico personale da NordVPN.

NordVPN conserva i registri?

A differenza di alcuni provider VPN, NordVPN non conserva mai i registri. Questo perché l’azienda vuole assicurarsi che nessuno sia in grado di vedere le attività online dei propri clienti. Poiché non ci sono registri su NordVPN, l’azienda non può essere costretta a condividerli. Non puoi condividere ciò che non esiste.

NordVPN fornisce ulteriori rassicurazioni sulla sicurezza delle tue informazioni personali e della cronologia online. Nella sua pagina Chi siamo, c’è una sezione Warrant Canarie. Questa è una dichiarazione che NordVPN ha il pieno controllo della sua infrastruttura. Questa sezione afferma inoltre che non ha mai subito una violazione o una compromissione dei dati. Non ha divulgato alcuna informazione o chiave privata degli utenti. Inoltre, non è stato costretto ad apportare modifiche che porterebbero alla perdita di dati o all’accesso di terzi.

Al di sotto di questa affermazione, NordVPN fa tre importanti dichiarazioni a sostegno della privacy. Questi sono tutti validi a partire dal giorno indicato sul sito Web, che è la data in cui lo visualizzi. Le dichiarazioni indicano che NordVPN NON ha ricevuto ordini di bavaglio, lettere di sicurezza nazionale o mandati da organizzazioni governative. Ha concluso riaffermando l’impegno di NordVPN per una politica di zero-log.

Privacy di NordVPN

Come accennato, NordVPN ha una rigorosa politica di no-log. Il servizio non traccerà e raccoglierà o condividerà mai dati privati. NordVPN è orgogliosa di raccogliere solo il minimo indispensabile di informazioni necessarie per fornire il tuo servizio. Questo è molto importante perché mentre la tua VPN nasconde informazioni al tuo ISP, può raccogliere quei dati da sola.

Per comprendere meglio la politica di no-log di NordVPN, considera alcuni tipi di registri che l’azienda non traccia o raccoglie mai. In termini di registri di connessione, NordVPN non tiene traccia dei server VPN utilizzati né delle quantità di dati trasferite. Inoltre, non tiene traccia della durata della connessione né del tempo, né degli indirizzi IP in entrata o in uscita. In termini di registri di utilizzo, NordVPN non tiene mai traccia dei siti Web visitati, dei file scaricati o del software utilizzato.

Mentre altri provider VPN affermano di avere politiche di no-log, non sempre lo fanno nella stessa misura. Molti raccoglieranno comunque i registri di connessione. Ciò è problematico poiché una terza parte potrebbe utilizzare le informazioni contenute in tali registri di connessione per identificare l’utente.

Non solo NordVPN ha una politica di no-log, ma non devi prendere la parola dell’azienda per questo. Una delle 4 grandi società di revisione ha completato un audit delle sue richieste di no-log. Questa è la prima volta nel settore e ha concluso che NordVPN ha descritto in modo equo e accurato la sua politica.

È anche importante notare che NordVPN ha scelto la sua posizione di base per massimizzare la privacy. Poiché NordVPN non ha sede nelle giurisdizioni degli Stati Uniti o dell’UE, non ci sono requisiti legali per raccogliere dati personali.

Tutto ciò che NordVPN sa di te è il tuo indirizzo email, le informazioni di pagamento e il timestamp sullo stato della tua ultima sessione. L’azienda ha anche informazioni di base sul servizio clienti e sa come si utilizza il suo sito web. Oltre a queste informazioni, prevale la tua privacy.

Caratteristiche principali di NordVPN

Molte delle caratteristiche principali di NordVPN riguardano la sicurezza online. Ciò include funzionalità come doppia VPN, CyberSec e crittografia di livello militare. La combinazione di funzionalità protegge la tua attività da malware e hacker. Può anche bloccare gli annunci e fornire protezione sul Wi-Fi pubblico.

Ulteriori misure di sicurezza per proteggere i tuoi dati includono la rigorosa politica di no log e protezione IP. NordVPN ha inoltre la produzione di perdite DNS, Onion Over VPN e un Kill Switch automatico. NordVPN funziona anche su qualsiasi dispositivo, quindi puoi usarlo a casa, in viaggio o ovunque.

Quando usi NordVPN, puoi goderti Internet indipendentemente da dove ti trovi. Ciò significa nessuna preoccupazione per i limiti di larghezza di banda o la censura grazie a numerosi server, SmartPlay, supporto per P2P e velocità della luce.

