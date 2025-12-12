Riunione della Commissione Bilancio del Comune di Lonate Pozzolo: Dettagli e Aggiornamenti

Il Comune di Lonate Pozzolo ha programmato una riunione della Commissione Consiliare permanente dedicata al Bilancio e Finanza Locale.

Questo incontro si svolgerà lunedì 15 dicembre alle ore 17:45, presso la sala giunta del Comune. La partecipazione dei cittadini è fortemente incoraggiata, poiché si discuteranno temi fondamentali per la gestione delle finanze locali e delle politiche fiscali.

Ordine del giorno della commissione

Durante la seduta, i membri della commissione si concentreranno su un ordine del giorno ricco di argomenti rilevanti. Tra i punti principali ci sarà la conferma dell’aliquota addizionale comunale per l’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2026. Questo aspetto è cruciale poiché influisce direttamente sulle tasche dei cittadini e sulla gestione delle entrate comunali.

Imposta municipale propria (IMU)

Un altro punto di rilievo sarà la conferma delle aliquote dell’IMU per il medesimo anno. L’IMU, o Imposta Municipale Unica, è fondamentale per il finanziamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture, quindi la sua regolamentazione è di primaria importanza per il Comune.

Documenti finanziari e programmazione

In aggiunta, la commissione affronterà l’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026-2028. Questo documento rappresenta un’importante guida per le scelte strategiche del Comune, definendo obiettivi e risorse da allocare.

Bilancio di previsione e razionalizzazione delle partecipate

Un altro punto di discussione sarà l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026-2028. Questo bilancio è essenziale per garantire la sostenibilità economica del Comune e per pianificare gli interventi futuri. Sarà anche esaminato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, che include una relazione sull’attuazione delle misure adottate l’anno precedente, in conformità con la normativa vigente.

Invito alla partecipazione

La seduta della commissione offre un’importante opportunità per i cittadini di essere informati e coinvolti nelle decisioni che riguardano la loro comunità. La trasparenza e la partecipazione attiva sono fondamentali per una gestione efficace delle risorse pubbliche. Pertanto, tutti i residenti di Lonate Pozzolo sono invitati a intervenire e a contribuire al dibattito su temi così cruciali per il benessere collettivo.