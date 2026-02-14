risorse bibliografiche ed economiche: elenco e modalità di accesso

Guida alle banche dati per la ricerca economica

Questa guida sintetizza le principali banche dati disponibili per la ricerca in ambito economico, statistico e sociale. Fornisce indicazioni chiare sulle modalità di accesso sia dalla rete di Ateneo sia da remoto tramite proxy o credenziali istituzionali. L'obiettivo è offrire a ricercatori, studenti e professionisti un quadro operativo delle risorse, dei temi trattati e delle funzionalità più rilevanti.

Come sono organizzate le risorse e come accedervi

Le risorse sono ordinate alfabeticamente e includono archivi storici, collezioni di working papers, banche dati bibliografiche e portali statistici. L'accesso privilegiato è garantito dall'infrastruttura istituzionale per i dispositivi collegati in sede, mentre l'accesso remoto è abilitato tramite proxy o login istituzionale.

Alcune piattaforme richiedono una registrazione iniziale con credenziali personali; altre restano consultabili liberamente. È fondamentale attenersi alle procedure specifiche indicate per ogni risorsa per evitare problemi di autenticazione e perdite di accesso. Secondo i dati delle pratiche istituzionali, la corretta configurazione del proxy e l’uso del login istituzionale riducono significativamente i tempi di accesso e gli errori di autenticazione.

Accesso tramite credenziali e proxy

Molte banche dati richiedono l’utilizzo di credenziali SCU o di un institutional login, che all’inizio può richiedere la creazione di un profilo personale. Per la consultazione da remoto è spesso necessario abilitare il servizio tramite il proxy dell’ateneo. La corretta configurazione del proxy e l’uso del login istituzionale riducono i tempi di accesso e gli errori di autenticazione.

La catalogazione delle risorse include generalmente istruzioni pratiche nella scheda della banca dati. Le indicazioni spiegano come effettuare il primo accesso, quando è previsto il cambio password e come gestire eventuali reindirizzamenti verso pagine di autenticazione.

Risorse chiave per economia, finanza e statistica

Per questo motivo è utile conoscere le piattaforme con copertura più approfondita. AIDA (Full Version) fornisce informazioni finanziarie e societarie su oltre 920.000 imprese italiane, escludendo banche, assicurazioni ed enti pubblici. Il modulo AIDA P.A. raccoglie i bilanci e i dati economico-finanziari degli enti locali, rendendolo uno strumento pratico per confronti settoriali e per valutazioni della spesa pubblica.

Archivi giornalistici e storico-economici

La consultazione di archivi storici consente di ricostruire andamenti economici su orizzonti lunghi e di verificare ipotesi di investimento con evidenze primarie. Tra le raccolte più utilizzate figurano il Financial Times historical archives e l’archivio digitale de The Economist, che offrono l’accesso alle edizioni complete, supplementi e tabelle. Queste risorse supportano analisi comparative, ricerche sulle narrative economiche e il reperimento di grafici e pubblicità originali.

La progressiva integrazione dei servizi tramite single sign-on nelle reti accademiche facilita l'accesso a tali banche dati e agli archivi, migliorando l'efficienza delle ricerche.

Banche dati bibliografiche, working papers e statistiche

Per la letteratura scientifica e i working papers esistono piattaforme specializzate. CEPR raccoglie discussion papers e studi economici; RePEc è un archivio open che facilita la diffusione di working papers, capitoli e libri in economia. Scopus e Web of Science offrono strumenti citazionali e metriche come l'H-Index, utili per valutare la rilevanza scientifica delle fonti.

Annual Reviews fornisce recensioni critiche della letteratura. Portali come EBSCO aggregano diverse banche dati tematiche, semplificando l'accesso a serie storiche e studi settoriali.

Strumenti statistici e di mercato

A partire da questi archivi, gli analisti possono condurre analisi comparate e calibrare modelli predittivi applicabili a portafogli e strategie.

Per dati di mercato e analisi settoriali la piattaforma Passport – Euromonitor fornisce statistiche e report territoriali e globali. Passport è utile per confronti settoriali, serie storiche e stime di mercato.

Per aggiornamenti normativi e giornalistici le banche dati nazionali e internazionali completano il quadro informativo. Tra queste figurano archivi di testate economiche come il Financial Times e quotidiani nazionali quali Il Sole 24 Ore, che mantengono archivi utili per ricerche storiche e contestualizzazioni.

Per la materia fiscale la fonte di riferimento rimane IBFD Europe Corporate Taxation, che offre informazioni su imposte societarie e comparazioni tra giurisdizioni. Infine, Nexis Uni integra news, profili aziendali e documenti legislativi internazionali, facilitando ricerche cross‑settore.

L'integrazione di queste fonti con strumenti analitici avanzati aumenterà la precisione delle previsioni e la capacità di risposta degli investitori alle variazioni di mercato.

Risorse multidisciplinari e strumenti di ricerca

Per giovani investitori e appassionati alle prime armi, conoscere le risorse adeguate facilita l'accesso a letteratura rilevante e analisi consolidate.

Per copertura multidisciplinare e indici bibliografici sono preziosi Pio – Periodical Index Online, ESSPER per periodici italiani nelle discipline economiche e sociali, e EBSCO come portale d’accesso a molteplici banche dati tematiche, tra cui Business Source Ultimate e Sociology Source Ultimate. Questi strumenti consentono la ricerca per parola chiave, autore, titolo e argomento e offrono funzioni per esportare i risultati e creare bibliografie.

L'uso combinato di queste risorse migliora la capacità di contestualizzare singoli articoli all'interno di dibattiti accademici e analisi di settore. Secondo i dati del MIT, l'integrazione di banche dati diverse accelera il lavoro di ricerca e riduce i bias causati da fonti isolate.

Per praticità operativa, si raccomanda l’adozione di strategie chiare: definire parole chiave specifiche, filtrare per tipo di pubblicazione e salvare ricerche ripetibili. L’adozione di questi metodi aumenta la precisione delle ricerche e la qualità delle fonti consultate, con impatto diretto sulle decisioni di investimento.

In prospettiva, la convergenza tra portali bibliografici e strumenti analitici evolverà verso integrazioni più strette con motori di analisi testuale e visualizzazione dati, migliorando la velocità di estrazione di insight utili per gli investitori.

Funzionalità avanzate e suggerimenti pratici

Per ottimizzare le ricerche è essenziale combinare termini con operatori booleani e applicare filtri per data, autore e tipologia di documento. Inoltre, molte piattaforme offrono funzioni di esportazione in formati compatibili con fogli di calcolo e strumenti di riferimento.

Per risparmiare tempo e aumentare la pertinenza dei risultati conviene consultare le schede delle singole banche dati prima di avviare le ricerche. Le schede raccolgono parole chiave, aree tematiche e le istruzioni di accesso, e spesso indicano l'integrazione con strumenti di gestione delle citazioni come EndNote Basic.