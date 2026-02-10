Risultati Semestrali Mediobanca: Diminuzione dell’Utile e Proposta di Dividendo

Nell’analisi dei risultati finanziari di Mediobanca per il secondo semestre del 2026, emerge una leggera contrazione dei ricavi, che si attestano a 1,79 miliardi di euro, segnando un decremento del 3% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, la banca ha mantenuto un saldo positivo nei total financial assets, che raggiungono 115,3 miliardi di euro, con una crescita del 3% nel semestre.

Risultati finanziari e margini

Il margine di interesse è stato di 961,9 milioni di euro, in linea con il dato dello scorso anno nonostante il calo dei tassi di mercato, dimostrando la resilienza della banca. Le commissioni e altri proventi netti ammontano a 477,8 milioni di euro, con un incremento nel trimestre finale, sebbene ci sia una flessione del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Analisi dei costi e della redditività

Il CET1 ratio di Mediobanca ha mostrato una crescita, raggiungendo il 16,4%, con un aumento di circa 130 punti base rispetto alla fine di giugno. Questo risultato evidenzia una gestione prudente dei rischi e una solidità patrimoniale che rassicura gli investitori. Tuttavia, l’utile netto consolidato si è attestato a 622,9 milioni di euro, segnando una diminuzione del 5,6% rispetto all’anno precedente. Dopo aver considerato i costi straordinari, l’utile netto contabile è di 512,6 milioni di euro.

Proposta di dividendo e prospettive future

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha deciso di proporre un dividendo di 0,63 euro per azione, corrispondente a un payout del 100%. Questo pagamento è previsto per aprile 2026, con le date di stacco e registrazione fissate rispettivamente al 20 e al 21 aprile.

Strategia e riorganizzazione

Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Mediobanca, ha evidenziato l’importanza di investire nel capitale umano e nelle competenze del personale. Questo approccio è volto a garantire che la banca continui a essere un partner di riferimento per le aziende, accompagnandole nelle loro esigenze finanziarie, dalla crescita alla gestione patrimoniale. Nonostante le sfide attuali, il primo trimestre del 2026 mostra segnali di ripresa, con un buon andamento nel Consumer Finance e nel Corporate Banking.

Mediobanca si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua storia, mantenendo una solida posizione nel mercato e mirando a una ripresa nel prossimo esercizio. La riorganizzazione della divisione Wealth Management è già in corso, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le performance nel segmento.