Blocca annunci e malware con la funzione CyberSec

CyberSec di NordVPN è una tecnologia avanzata che blocca automaticamente tutti i siti Web sospetti. Il risultato è che non devi preoccuparti di minacce informatiche come malware o annunci appariscenti. CyberSec esegue regolarmente la scansione degli indirizzi Web, confrontandoli con le liste di blocco per prevenire una minaccia informatica o una truffa di phishing. La funzione blocca automaticamente l’accesso a siti Web noti per malware, spyware, tracker e software dannoso simile.

CyberSec impedisce anche il controllo delle botnet. Ciò significa che anche se il tuo dispositivo ha già malware, non parteciperà a un attacco DDoS. Invece, la funzione rileva e interrompe la comunicazione tra il server di comando e controllo della botnet e il dispositivo. In termini di annunci, CyberSec nasconde annunci video a riproduzione automatica, pop-up e altri tipi di pubblicità. Questo può migliorare la velocità di caricamento e rimuovere i fastidi.

Doppia VPN di NordVPN

La doppia VPN di NordVPN raddoppia essenzialmente la tua sicurezza e privacy online. Con una normale VPN, il tuo traffico online passerà attraverso il server VPN che scegli. Questo crittografa i dati inviati e ricevuti e cambia l’indirizzo IP. Double VPN nasconde tutta l’attività dietro un secondo server.

Quando il traffico arriva al server VPN remoto, rimane crittografato. Quindi passa attraverso un altro server VPN per un altro livello di crittografia. Grazie a Double VPN, i tuoi dati ottengono due livelli di crittografia invece di uno. Ciò rende ancora più difficile per gli hacker violare.

Double VPN migliora anche la sicurezza poiché le connessioni combinano protocolli TCP e UDP. Inoltre, il secondo server non ha informazioni su di te da quando la prima VPN ha cambiato il tuo indirizzo IP originale. Questo metodo offre la massima privacy in quanto nessuno può visualizzare la destinazione web finale. Invece, noteranno solo che usi una VPN.

NordVPN indica alcune categorie di persone che troveranno Double VPN una caratteristica significativa. Questi includono attivisti politici, giornalisti, coloro che cercano di evitare la sorveglianza del governo e chiunque protegga le fonti.

La Double VPN non è necessaria per la navigazione privata quotidiana, nel qual caso è sufficiente una normale VPN. Le doppie VPN potrebbero anche rallentare le connessioni, rendendolo poco pratico quando hai bisogno di velocità. Inoltre, non è necessario utilizzarlo con la navigazione Tor poiché NordVPN ha una funzione separata per questo.

Double VPN fa parte di qualsiasi abbonamento NordVPN. È disponibile per Windows, Android e macOS con OpenVPN. Puoi abilitarlo e disabilitarlo come desideri.

Cos’è Onion over VPN?

Onion Over VPN è una funzionalità esclusiva di NordVPN. Migliora Tor (The Onion Router) con la sicurezza extra di un tunnel VPN. Questa funzione è molto semplice in quanto si viene instradati tramite la rete Onion con un solo clic. In alternativa, puoi usarlo connettendoti a NordVPN come faresti normalmente quando usi il tuo browser Tor.

L’utilizzo di Onion Over VPN ti fornirà privacy dalle autorità e dal tuo ISP. L’ISP è in genere in grado di dirti di usare Onion ma non può vedere cosa ne fai. Con NordVPN, l’ISP non può nemmeno farlo. C’è anche la crittografia aggiunta dal tunnel VPN crittografato di NordVPN.

L’utilizzo di Onion Over VPN fornisce più livelli di anonimato. Si inizia connettendosi alla rete Onion tramite un punto di ingresso casuale. Da lì, viaggi attraverso vari server, circondando i tuoi dati in crittografia mentre lo fai. Successivamente, i livelli di crittografia vengono rimossi singolarmente. Quando esci, i dati vengono decrittografati prima di uscire tramite un nodo casuale e finire sul web.

Se dovessi utilizzare Onion senza NordVPN, il tuo ISP può dire che usi Onion. Questo è rischioso per alcune persone, in particolare quelle in paesi con una pesante censura. C’è anche il rischio associato al fatto che i volontari gestiscono i server Onion. Ciò significa che qualcuno con cattive intenzioni potrebbe distribuire server compromessi e rintracciarti. Con Onion Over VPN di NordVPN, questo rischio viene eliminato.

