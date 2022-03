Roobet Casino è affidabile?

Quando si tratta di casinò online affidabili, Roobet è un nome molto popolare che ha guadagnato popolarità nel mercato dei casinò online, e come tale il gioco d’azzardo Roobet ha molte cose da offrire ai suoi membri. Ci sono molti casinò crittografici emergenti che offrono le migliori funzionalità, quindi scegliere alcuni dei migliori casinò diventa un po ‘difficile.

Questa recensione di Roobet svela tutte le funzionalità, le offerte di giochi e i bonus offerti dal casinò e dà un’opinione genuina sul perché i giocatori dovrebbero sceglierlo.

Informazioni su Roobet Casino

Roobet è uno dei principali siti di gioco d’azzardo online che detengono una licenza per giocare d’azzardo sotto il governo di Curacao. Roobet è attualmente un casinò solo criptovaluta che accetta depositi nelle principali criptovalute, non solo Bitcoin ma anche Litecoin ed Ethereum.

Il casinò dal vivo offre alcuni dei migliori giochi nel settore dei giochi online, tra cui giochi d’azzardo o di abilità, giochi di poker, giochi da tavolo, bonus multipli redditizi e un incredibile schema VIP che i giocatori ad alta posta in gioco desiderano. Questa recensione di Roobet Casino evidenzia tutti i punti importanti che aiuterebbero i giocatori a capire dove si trova il casinò sulla scala della fiducia.

Esperienza utente Roobet

La piattaforma ha ricevuto recensioni positive del casinò Roobet sia per i migliori giochi crittografici forniti che per il casinò online legale Roobet nel suo complesso, il che la dice lunga sulla legittimità del casinò.

Caratteristiche di Roobet

Il casinò online Roobet ha le seguenti caratteristiche: –

È registrato sotto il governo di Curacao.

È una piattaforma solo di criptovaluta.

Offre più giochi di abilità, giochi di rischio e giochi d’azzardo.

Fornisce bonus e promozioni redditizie, tra cui un sistema di ricompensa VIP per i fedeli membri del casinò.

È dotato di un fantastico team di assistenza clienti per fornire tutto il supporto di cui i giocatori hanno bisogno.

Recensione di Roobet: pro e contro

Pro Contro Casinò registrato. Non accetta clienti statunitensi. Offre più giochi. Criptovaluta solo casinò. Bonus entusiasmanti; nessuna commissione di transazione addebitata come in altri casinò. Non si accettano bonifici bancari.

Processo di registrazione Roobet

Il processo di registrazione al casinò crittografico online Roobet è molto semplice, secondo la recensione di Roobet. I giocatori devono visitare il sito ufficiale di Roobet e fare clic sul pulsante giallo “Registrati” nell’angolo in alto a destra della pagina. Si aprirà un modulo di registrazione in cui gli utenti devono inserire un nome utente e una password complessa e fare clic sulla scheda Registrati qui sotto. I giocatori possono accedere al sito web di Roobet tramite Google o tramite Steam.

Giochi forniti da Roobet

Il casinò Roobet offre diversi gameplay come i giochi d’azzardo, di rischio o di abilità di fornitori di software con licenza come Netent, Pragmatic Play ed Evolution gaming.

Slot

Ci sono oltre 1000 diverse opzioni di slot (comprese le video slot) e giochi da tavolo (ma non limitati a) offerti al casinò Roobet. Alcuni dei migliori titoli di slot crittografiche più popolari dei principali fornitori di software come Pragmatic play, Playn ‘Go e Avatarux sono: –

Roo Bonanza

Tom della Follia

Treno del denaro 2

Mega Fortuna

Cherry Pop

Giochi di casa

Di seguito sono riportati alcuni dei giochi interni che la società ha sviluppato da sola (non sviluppati da fornitori di software di terze parti) e la società si riserva ogni diritto di aggiungere, rimuovere o modificare singoli giochi a sua esclusiva discrezione senza preavviso.

Dado

I giocatori possono iniziare a giocare al gioco dei dadi crittografici inserendo l’importo della scommessa e scegliendo qualsiasi numero tra 2 e 98. Ci sono 2 opzioni per scommettere. I giocatori possono scommettere su un numero generato casualmente o su uno qualsiasi dei numeri scelti.

