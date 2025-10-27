Roberto Cingolani, l’innovatore italiano che guida l’Europa nello spazio

Negli ultimi anni, un nome ha iniziato a risuonare con crescente intensità nei circoli scientifici, accademici e industriali: Roberto Cingolani.

Fisico di formazione, Cingolani ha saputo unire la sua esperienza scientifica a un forte impegno nel settore industriale, occupando posizioni chiave in alcune delle più importanti realtà italiane ed europee.

La sua carriera è caratterizzata da una continua evoluzione e un’incessante ricerca di innovazione, portandolo a essere riconosciuto come un vero e proprio catalizzatore di cambiamento. Attualmente, Cingolani è alla guida di un progetto ambizioso: la creazione di un grande polo europeo per i satelliti, un’iniziativa che coinvolge colossi come Leonardo, Airbus e Thales.

Un percorso di eccellenza scientifica

Roberto Cingolani nasce a Milano nel 1961 e intraprende il suo percorso accademico a Bari, dove si laurea in fisica. Prosegue poi la sua formazione presso la prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa e al Max Planck Institute di Stoccarda, dove lavora a stretto contatto con il Premio Nobel Klaus von Klitzing. Questa esperienza internazionale si rivela fondamentale per affinare le sue competenze e il suo approccio scientifico.

Fondatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia

Ritornato in Italia per motivi familiari, Cingolani diventa professore ordinario e, tra le sue più significative creazioni, emerge l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, dove opera dal 2005 al 2019. Durante la sua direzione, l’IIT si distingue per l’integrazione di discipline come robotica, intelligenza artificiale, neuroscienze e nanotecnologia, generando centinaia di brevetti e avviando oltre 30 startup.

Transizione verso l’industria

Nel 2019, Cingolani compie un salto significativo, entrando in Leonardo come Chief Technology & Innovation Officer. Qui, non si limita a gestire le attività esistenti, ma lancia i Leonardo Labs, una rete di ricerca avanzata, e sviluppa il supercomputer davinci-1, con prestazioni di oltre 5 PFlops, fondamentale per l’innovazione digitale dell’azienda.

Un leader nella politica ambientale

Il suo percorso culmina, quando viene nominato Ministro della Transizione Ecologica dal Presidente Draghi. In questo ruolo cruciale, Cingolani affronta la sfida delle politiche ambientali e energetiche, nonché la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La sua schiettezza e il suo approccio pragmatico attirano l’attenzione, poiché promuove il nucleare di nuova generazione, suscitando reazioni contrastanti tra i gruppi ambientalisti.

Il ritorno a Leonardo e l’impatto globale

, Cingolani torna a Leonardo come amministratore delegato, pronto a guidare la rinascita dell’azienda in un contesto globale in continua evoluzione. Il suo operato gli ha fruttato numerosi riconoscimenti, inclusi premi scientifici e onorificenze della Repubblica Italiana, come il titolo di Grande Ufficiale al Merito.

Inoltre, siede nel consiglio del NATO Innovation Fund, consolidando il suo ruolo di rilievo nel settore della difesa e della sicurezza internazionale. La sua figura rappresenta un esempio di come l’innovazione possa essere il motore del progresso, sia sulla Terra che nello spazio.

Una vita oltre il lavoro

Oltre alla sua carriera professionale, Cingolani è un uomo di famiglia, marito e padre di tre figli. La sua storia è quella di un’Italia che guarda al futuro con coraggio e determinazione. Con la sua visione, Cingolani dimostra che l’innovazione non è solo un’opzione, ma è essenziale per affrontare le sfide del domani.