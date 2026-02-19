in Finanza

Rivista di diritto e finanza pubblica: presentazione del volume 1/2026

Rivista diritto, amministrazione e finanza pubblica presenta il Volume n.

1/2026, una raccolta che combina riflessioni teoriche e strumenti pratici pensati per accademici, funzionari e consulenti. Registrato con ISSN 3103-5701, il fascicolo è organizzato per sezioni tematiche che facilitano la consultazione e l’impiego immediato dei contenuti: saggi approfonditi, note operative e una selezione curata dall’Osservatorio FinPA (Le Voci di FinPA). Tutti i contributi sono disponibili in PDF e scaricabili gratuitamente dalle pagine dedicate.

Struttura e contenuti
Il volume si articola in tre blocchi principali: articoli scientifici e saggi di approfondimento; la sezione Dentro la Pubblica Amministrazione, focalizzata sulle prassi interne e sui profili tecnici; e la raccolta dell’Osservatorio FinPA, che offre analisi e interventi mirati. Ogni contributo è corredato da riferimenti bibliografici e, dove utile, da strumenti operativi pensati per l’applicazione quotidiana nelle amministrazioni.

A chi si rivolge
Il fascicolo è pensato per chi opera nella pubblica amministrazione, per chi studia diritto amministrativo e finanza pubblica e per i giovani professionisti in cerca di strumenti concreti per orientarsi nel settore. Le proposte presenti mirano a integrare interpretazioni normative con chiavi di lettura gestionali ed economiche, favorendo scelte più trasparenti ed efficaci.

Obiettivi editoriali e accessibilità
La rivista punta a tenere insieme rigore metodologico e utilità pratica, promuovendo il dialogo tra ricerca e prassi. La pubblicazione adotta una logica di open access: i PDF sono liberamente consultabili online per favorire la diffusione delle conoscenze. Gli autori mantengono i diritti morali sui propri testi; le condizioni di riutilizzo e citazione sono indicate nelle note editoriali di ciascun numero.

Come proporre un contributo
Chi desidera inviare un testo può scrivere a [email protected]. Le submission devono includere: file principale in formato .doc, abstract e breve biografia dell’autore. Il rispetto delle indicazioni tecniche agevola la valutazione preliminare e riduce i tempi di istruttoria; eventuali mancanze formali vengono segnalate per integrazione prima dell’avvio della valutazione scientifica.

Formati e diritti
Dopo la verifica formale, i volumi vengono pubblicati in PDF e resi accessibili tramite i link alle pagine dei singoli fascicoli. Le note editoriali forniscono tutte le informazioni sui diritti d’autore e sulle modalità di citazione.

Impatto e prospettive
I contributi contenuti nel Volume n. 1/2026 offrono riferimenti concreti per la governance, il controllo della spesa e la formazione dei nuovi operatori. Le analisi e gli strumenti proposti favoriscono l’integrazione tra normativa e valutazione economica, contribuendo a decisioni più coerenti ed efficienti. Nei prossimi numeri è prevista l’inclusione di ulteriori interventi operativi per ampliare il confronto tra istituzioni e mondo accademico e sostenere la crescita professionale dei lettori.

