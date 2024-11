Un accordo strategico per il futuro

CA Auto Bank, sotto l’egida di Credit Agricole Personal Finance and Mobility, ha ufficialmente rinnovato la sua collaborazione con Ferrari, continuando così la gestione congiunta di Ferrari Financial Services (Ffs). Questo accordo, attivo dal 2016, ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per la strategia commerciale della casa automobilistica, in particolare nei mercati di Germania, Regno Unito e Svizzera. Con il rinnovo, si prospetta un potenziale ampliamento della partnership anche in altre nazioni europee, un passo significativo per entrambe le parti.

Soluzioni finanziarie su misura per i clienti Ferrari

Ferrari Financial Services si distingue per l’offerta di soluzioni finanziarie personalizzate, pensate per soddisfare le esigenze di una clientela esclusiva. La gamma di servizi copre l’intero spettro delle vetture sportive Ferrari, dalle auto nuove a quelle pre-owned, incluse le auto classiche e da corsa. Questo approccio consente ai clienti di accedere a finanziamenti flessibili e vantaggiosi, rendendo l’acquisto di una Ferrari un’esperienza ancora più accessibile e personalizzata.

Un riconoscimento della partnership

Il rinnovo dell’accordo con CA Auto Bank non è solo una formalità, ma rappresenta un chiaro riconoscimento del valore della partnership tra le due entità. Grazie a questa collaborazione, Ferrari è in grado di offrire soluzioni finanziarie che si allineano perfettamente con le aspettative e le necessità dei suoi clienti. La sinergia tra CA Auto Bank e Ferrari non solo rafforza la presenza della casa automobilistica nel mercato europeo, ma contribuisce anche a consolidare la sua immagine di brand di lusso e innovazione.