Roulette

Per giocare alla roulette di criptovaluta,i giocatori devono inserire l’importo della scommessa e scegliere uno dei 3 colori da Bronzo, Argento o Oro. In un classico gioco di roulette, i colori bronzo e argento rappresentano il nero e il rosso e offrono una possibilità di vincita del 50%. Mentre l’oro rappresenta il verde e offre un alto moltiplicatore ma una bassa possibilità di vincita.

Miniere

I giocatori possono iniziare a giocare ai giochi Mines inserendo l’importo della loro scommessa e scegliendo il numero di mine che vogliono avere nel gioco; il numero minimo di mine è 1 e il numero massimo di mine è 24.

Torri

Le torri sono anche una divertente sezione di gioco interna sulla piattaforma Roobet dove ci sono 3 modalità di gioco: modalità di gioco facile, modalità di gioco medio e modalità di gioco difficile.

Scontro

Secondo le recensioni di Roobet, il Crash Game è considerato un gioco d’azzardo o un gioco di rischio sotto il gioco push; i giocatori iniziano a giocare al crash game inserendo l’importo della scommessa, e il Crash Graph sale continuamente fino a quando non si blocca in qualsiasi momento casuale.

Giochi dal vivo

Di seguito sono riportate le 2 categorie separate di giochi da casinò dal vivo (ma non limitate a) nella sezione push gaming: blackjack e baccarat.

Oltre al blackjack di criptovaluta e ai giochi di cripto baccarat, ci sono più spettacoli di gioco come l’arena del serpente, il numero del diavolo, ecc. E altri giochi dimostrabilmente equi, ognuno con requisiti di scommessa specifici che i giocatori devono prima verificare prima di registrarsi sulla piattaforma.

Metodi di pagamento Roobet

Le varie modalità di pagamento su Roobet sono elencate di seguito: –

Depositi

Il casinò Roobet, secondo la nostra recensione del casinò Roobet, accetta solo tre criptovalute, vale a dire Bitcoin, Litecoin ed Ethereum. Dopo aver finanziato i propri conti con una di queste 3 criptovalute, la società accredita sul conto del giocatore una quantità uguale della valuta Roobido (invece di denaro gratuito). 1 Roobido equivale a 1 dollaro di Bitcoin, Litecoin o Ethereum.

Prelievi

Allo stesso modo, i giocatori possono prelevare Roobidos inserendo l’indirizzo Bitcoin corretto, l’indirizzo Litecoin o l’indirizzo Ethereum nel proprio profilo in modo da usufruire di prelievi rapidi. Dopo che i giocatori hanno effettuato una richiesta di prelievo in Roobidos, la valuta verrà automaticamente scambiata con la criptovaluta preferita del giocatore (tra Bitcoin, Litecoin o Ethereum) ai loro tassi di cambio correnti. I fondi verranno quindi inviati direttamente all’indirizzo crittografico fornito dai giocatori entro 24 ore dalle richieste di prelievo effettuate. Non ci sono limiti di prelievo menzionati sul sito web del casinò.

I giocatori registrati sul sito Web Roobet non devono pagare alcuna commissione di cambio (a differenza di altri casinò online) quando acquistano, vendono o negoziano Roobido sul sito Web del casinò, ma esiste una commissione di transazione distinta addebitata sia per i depositi che per i prelievi effettuati sul sito Web, come la maggior parte dei casinò online addebita ai propri membri.

Roobet Scommesse Live & Eventi

Roobet offre i seguenti eventi per i suoi giocatori: –

Re di Roo

Questo è un evento speciale organizzato dal casinò in cui ogni giocatore che gioca a qualsiasi gioco dimostrabilmente equo nella sezione Slot del casinò è idoneo a far parte dell’evento King of Roo. Qualsiasi giocatore che colpisce un moltiplicatore di cento in un gioco di slot con una scommessa di almeno 1 Roobido può vincere il titolo King of Roo. Le scommesse inferiori a 1 Roobido non si qualificano per il titolo di Re di Roo, anche se il giocatore raggiunge un moltiplicatore superiore a 100 (cento).

Pioggia

Rain è un popolare evento di beneficenza disponibile su tutte le chat room di Roobet (o nella sala da poker di criptovaluta). L’evento paga un piccolo numero di Roobet ai giocatori; Ogni utente che ha depositato sul casinò Roobet negli ultimi 7 giorni è idoneo a partecipare all’evento Rain. Tutti i Roobidos acquisiti tramite l’evento di gioco Rain sono accreditati sulla cassaforte Roobidos dei giocatori.

