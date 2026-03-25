Rendimenti, swap spread e geopolitica: cosa può cambiare la strategia americana in Iran

La crisi in medio oriente ha riacceso i riflettori sui legami profondi tra geopolitica e mercato del credito.

In marzo 2026 le tensioni con Iran hanno spinto i rendimenti dei titoli di stato americani verso massimi di più mesi, creando segnali di allarme che vanno oltre i confini militari e toccano direttamente la finanza globale.

Per capire le possibili ripercussioni è utile collegare tre elementi: l’andamento del rendimento del decennale, l’evoluzione dei swap spread e la vulnerabilità derivante da un elevato debito pubblico. Ciascuno di questi fattori può trasformarsi in una leva che modifica scelte politiche e flussi di capitale, incidendo anche su asset rischiosi come Bitcoin.

Perché i mercati obbligazionari contano

I rendimenti dei titoli di Stato svolgono la funzione di riferimento per il costo del credito nell’economia: quando il rendimento del decennale sale, cresce il prezzo della raccolta per il governo e si irrigidiscono condizioni finanziarie per imprese e consumatori. In marzo 2026 il decennale Usa si è mosso verso il 4,37%, mentre analisti segnalano la fascia 4,5%–4,6% come un punto sensibile che in passato ha indotto il potere esecutivo a rivedere politiche esterne.

Il ruolo degli swap spread

Un altro indicatore chiave è il 10-year swap spread, ovvero la differenza tra tassi swap e rendimenti dei titoli sovrani. Secondo alcuni operatori, quando questo spread supera i 60 punti base può essere sufficiente a generare tensioni tali da costringere l’esecutivo a moderare scelte belliche. Al momento lo spread è sotto quota 50bp, ma la dinamica è monitorata con attenzione perché riflette sia percezione di rischio sia il costo implicito della raccolta per il Tesoro.

La leva geopolitica del petrodollaro e il peso del debito

Dietro al funzionamento del mercato obbligazionario c’è anche una storia di lungo periodo: il sistema detto petrodollaro, nato negli anni Settanta, ha creato meccanismi di riciclo di riserve in titoli Usa che hanno permesso a Washington di finanziare grandi deficit a costi contenuti. Quando questo meccanismo mostra segni di stress, la vulnerabilità dell’asset di riserva globale emerge con maggiore evidenza.

Il dato sul debito pubblico è significativo: il totale della passività federale ha raggiunto una soglia simbolica il 18 marzo 2026, e il rapido aumento degli oneri per interessi rende la capacità di rifinanziamento più sensibile a scosse di mercato. In questo contesto dichiarazioni minacciose verso acquirenti di titoli—come quelle attribuite a membri del parlamento iraniano che hanno definito questi acquirenti obiettivi legittimi—non sono solo retorica, ma segnali che possono alterare flussi e valutazioni.

Hormuz, traffico marittimo e esperimenti di de-dollarizzazione

La chiusura o l’interruzione delle rotte attraverso lo stretto di Hormuz impone agli operatori energetici di testare rotte alternative e meccanismi di pagamento diversi. Sebbene la de-dollarizzazione sia un processo lento e complesso, episodi di crisi accelerano sperimentazioni pratiche: contratti petroliferi in valute diverse e l’uso di canali di pagamento alternativi possono, nel medio termine, ridurre la domanda netta di dollari e quindi l’afflusso verso i titoli Usa.

Cosa seguire per investitori e trader

Per chi investe in Bitcoin o in asset rischiosi è fondamentale monitorare congiuntamente il rendimento del decennale, i swap spread e i segnali geopolitici. Un aumento marcato del decennale verso il 5% è stato indicato da più analisti come livello critico capace di tradursi in una stretta del credito e in potenziali interventi di politica monetaria o di liquidità che influenzerebbero sia i mercati azionari sia il mercato crypto.

In sintesi: le decisioni militari non avvengono in isolamento finanziario. Il percorso futuro dipenderà dall’interazione tra pressioni di bilancio, reazioni dei maggiori detentori di riserve e soglie tecniche osservate dai trader. Chi opera sui mercati dovrebbe integrare nella propria strategia l’analisi dei titoli di stato e dei movimenti macro, oltre a valutare come la geopolitica possa ridefinire, anche solo temporaneamente, il quadro di rischio globale.