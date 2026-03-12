Roadshow IG Italia 2026: analisi tecnica, live trading e strumenti per gestire il rischio

IG Italia organizza un roadshow articolato in tre tappe che toccherà Roma, Milano e Verona.

L’evento si svolgerà rispettivamente il 24, 25 e 26 marzo 2026 e propone un mix di contenuti pensati per chi opera sui mercati: dall’analisi tecnica al trading in tempo reale, passando per dimostrazioni pratiche delle funzionalità della piattaforma.

La formula mette al centro l’operatività: ogni giornata prevede sessioni di live trading durante le quali i partecipanti potranno osservare strategie applicate in tempo reale e ricevere spiegazioni sulle logiche che guidano decisioni operative. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale di IG: https://www.ig.com/it/roadshow-ig-italia-2026.

Cosa offre il programma e perché partecipare

Il roadshow è strutturato per fornire strumenti pratici e conoscenze applicabili subito. Tra i focus principali c’è l’integrazione tra analisi tecnica e strumenti di piattaforma che consentono di impostare operazioni con parametri di rischio definiti. Le sessioni includono dimostrazioni sull’uso delle funzionalità operative, spiegazioni sui grafici e sugli indicatori, oltre a esempi di gestione della posizione in contesti di volatilità elevata.

Live trading e demo della piattaforma

Durante gli incontri saranno effettuate dimostrazioni in diretta che mostrano come impostare un’operazione, monitorarla e chiuderla. Il valore aggiunto è la possibilità di vedere all’opera strumenti che molti trader utilizzano quotidianamente, con un’attenzione particolare al controllo del rischio. L’approccio pratico favorisce l’apprendimento: gli esempi mostrati servono a comprendere come tradurre l’analisi in operatività concreta e replicabile.

Il ruolo del Barrier Knock-Out

Un tema centrale sarà il Barrier Knock-Out, uno strumento proposto da IG che permette di operare con leva su diversi mercati mantenendo però un riferimento chiaro al rischio grazie al livello barriera integrato. Questo prodotto è pensato per chi cerca esposizione amplificata ma desidera conoscere in anticipo il punto a cui la posizione viene disattivata, evitando così sorprese legate a movimenti improvvisi del mercato.

Barrier Knock-Out: definizione e vantaggi

Il Barrier Knock-Out è una soluzione che combina la leva finanziaria con un meccanismo di stop automatico legato alla barriera. Tra i vantaggi principali c’è la trasparenza del livello di rischio e la semplicità operativa: il trader sa in partenza quale evento determinerebbe la chiusura della posizione. Questo consente una pianificazione più rigorosa della gestione del capitale e può risultare utile sia ai trader esperti sia a chi sta consolidando le proprie competenze.

Relatori e obiettivi formativi

Le sessioni formative saranno guidate da professionisti del settore: Andrea Martella, Arduino Schenato e Pasquale Tocci porteranno la loro esperienza in aula per spiegare strategie operative e strumenti tecnici. A commentare l’iniziativa è stato Fabio De Cillis, Country Manager per l’Italia di IG, che ha sottolineato come l’obiettivo sia accompagnare la community con un approccio concreto, capace di unire formazione e pratica.

Il format mira a favorire la consapevolezza operativa: secondo la visione espressa dall’organizzazione, la conoscenza delle dinamiche di mercato e degli strumenti messi a disposizione è il miglior vantaggio competitivo per chi opera. L’iscrizione è necessaria per partecipare e non comporta costi, rendendo l’evento accessibile a un ampio pubblico di trader e appassionati.

Contesto editoriale e figure di riferimento

Nel panorama informativo dedicato ai mercati, figure come Gianluca Defendi svolgono un ruolo riconosciuto: responsabile del desk di analisi tecnica per Milano Finanza, autore di report operativi come MF Trading Guide e Market Strategy, e curatore di rubriche tematiche per il settimanale. Defendi è anche docente e formatore: partecipa a convegni sul trading, collabora con università ed è coinvolto nello sviluppo di strategie automatizzate per investitori istituzionali.

Percorso professionale e pubblicazioni

La sua esperienza comprende insegnamento presso la MF Trading School e l’autorevolezza di pubblicazioni per Hoepli, tra cui manuali su analisi tecnica, strategie operative e guide pratiche al trading e al Forex. Laureato in Economia e Commercio, Defendi unisce competenze accademiche e applicative utili sia ai professionisti sia a chi si avvicina al trading con interesse professionale.

In sintesi, il roadshow IG Italia 2026 si propone come un’occasione per aggiornarsi sui mercati, osservare esempi pratici di trading e conoscere strumenti che facilitano la gestione del rischio. L’approccio è orientato alla pratica e alla concretezza, con relatori esperti e contenuti pensati per migliorare l’operatività quotidiana dei partecipanti.