Il regalo Roobidos appare nella Roobido-Safe del giocatore entro 2 minuti dopo che l’evento Pioggia si verifica in tutte le Chat Room Roobet.

Gioco responsabile di Roobet

Anche se il gioco d’azzardo Roobet è per divertimento ed eccitazione, può anche causare effetti collaterali negativi ai giocatori se non sono cauti durante i giochi o rischio, possibilità o abilità, ecc., Sui siti di gioco d’azzardodi criptovaluta online. Per prevenire i giocatori dagli effetti negativi delle scommesse sportive crittografiche online,nonché per ridurre eventuali perdite finanziarie e possibili rischi per la salute come la dipendenza, Roobet ha progettato una politica di gioco responsabile separata che offre informazioni ai giocatori su come possono affrontare questi problemi.

Alcuni dei semplici passaggi stabiliti nella politica di gioco responsabile di Roobet sono: –

Impostare un limite di deposito fino al quale un giocatore può permettersi di perdere senza compromettere le sue altre esigenze finanziarie. Allo stesso modo, i giocatori dovrebbero anche attenersi a limiti di prelievo specifici.

Le scommesse non dovrebbero essere la prima priorità e, soprattutto, i giocatori non dovrebbero giocare per guadagnare grandi somme di denaro, ma giocare solo per divertimento.

Non sforzarti mai troppo di riconquistare una sconfitta; lascia che sia così com’è.

Non giocare mai sotto stress mentale o frustrazione.

Roobet Bonus e Promozioni Offerte

Ci sono interessanti offerte di bonus Roobet (bonus di iscrizione Roobet o bonus senza deposito Roobet secondo la recensione di Roobet) e promozioni per i giocatori sia sotto forma di vantaggi che sotto forma di Roobidos. I giocatori possono utilizzare il codice promozionale Roobet specifico per usufruire dei vari bonus di deposito offerti sulla piattaforma di gioco big-time.

Fondi gratuiti

Il casinò crittografico Roobet, a differenza della maggior parte degli altri casinò, consente ai suoi giocatori di guadagnare alcuni punti extra che possono scambiare con Roobidos. I punti extra possono essere guadagnati dai giocatori non appena iniziano a depositare fondi nei loro conti e iniziano a testare le varie app sul sito web. I punti possono anche essere guadagnati partecipando a vari eventi promozionali o sondaggi organizzati dal casinò. Free Funds è una sorta di Roobet senza deposito o opzione bonus di benvenuto in cui i giocatori guadagnano Roobidos extra senza depositare Litecoin, bitcoin ed Ethereum ma semplicemente inserendo il codice bonus Roobet specifico.

Rakeback

Oltre ai Roobidos extra assegnati ai giocatori, secondo la recensione di Roobet, hanno anche diritto ad alcuni bonus regolari del casinò che possono essere un Roobet giornaliero, Roobet settimanale o un’offerta di bonus mensile Roobet. I bonus regolari del casinò dipendono da vari fattori come l’importo scommesso dai giocatori, la percentuale di scommesse perse o serie vincenti, la quantità di depositi e prelievi effettuati durante l’ultimo giorno, settimana o mese, corrispondente a cui il nome Rakeback viene utilizzato dal casinò.

Roobet VIP Club

Lo schema VIP Roobet, secondo la recensione, come suggerisce il nome, si rivolge solo ai membri d’élite del casinò. È un programma solo su invito che offre vantaggi esclusivi agli eccezionali Roobetters. Secondo le recensioni di Roobet, lo schema VIP include offerte bonus esclusive, accesso a eventi VIP, risposte prioritarie, regali VIP, promozioni speciali come newsletter VIP, premi speciali, ecc. E un account manager personale VIP dedicato che può assistere i giocatori in tutti gli aspetti importanti a partire dalla creazione dell’account alla vincita alla grande al casinò.

Programma di affiliazione Roobet

Questo è un programma refer-a-friend etichettato dal casinò come un programma di affiliazione in cui i giocatori possono condividere il link del casinò con i loro amici e parenti (chiamati affiliati). Se gli affiliati si uniscono e scommettono sul casinò utilizzando il link di riferimento, i giocatori possono guadagnare enormi commissioni (ma non limitate a) delle loro scommesse.