NordVPN suggerisce Onion Over VPN come una funzione particolarmente utile per giornalisti e attivisti politici. È anche un bene per coloro che sono in regimi autocratici in cui il governo monitora e registra il traffico online. Può anche essere utile per chiunque lavori o acceda a dati sensibili.

La crittografia di livello militare di NordVPN

Uno dei punti di forza a favore di NordVPN è la sua crittografia di livello militare. Questa crittografia fornisce protezione da occhi indiscreti, come quelli di hacker, fornitori di servizi Internet e governo. Senza crittografia e VPN, tutto il traffico viaggia attraverso un provider di servizi Internet (ISP). Ciò consente all’ISP di leggere facilmente i dati. L’ISP può quindi salvare questi dati e condividerli o utilizzarli come desidera. Ciò può includere darlo alle autorità o venderlo agli inserzionisti. Il governo può persino richiedere di condividere i dati.

L’utilizzo di una VPN con crittografia di livello militare impedisce l’accesso dell’ISP al tuo traffico Internet. Tutto il traffico passerà attraverso il tunnel VPN. Questo è un tunnel crittografato che collega il tuo dispositivo alla destinazione web. Questo non solo fornisce la crittografia, ma nasconde anche la posizione e l’indirizzo IP.

NordVPN fornisce la crittografia creando un tunnel crittografato. Tutti i dati inviati online vengono divisi in pacchetti. Pertanto, NordVPN divide i dati privati, li incapsula, quindi li passa attraverso questo tunnel VPN. I dati raggiungono i server VPN in cui viene rimosso il pacchetto esterno. Quindi, i dati vengono accessibili tramite decrittografia. Il risultato è che anche se qualcuno è riuscito a intercettare i tuoi dati, non potrebbe leggerli.

NordVPN opta per la crittografia di livello militare che è AES con chiavi a 256 bit. Questo è ciò che la NASA raccomanda per le informazioni classificate, anche i dati TOP SECRET. La chiave a 256 bit indica la dimensione della chiave, con chiavi a 256 bit con combinazioni potenziali 1,1×1077. I supercomputer che non possono ancora essere costruiti sono necessari per superare questo livello di crittografia.

In che modo NordVPN protegge dalle perdite DNS?

NordVPN utilizza la tecnologia di protezione dalle perdite DNS per proteggere la privacy e la tecnologia online. Questa tecnologia entra in gioco se i server DNS inviano query non crittografate e non all’interno del tunnel VPN sicuro. Per comprendere questa protezione, tieni presente che DNS è l’acronimo di Domain Name System. DNS converte i nomi di dominio o gli URL nell’indirizzo IP a cui ci si connette.

Le perdite DNS si verificano quando le richieste DNS non viaggiano correttamente attraverso il tunnel VPN, il che significa che non sono crittografate. Una perdita DNS può verificarsi se si configura manualmente la VPN o si utilizza un servizio VPN senza una protezione sufficiente. Proteggendosi dalle perdite DNS, NordVPN impedisce al tuo ISP di trovare informazioni trapelate relative al tuo traffico online.

Cos’è il kill switch automatico di NordVPN?

Il Kill Switch automatico è un’altra caratteristica di sicurezza dei servizi di NordVPN. Questo è un tipo di sicurezza avanzata che impedisce ai dati di fuoriuscire nel web. Il Kill Switch monitora costantemente per assicurarti di essere connesso a un server VPN. Se questa connessione si interrompe in qualsiasi momento, il Kill Switch bloccherà temporaneamente il dispositivo dall’accesso web.

In sostanza, il Kill Switch funge da ultima linea di difesa se succede qualcosa e la tua connessione a NordVPN si interrompe. Senza di esso, un calo della connessione a NordVPN potrebbe portare alla visibilità del tuo indirizzo IP e dei tuoi dati privati. Il Kill Switch si disattiverà automaticamente, riportando Internet indietro, quando il tunnel VPN viene ripristinato. In alternativa, puoi sempre disabilitare questa funzione Kill Switch.

Esistono due varianti separate di Kill Switch con NordVPN a seconda del dispositivo. Su Windows e macOS, hai la possibilità di disabilitare completamente la tua connessione Internet in caso di caduta del server. Oppure puoi impostare il Kill Switch per bloccare solo determinate applicazioni. Bloccare tutto è più sicuro, ma bloccare le app che scegli è l’ideale per gli utenti più avanzati.

Sulle app iOS di NordVPN, il Kill Switch fornirà un blocco a livello di sistema della rete quando la connessione VPN si interrompe. Per Android 7 e versioni successive, puoi abilitare Kill Switch. Puoi trovarlo nelle impostazioni native in wireless e reti e VPN.

