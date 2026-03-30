Risorse elettroniche e archivi per ricerca in economia e scienze sociali

Questo testo offre una panoramica organizzata delle banche dati disponibili per chi svolge ricerche in ambito economico, statistico e sociale.

Troverai indicazioni su come raggiungere le risorse sia dalla Rete di Ateneo sia da remoto, oltre a una descrizione dei contenuti più rilevanti: archivi storici, working paper, database aziendali e strumenti citazionali. Lo scopo è fornire un riferimento pratico per orientarsi rapidamente tra nomi come AIDA, Scopus, RePEc o Financial Times Historical Archives e capire quale risorsa usare per ogni esigenza di ricerca.

La selezione include risorse sottoscritte dall’ateneo e servizi ad accesso libero. Dove possibile è indicato il metodo di accesso (rete locale o accesso da remoto) e le parole chiave utili per identificare il contenuto. Per molti servizi è disponibile anche l’accesso via EUREKA usando le credenziali istituzionali SCU, soluzione pratica per consultare le banche dati da postazioni esterne.

Panoramica delle banche dati aziendali e amministrative

Tra le banche dati focalizzate su bilanci e informazioni societarie spicca AIDA (Full Version), prodotta da Bureau van Dijk, che raccoglie dati finanziari, anagrafici e commerciali su oltre 920.000 società di capitale italiane, escludendo banche, assicurazioni ed enti pubblici. La versione Full integra la Top (circa 200.000 imprese) ampliando la copertura utile per analisi settoriali e comparazioni tra imprese. Per gli enti locali è disponibile il modulo AIDA P.A., che offre conti economici e patrimoniali, certificati di rendiconto e informazioni sui mutui e sulle partecipazioni degli enti locali.

Database di working paper e sintesi della letteratura

Per i working paper e le sintesi critiche della letteratura esistono risorse specializzate come CEPR, che raccoglie lavori prodotti dal Centre for Economic Policy Research a partire dal 1984 e pubblica oltre 1000 discussion papers l’anno, e Annual Reviews, che fornisce recensioni critiche e sintesi disciplinari. In ambito economico e sociale RePEc è una risorsa messa insieme da volontari in 82 paesi, utile per reperire working paper, libri e capitoli; è accessibile liberamente.

Archivi storici, quotidiani e portali multidisciplinari

Per ricostruire l’evoluzione dei dibattiti economici sono disponibili archivi storici importanti: l’archivio digitale de The Economist copre i numeri dal 1843 fino al 2026, includendo special report e survey; gli Historical Archives del Financial Times raccolgono l’edizione londinese completa dal primo numero fino al 2026, con articoli, pubblicità e quotazioni. Per le ricerche multidisciplinari e la letteratura scientifica generale sono accessibili portali come EBSCOhost (con risorse quali Business Source Ultimate e EconLit with Full Text), Scopus ed ISI Web of Science, strumenti fondamentali per analisi citazionali e calcolo dell’H-index.

Indici bibliografici e raccolte nazionali

Per il materiale italiano e storico si segnala Periodical Index Online, che indicizza oltre 20 milioni di articoli in circa 60 lingue dal 1665 a oggi, e ESSPER, banca dati bibliografica gratuita sviluppata con il contributo di biblioteche aderenti. Questi strumenti sono preziosi quando si cercano articoli di periodici non sempre indicizzati nelle grandi piattaforme internazionali.

Banche dati specialistiche: fisco, giurisprudenza e news

Per questioni fiscali e tributarie esiste IBFD Europe Corporate Taxation, riferimento per normativa fiscale societaria nei paesi europei, aggiornato dall’International Bureau of Fiscal Documentation. Per informazioni giuridiche, profili aziendali e notizie economiche si può usare NEXIS Uni, che integra documenti legislativi, report di mercato e quotidiani. Per il panorama italiano il gruppo Il Sole 24 Ore mette a disposizione la piattaforma MyDesk24 (BIG online) con accesso via Idem GARR e credenziali istituzionali SCU, offrendo articoli, archivi e banche dati tematiche su fisco, diritto e lavoro.

Archivi storici finanziari e strumenti di supporto

Gli archivi storici del Financial Times e del Financial Times Historical Archives sono accessibili anche tramite piattaforme aggregate come Gale NewsVault. Queste risorse consentono di esportare tabelle di indicatori e di eseguire ricerche in full text con filtri avanzati per autore, data e tipologia di materiale, facilitando analisi storiche e studi comparati.

Come procedere: accesso, autenticazione e suggerimenti pratici

Per entrare nelle banche dati è possibile usare la Rete di Ateneo o il collegamento remoto tramite proxy; in alternativa EUREKA permette di raggiungere le piattaforme con le credenziali SCU. Le istruzioni di accesso tipiche richiedono di selezionare Università di Torino dall’elenco delle istituzioni, consentire il rilascio di informazioni al servizio (cliccando su “ACCETTA”) e inserire le credenziali: il sistema reindirizzerà quindi alla homepage della piattaforma scelta. Si ricorda che la Rete di Ateneo comprende i computer fissi dell’università e i dispositivi mobili connessi in loco via WiFi, oltre a quelli connessi da remoto.

Per ottimizzare la ricerca: identificate la banca dati più aderente al tema (ad esempio AIDA per analisi aziendali, CEPR e RePEc per working paper, Scopus o Web of Science per analisi citazionale), sfruttate le funzionalità di esportazione (formati .xls per dati statistici) e annotate le parole chiave e i filtri usati per replicare le ricerche in seguito. In caso di problemi di accesso contattate il supporto bibliotecario per assistenza sull’autenticazione e sugli strumenti disponibili.