Restrizioni del paese di Roobet

I giocatori dei seguenti paesi permanentemente limitati non sono autorizzati ad accedere al sito Web del casinò o acquistare criptovaluta: –

Australia, Bonaire, Gibilterra, Cipro, Guernsey, Paesi Bassi, Aruba, Francia, Spagna, Belize, Polonia, Saba, Statia, Ungheria, Regno Unito, Guyana francese, St. Maarten, Svizzera, Israele, Iran, Etiopia, Svezia, Guadalupa, Jersey, Liechtenstein, Malta, Slovacchia, Portogallo, Martinica, Riunione, Mayotte, Danimarca, Polinesia francese, Lussemburgo e Stati Uniti.

Di seguito sono riportati i paesi parzialmente limitati in cui i giocatori non sono autorizzati ad accedere al casinò fino a quando non completano le procedure di verifica KYC e AML 1: –

Israele, Brasile, Colombia, Turchia, Argentina, Cuba e Venezuela.

I seguenti paesi sono limitati dall’accesso al sito web del casinò a causa di disordini politici in quei paesi: –

Afghanistan, Siria, Iraq, Yemen, Somalia, Algeria, Burkina Faso, Kenya, Ciad, Mali, Mauritania, Libia, Marocco, Repubblica Centrafricana, Niger, Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Libano e Corea del Nord.

Roobet Online Casino Opzioni di sicurezza e protezione

Secondo le recensioni, tutti i dati raccolti dai giocatori d’azzardo sono soggetti a controlli di verifica KYC e AML e, pertanto, si può concludere che sono sicuri e protetti. L’azienda impiega la tecnologia più recente e solide misure di sicurezza come un firewall di fascia alta, l’autenticazione a due fattori (2FA) e la crittografia di fascia alta per garantire che tutti i dati siano al sicuro da accessi non autorizzati.

Assistenza clienti di Roobet Casino

Secondo le recensioni di Roobet, il casinò online Roobet ha un team di assistenza clienti (servizio) dedicato e un team di conformità dedicato che può essere contattato in qualsiasi momento via e-mail disponibile sul sito Web dell’azienda. I giocatori che hanno problemi, domande, recensioni, suggerimenti o feedback possono inviare direttamente un’e-mail al team di supporto di Roobet. Il casinò utilizza anche vari canali di social media per promuovere eventuali eventi imminenti.

Termini e condizioni di Roobet

I giocatori devono rispettare i seguenti termini e condizioni del casinò: –

La società o le terze parti coinvolte nel casinò non sono responsabili per eventuali perdite finanziarie causate dalla partecipazione a uno qualsiasi dei giochi di rischio o di fortuna offerti dal casinò.

I giocatori sono gli unici responsabili della protezione delle password del proprio account di gioco.

Qualsiasi decisione presa da Roobet in merito ad aggiunte, cancellazioni, modifiche o requisiti di scommessa in qualsiasi gioco è definitiva.

I giocatori devono fornire informazioni accurate e tempestive al casinò ogni volta che viene richiesto, in caso contrario ciò potrebbe comportare l’immediata chiusura dei loro account di gioco.

Recensione di Roobet: conclusione

Pertanto, secondo questa recensione di Roobet, si può concludere che, a differenza della maggior parte dei casinò di gioco online, la piattaforma è assolutamente sicura e affidabile per i giocatori per sperimentare i loro giochi preferiti. Design intricato del sito Web con tema Roobet, servizio clienti reattivo, pagamenti più veloci, depositi e prelievi facili, sistemi di pagamento sicuri, un numero enorme di giochi sono alcune delle caratteristiche uniche offerte al casinò.

Domande frequenti

Roobet è un casinò legittimo?

Sì, Roobet è una delle piattaforme legittime che detengono una licenza sotto il governo di Curacao.

Chi possiede Roobet?

Roobet è il marchio di Raw Entertainment B.V che è regolamentato e concesso in licenza sotto il governo di Curacao.

Roobet accetta giocatori statunitensi?

No, Roobet non accetta giocatori dagli Stati Uniti per giocare sul sito.

Quanto è sicuro un Roobet?

Secondo le varie recensioni di Roobet e l’esperienza degli utenti, sembra che la piattaforma sia un casinò assolutamente sicuro in cui giocare.

Come prelevare denaro da Roobet?

Secondo le recensioni di Roobet, i giocatori possono ritirare Roobidos che possono essere scambiati con una qualsiasi delle criptovalute accettate come Litecoin, Bitcoin ed Ethereum.

Puoi fare soldi con Roobet?

Sì, Roobet è una grande piattaforma di gioco per fare soldi veri.