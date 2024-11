Riduzione dei finanziamenti a Intel

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha recentemente annunciato una significativa modifica nei finanziamenti destinati a Intel, riducendo l’importo a 7,86 miliardi di dollari attraverso l’U.S. CHIPS and Science Act. Questa decisione segna una diminuzione rispetto agli 8,5 miliardi di dollari precedentemente annunciati a marzo, ma rappresenta comunque un supporto considerevole per la promozione della produzione di semiconduttori e dei progetti di packaging avanzati di Intel in stati chiave come Arizona, New Mexico, Ohio e Oregon.

Contratti e investimenti futuri

Oltre a questo finanziamento diretto, Intel ha ottenuto un contratto del valore di 3 miliardi di dollari per il programma Secure Enclave, un’iniziativa strategica volta ad ampliare la produzione di semiconduttori avanzati per il governo degli Stati Uniti. Questi fondi si allineano con l’ambizioso obiettivo di Intel di investire oltre 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti, un piano che include anche un credito d’imposta per investimenti del 25%. Tali misure sono fondamentali per rafforzare la posizione di Intel nel mercato globale dei semiconduttori, in un contesto di crescente competizione internazionale.

LightOn e l’IPO in Europa

In un contesto di innovazione e crescita, la società francese LightOn, specializzata in intelligenza artificiale generativa, ha recentemente effettuato la sua quotazione su Euronext Growth Paris, segnando un primato in Europa. La società ha raccolto 11,9 milioni di euro attraverso un’IPO, con una capitalizzazione di mercato di 62 milioni di euro. I fondi raccolti saranno utilizzati per espandere le vendite e investire nell’innovazione della piattaforma Paradigm, mirando a un impatto trasformativo a livello internazionale. Questa mossa evidenzia l’interesse crescente per le tecnologie emergenti e l’importanza di investire in soluzioni innovative per rimanere competitivi nel mercato globale.

Andamento del mercato e prospettive future

Il titolo di Atos ha registrato un incremento significativo alla Borsa di Parigi grazie alla proposta di acquisto delle attività di Advanced Computing da parte dello Stato francese. Questo ha portato a un aumento del 60% del titolo, sostenuto anche dall’approvazione dell’Autorité des Marchés Financiers per l’aumento di capitale di 233 milioni di euro. Tuttavia, il mercato europeo ha mostrato segni di instabilità, con un calo dell’1% del Ftse Mib a Piazza Affari, in risposta all’annuncio di nuovi dazi da parte di Trump. Questi eventi evidenziano le sfide e le opportunità che caratterizzano il panorama tecnologico e finanziario attuale.