Saipem e il suo impegno per l’ambiente

Saipem, leader nel settore delle infrastrutture energetiche, ha recentemente ottenuto due contratti significativi che segnano un passo avanti verso la sostenibilità ambientale. I progetti, Northern Endurance Partnership (NEP) e Net Zero Teesside Power (NZT), sono dedicati allo sviluppo di infrastrutture offshore per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 nell’East Coast Cluster del Regno Unito. Con un valore complessivo di circa 650 milioni di euro e una durata prevista di 30 mesi, questi progetti rappresentano un’importante opportunità per Saipem di contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

Dettagli sui progetti NEP e NZT

Il progetto NEP è stato affidato a Saipem da Net Zero North Sea Storage Limited, parte di un consorzio che include nomi di spicco come bp, Equinor e Total Energies. Questo progetto prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di una condotta offshore da 28 pollici, lunga circa 143 km, con strutture a terra per il controllo e l’ispezione. D’altra parte, il progetto NZT, affidato da Net Zero Teesside Power Limited, si concentrerà sulla linea di evacuazione dell’acqua, anch’essa parte integrante della strategia di riduzione delle emissioni di CO2.

Impatto ambientale e obiettivi futuri

Una volta completati, questi progetti non solo contribuiranno alla creazione del primo polo industriale a zero emissioni nel nord-est dell’Inghilterra, ma aiuteranno anche il Regno Unito a raggiungere i suoi obiettivi di Net Zero. Si prevede che, a partire dal 2028, il sistema sarà in grado di trasportare e stoccare circa 4 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Questo rappresenta un passo cruciale verso la transizione energetica e la riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali.

Conclusioni e prospettive per Saipem

La recente assegnazione di questi progetti a Saipem evidenzia l’importanza crescente delle tecnologie sostenibili nel settore energetico. Con l’approvazione finale degli investimenti da parte dei clienti e del governo britannico, Saipem si prepara a svolgere un ruolo fondamentale nella realizzazione di infrastrutture che non solo soddisfano le esigenze energetiche, ma lo fanno in modo responsabile e sostenibile. Questo è un chiaro segnale che il futuro dell’energia è sempre più orientato verso pratiche ecologiche e innovative.