Hai bisogno di usare il kill switch con NordVPN?

Mentre NordVPN ha numerosi server per l’affidabilità, altri fattori potrebbero portare a un problema di connessione. È più comune che l’interruzione della connessione sia dovuta a connessioni Internet instabili. Ciò è particolarmente comune se la rete si disconnette regolarmente o si verifica il timeout.

È anche possibile che il tuo programma antivirus o firewall blocchi NordVPN in modo che non possa creare un tunnel VPN. Fino a quando non aggiungi NordVPN all’elenco delle eccezioni, il Kill Switch sarà attivo. A volte, gli aggiornamenti automatici possono anche portare a un riavvio senza protezione VPN. C’è anche la possibilità, per quanto piccola, che qualcosa vada storto alla fine di NordVPN. Una volta, un cavo è stato tagliato da una terza parte in un incidente di costruzione e questo ha causato disconnessioni. Questo è l’unico caso di interruzioni causate da NordVPN finora, ma il Kill Switch è stato utile a quel punto.

NordVPN consiglia vivamente di mantenere attivo il Kill Switch ogni volta che la privacy è cruciale. Ciò significa che coloro che vivono in paesi con governi autoritari dovrebbero sempre averlo attivo. Lo stesso dovrebbero fare coloro che sono attivisti politici o giornalisti. Coloro che lavorano con informazioni classificate o sensibili dovrebbero sempre avere il Kill Switch acceso mentre lavorano. Tutti dovrebbero almeno accendere il Kill Switch prima di inserire dati che potrebbero compromettere la privacy, come le password.

Quale protocollo VPN utilizza NordVPN?

NordVPN sfrutta due protocolli VPN per determinare la formazione del tunnel VPN. IKEv2 (Internet Key Exchange) funziona con la versione più recente insieme a IPsec (Internet protocol security). Questa combinazione migliora la velocità, la stabilità e la sicurezza. Utilizza potenti chiavi crittografiche e algoritmi che i supercomputer non possono rompere. NordVPN opta per la Next Generation Encryption (NGE) con questo IKEv2/IPsec. NGE è noto per la sua elevata adattabilità, quindi può avanzare man mano che si verificano scoperte crittografiche.

L’altro protocollo VPN è OpenVPN. Questo è un protocollo di sicurezza versatile che funziona sulle porte UPD e TCP. Ciò si traduce nella possibilità di utilizzarlo con streaming live, giochi e navigazione sicura. Per la protezione dei dati sensibili, NordVPN si basa sull’algoritmo di crittografia AES-256-GCM insieme a una chiave DH a 2048 bit. OpenVPN ha un codice open source, quindi chiunque può esaminarlo, garantendone la qualità.

IKEv2/IPsec è il protocollo predefinito quando si utilizza NordVPN su app macOS e iOS. OpenVPN è l’impostazione predefinita per app Android, macOS e Windows.

Velocità NordVPN

NordVPN offre velocità e sicurezza. È possibile che le VPN rallentino la tua navigazione online poiché il tuo traffico online deve fare un altro passo. NordVPN, tuttavia, utilizza server ultraveloci, quindi questo non è un problema. Le differenze di velocità quando si utilizza una VPN in genere non sono evidenti. Le eccezioni si verificano durante lo streaming o la condivisione di file. In questi casi, i server NordVPN ultraveloci diventano importanti.

NordVPN può anche fornire un’esperienza Internet veloce bypassando la limitazione dell’ISP. Non ci sono preoccupazioni per gli ISP che rallentano la connessione durante lo streaming. Lo streaming diventa non solo veloce ma anche sicuro. Il servizio rapido di NordVPN viene fornito con la sicurezza, anche quando si utilizza il Wi-Fi pubblico.

Numerosi fattori influenzano la velocità della connessione VPN, tra cui la qualità della crittografia e la velocità di Internet. Dipende anche dalla distanza dal server VPN e dal carico del server. Dipende inoltre dal tuo antivirus o firewall e dal tuo protocollo di sicurezza.

Per massimizzare la velocità con una VPN, puoi scegliere attentamente i server. Optare per un provider come NordVPN con migliaia di server. Questo ti dà opzioni e riduce il sovraffollamento. Puoi anche scegliere un server più vicino a te. NordVPN si occupa di gran parte di questo per te tramite il pulsante Connessione rapida. Questo pulsante sceglierà automaticamente il miglior server disponibile in quel momento.

