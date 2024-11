Un evento di riferimento per il settore dei pagamenti

Dal 27 al , l’Allianz MiCo di Milano ospiterà la 9ª edizione del Salone dei Pagamenti, un evento organizzato dall’ABI che rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione nell’industria dei pagamenti e dei servizi finanziari. Con oltre 13.000 visitatori e 140 aziende partecipanti nel 2023, il Salone si propone di esplorare le ultime tendenze e le innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il settore.

Una location all’avanguardia

Quest’anno, il Salone si svolgerà nella nuova area della South Wing dell’Allianz MiCo, che offre un auditorium da 1.600 posti e spazi espositivi di 10.000 mq. Questa nuova location permetterà di accogliere un numero ancora maggiore di partecipanti e di facilitare il networking tra aziende e professionisti del settore. Le sessioni e i workshop previsti copriranno sette aree tematiche, affrontando argomenti cruciali come i pagamenti del futuro e l’impatto delle nuove tecnologie.

Innovazione e sostenibilità nel settore dei pagamenti

Il Salone dei Pagamenti 2023 si concentrerà su come le innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale e i pagamenti digitali, stiano rivoluzionando il settore. In un contesto macroeconomico complesso, il settore dei pagamenti sta evolvendo per rispondere alle sfide della concorrenza globale e della regolamentazione. Le nuove tecnologie non solo aumentano le opportunità, ma pongono anche nuove sfide, come la necessità di garantire la privacy dei consumatori e combattere le frodi.

Temi di discussione e opportunità di networking

Durante le tre giornate dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi su temi rilevanti come la revisione della PSD2, i pagamenti istantanei e l’euro digitale. Saranno presenti esperti del settore che condivideranno le loro esperienze e soluzioni innovative. Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario dell’ABI, ha sottolineato l’importanza di questo evento come piattaforma per sperimentare le innovazioni che presto diventeranno parte della vita quotidiana di clienti e aziende.

Un futuro inclusivo e sostenibile

Il Salone dei Pagamenti non si limita a esplorare le innovazioni tecnologiche, ma pone anche un forte accento sulla sostenibilità e sull’inclusione. Con l’aumento della sensibilità verso le questioni ESG, i pagamenti digitali possono contribuire a ridurre l’uso della carta e promuovere l’inclusione finanziaria. L’evento rappresenta quindi un’opportunità unica per comprendere come i pagamenti possano diventare un motore di cambiamento sociale ed economico.