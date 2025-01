Il contesto attuale del mercato immobiliare

Negli ultimi anni, il mercato immobiliare ha mostrato segnali di ripresa grazie a un contesto economico in evoluzione. Con l’inflazione in discesa e i tassi di interesse in calo, molti investitori stanno rivalutando le loro strategie. Tuttavia, è fondamentale mantenere un approccio cauto, poiché la ripresa attuale appare meno robusta rispetto a quelle osservate in passato, come durante la Grande Crisi Finanziaria del 2008. Secondo un report di BNP Paribas REIM, l’immobiliare potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per gli investitori, specialmente quando si concluderà la fase di repricing.

Il tasso interno di rendimento e la competitività dell’immobiliare

Una delle questioni principali riguarda la competitività dell’immobiliare rispetto ad altre classi di attività. Analizzando i rendimenti del settore rispetto ai bond sovrani, emerge che l’immobiliare potrebbe non sembrare attraente. Tuttavia, considerando l’inflazione futura e le prospettive di crescita degli affitti, il tasso interno di rendimento del real estate diventa più interessante. Questo è particolarmente vero se paragonato al rischio/rendimento di un portafoglio multi-asset. Inoltre, il comparto immobiliare potrebbe offrire vantaggi anche rispetto alle azioni, che potrebbero essere sovrastimate in un mercato eccessivamente ottimista.

Le prospettive per il 2025 e i settori in crescita

Guardando al futuro, i volumi di investimento nel settore immobiliare dovrebbero tornare a crescere nel 2025, con una stima di aumento del 20% per gli investitori istituzionali. Tuttavia, l’attività di mercato rimarrà sotto la media degli ultimi 15 anni. La Germania si prevede sarà il leader della ripresa, seguita dai paesi nordici, mentre la Francia mostra segni di recupero più lenti. I cambiamenti più significativi riguarderanno l’asset allocation, con la logistica che emerge come la principale asset class. Questa categoria è ben posizionata per beneficiare della crescita degli affitti nei prossimi anni, mentre i negozi di vendita al dettaglio in località strategiche offrono opportunità interessanti, specialmente nei segmenti di lusso e discount.

Settori di nicchia e opportunità future

Inoltre, gli investitori stanno mostrando un crescente interesse per settori di nicchia come i data center, gli alloggi per studenti e il self-storage. Questi settori stanno crescendo grazie a megatrend e alla loro scarsa disponibilità, che sosterranno la crescita degli affitti a lungo termine. Nonostante le sfide, il mercato immobiliare presenta opportunità significative per coloro che sono disposti a esplorare nuove strategie e a investire in categorie emergenti. La chiave per il successo risiede nella capacità di adattarsi a un panorama in continua evoluzione e di identificare le aree con il maggiore potenziale di crescita.