NordVPN è buono per lo streaming? Cos’è SmartPlay?

NordVPN è ottimo per lo streaming di contenuti. Grazie alla possibilità di scegliere un server VPN, puoi guardare contenuti disponibili solo in altre posizioni geografiche. Ciò significa anche che puoi accedere ai tuoi contenuti domestici quando viaggi.

Inoltre, non c’è buffering o è minimo quando guardi con NordVPN. I video non impiegano un’eternità a caricarsi poiché l’ISP non imporrà la limitazione della larghezza di banda. Il tuo ISP non saprà nemmeno che stai trasmettendo in streaming. Per finire, potrai sfruttare la crittografia di livello militare mentre ti godi i tuoi contenuti.

Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di NordVPN per lo streaming è evitare la limitazione della larghezza di banda. È comune per gli ISP limitare la larghezza di banda durante le ore di punta pesanti. Può anche accadere a causa della prioritizzazione dei contenuti o se si utilizzano troppi dati su siti P2P o di streaming. Potrebbero esserci anche limiti di larghezza di banda che il tuo ISP utilizza per farti eseguire l’aggiornamento.

Per rendere lo streaming con NordVPN ancora migliore, il servizio offre SmartPlay. SmartPlay ti consente di accedere in modo sicuro a qualsiasi contenuto che altrimenti non potresti. Lo fa senza alcuno sforzo o azione da parte tua. La funzione SmartPlay combina VPN con la tecnologia Smart DNS. Le funzionalità VPN offrono privacy e sicurezza. La tecnologia Smart DNS ti consente di trasmettere più contenuti.

Con SmartPlay, non ci sono passaggi aggiuntivi durante lo streaming. Puoi anche accedere ai contenuti ovunque ti trovi e farlo in modo sicuro. SmartPlay è particolarmente utile per lo streaming su Wi-Fi pubblico, con limitazione della larghezza di banda e all’estero.

NordVPN è buono per la condivisione P2P?

NordVPN è orgogliosa di essere la migliore VPN per coloro che vogliono impegnarsi nella condivisione P2P. La rete peer-to-peer è un metodo comodo e veloce per condividere file tra gruppi più grandi. Ogni persona è sia un uploader che un downloader, ma gli ISP lo scoraggiano. Ciò è dovuto alla reputazione negativa per la condivisione di file in molti casi. Nonostante questo, la condivisione di file è molto legale e utile. È utile per condividere internamente grandi quantità di dati aziendali e spingere aggiornamenti software. È anche utile per distribuire pubblicamente dati ad accesso libero.

La sicurezza, tuttavia, è una preoccupazione per la condivisione P2P. Ciò è in parte dovuto al fatto che tutti possono vedere gli indirizzi IP degli altri. Mentre aiuta l’efficienza, danneggia la privacy. Inoltre, molti ISP ti negheranno l’accesso ai siti P2P o imposteranno un limite di larghezza di banda per rallentarti.

Quando utilizzi NordVPN per la condivisione P2P, il tuo indirizzo IP è protetto, garantendo privacy. Inoltre, impedisce all’ISP di vedere che stai condividendo file. Questo, a sua volta, impedisce la limitazione della larghezza di banda. Per finire, VPN come NordVPN crittograferanno tutti i dati e i file che invii. Questo protegge le tue informazioni private.

Supporto per dispositivi NordVPN e app

NordVPN è disponibile per quasi tutti i dispositivi che utilizzi regolarmente. Sia che tu abbia un computer Linux, Windows o Mac, funzionerà. Esistono anche applicazioni specifiche per Android, iOS e Android TV. NordVPN offre anche estensioni proxy crittografate sia per Firefox che per Chrome.

Quando utilizzi NordVPN su dispositivi mobili, ottieni un’app facile da usare e intuitiva per iOS o Android. La disponibilità di servizi VPN mobili è fondamentale poiché è più comune accedere al Wi-Fi pubblico su questi dispositivi. La versione mobile di NordVPN ha lo stesso alto livello di sicurezza e privacy.

Allo stesso tempo, il suo design si rivolge specificamente ai problemi mobili. Ad esempio, effettuerà regolazioni automatiche quando ti sposti fuori dalla copertura o tra connessioni Wi-Fi. Le app mobili NordVPN sono ottimizzate per le reti wireless con larghezza di banda ridotta. Hanno anche prestazioni di velocità ottimizzate e tracce di memoria più piccole.