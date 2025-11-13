Risultati Finanziari di Generali: Analisi dei Primi Nove Mesi del 2025

Nei primi nove mesi del 2025, Generali ha mostrato una performance finanziaria robusta, con un utile netto normalizzato che ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro.

Questo rappresenta un incremento del 14% rispetto ai 2,8 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile per azione normalizzato si attesta quindi a 2,16 euro, evidenziando un incremento del 16% rispetto ai dati del 2024.

Dettagli sui risultati finanziari

Il risultato netto complessivo per il periodo ha toccato i 3,215 miliardi di euro. Anche il patrimonio netto ha mostrato segni di crescita, passando a 30,7 miliardi rispetto ai 30,4 miliardi registrati nel 2024. Questo aumento è principalmente attribuibile al risultato del Gruppo, compensato dai dividendi pagati, pari a 2,172 miliardi in maggio, e dal riacquisto di azioni proprie per un valore di 663 milioni.

Posizione di capitale e Solvency II Ratio

Generali ha confermato la propria solida posizione di capitale, con un Solvency II Ratio fissato al 214%, in crescita rispetto al 210% di fine 2024. Questo risultato è il frutto di 51,1 miliardi di fondi propri eleggibili e 23,9 miliardi di requisiti di capitale di solvibilità. La crescita è stata sostenuta da una generazione di capitale normalizzata e da un contesto di mercato favorevole, che ha più che compensato le variazioni dovute a regolamentazioni e movimentazioni di capitale.

Risultati operativi in crescita

Nel corso dei primi nove mesi del 2025, l’azienda ha registrato un risultato operativo di 5,9 miliardi, con un incremento del 10,1% rispetto all’anno precedente. Questo miglioramento è stato principalmente trainato dal settore Danni, ma anche gli altri segmenti hanno contribuito in modo positivo.

Performance del segmento Danni

Il risultato operativo relativo al segmento Danni ha mostrato un notevole aumento del 23,9%, raggiungendo i 2,737 milioni. Il Combined Ratio, un indicatore chiave della performance, è migliorato, attestandosi al 94,2%, rispetto al 96,3% dello stesso periodo dell’anno precedente, confermando un’ottima gestione delle spese e delle perdite.

Performance del segmento Vita e Asset Management

Anche il segmento vita ha visto un aumento, raggiungendo i 3,1 miliardi con una crescita del 1,8%. Inoltre, il New Business Value è salito a 2,3 miliardi, con un incremento del 3,7%, grazie all’aumento dei volumi e al miglioramento della redditività. Anche il settore Asset & Wealth Management ha registrato un risultato operativo di 843 milioni, in aumento dello 0,7%, sostenuto dalla performance di Conning Holdings Limited.

Risultati di Generali

I primi nove mesi del 2025 hanno evidenziato una crescita significativa per Generali, con un utile netto normalizzato in aumento e un patrimonio netto solido. L’azienda ha dimostrato una resilienza notevole di fronte alle sfide di mercato, continuando a investire nella crescita e nella solidità patrimoniale.