Riforma Università Telematiche 2024

La riforma delle università telematiche 2024, attualmente in fase di finalizzazione, introdurrà significative modifiche al sistema di istruzione a distanza.

Con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’insegnamento e rendere più rigoroso il sistema di esami e lezioni online, la riforma prevede una serie di cambiamenti che entreranno in vigore dall’anno accademico 2024-2025. Ecco i 5 punti chiave della riforma.

1) Aumento del Numero di Studenti per Docente

Una delle novità principali riguarda il rapporto tra il numero di docenti e studenti. Attualmente, per i corsi delle università tradizionali, è necessario avere 7 docenti di riferimento per ogni corso, con un massimo di 250 studenti iscritti al primo anno. Con la riforma, le università telematiche potrebbero gestire fino a 750 studenti per corso (1,5 volte il numero attuale) senza dover aumentare il numero di docenti. Questo cambiamento mira a ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza nella gestione dei corsi online.

2) Lezioni in Diretta e In Presenza

La riforma introduce l’obbligo di svolgere almeno il 40% delle lezioni in diretta, permettendo così agli studenti di interagire direttamente con i docenti. Inoltre, le università telematiche che decidono di offrire alcuni corsi in aula potranno accreditarli come “in presenza”, senza dover accreditare l’intera istituzione come università tradizionale. Questa novità mira a bilanciare l’offerta formativa online con momenti di interazione diretta tra studenti e docenti.

3) Esami Solo in Presenza

Una delle modifiche più rilevanti riguarda lo svolgimento degli esami. La riforma prevede che tutti gli esami debbano essere svolti esclusivamente in presenza, eliminando la possibilità di sostenere test ed esami online, salvo situazioni sanitarie che rappresentino un pericolo per le persone. Questo cambiamento è volto a garantire maggiore rigore e trasparenza nella valutazione degli studenti.

4) Formazione Continua e Aggiornamento

Il testo della riforma include anche disposizioni per l’aggiornamento continuo dei corsi di studio e la formazione costante dei docenti delle università telematiche. Questi aggiornamenti verranno regolati da un decreto specifico, che disciplinerà i dettagli su come le università dovranno mantenere aggiornati i loro contenuti e formare il personale docente.

5) Introduzione di una Nuova Certificazione

La riforma introduce la possibilità di una nuova certificazione per i corsi online, attraverso l’agenzia pubblica ANVUR (Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca) e un test nazionale chiamato Teco. Questo test, previsto sia per le università tradizionali che per quelle telematiche, servirà a valutare le competenze e le conoscenze degli studenti, ma ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti accademici, che ritengono che la qualità dei titoli di studio debba essere valutata internamente dalle università.

Quando Entrerà in Vigore la Riforma

Il Decreto Ministeriale che sancisce la riforma delle università telematiche dovrebbe essere pubblicato entro la fine di agosto 2024, con l’obiettivo di applicare le nuove regole già a partire dall’anno accademico 2024-2025. Il testo del decreto sarà reso disponibile al pubblico e le novità saranno implementate progressivamente.

Questa riforma rappresenta un passo significativo verso un sistema di istruzione a distanza più rigoroso e strutturato. Con l’introduzione di nuove regole per lezioni, esami e certificazioni, il Ministero dell’Università e della Ricerca mira a garantire una maggiore qualità nell’offerta formativa delle università telematiche italiane.