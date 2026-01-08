Satispay Introduce Tre Nuovi Fondi di Investimento per una Gestione Finanziaria Completa

Con l’obiettivo di modernizzare il settore degli investimenti in Italia, Satispay ha annunciato il lancio di tre nuovi fondi di investimento.

Questi fondi si affiancano al già noto Salvadanaio Remunerato e sono stati concepiti per rispondere alle diverse esigenze di investimento degli utenti. La nuova iniziativa offre soluzioni pratiche per pianificare e raggiungere obiettivi finanziari.

Nuovi fondi per ogni esigenza

I tre nuovi fondi di investimento – Satispay Obbligazionario, Satispay Bilanciato e Satispay Azionario Globale – offrono opzioni diversificate per chi desidera investire. Il primo fondo è dedicato a chi ha obiettivi a breve termine, investendo in obbligazioni corporate e titoli di Stato europei, con un profilo di rischio basso. Il secondo fondo propone un mix di azioni e obbligazioni, ideale per chi mira a progetti a medio termine e ha una tolleranza al rischio moderata. Infine, il fondo azionario globale si rivolge a investitori interessati a opportunità a lungo termine, includendo azioni di aziende leader a livello mondiale e presentando un profilo di rischio più elevato.

Un’esperienza utente semplificata

La nuova sezione dell’app Satispay, dedicata agli investimenti, è stata progettata per offrire un’interfaccia chiara e intuitiva. Gli utenti possono monitorare facilmente l’andamento dei propri investimenti e accedere a tutte le informazioni necessarie per fare scelte consapevoli. Questa evoluzione rappresenta un passo significativo per Satispay, che ha sempre cercato di rendere l’investimento accessibile a tutti.

Collaborazione strategica con Invesco

In questa nuova avventura, Satispay si avvale della collaborazione di Invesco, uno dei principali gestori patrimoniali al mondo, con oltre 2.000 miliardi di dollari in gestione. Invesco sarà responsabile della gestione dei portafogli dei nuovi fondi, assicurando ai clienti un elevato livello di professionalità e competenza. Questa partnership si rivela fondamentale per democratizzare l’accesso a soluzioni di investimento di alta qualità, rendendole disponibili a tutti i clienti di Satispay, che attualmente superano i sei milioni.

Funzionalità innovative per gli utenti

Una novità significativa introdotta da Satispay è la possibilità di attivare un IBAN personale direttamente tramite l’app. Questa funzionalità consente agli utenti di ricevere fondi da conti correnti esterni non collegati a Satispay, facilitando i trasferimenti di denaro da parte di familiari, come genitori o nonni, per supportare i giovani investitori nei loro piani di accumulo. La fintech mira a semplificare la ricarica del portafoglio, rendendo l’intero processo di investimento ancora più fluido.

Una nuova cultura economica in Italia

La missione di Satispay va oltre la mera offerta di strumenti finanziari. L’azienda si propone di promuovere una nuova cultura della gestione del denaro in Italia. Come affermato dal co-fondatore e CEO Alberto Dalmasso, l’intento è trasformare l’Italia da un Paese di risparmiatori a un Paese di investitori. Questo approccio è supportato dai risultati ottenuti: dall’introduzione del Salvadanaio Remunerato, oltre 300.000 utenti hanno investito, depositando più di 120 milioni di euro. Ciò dimostra un crescente interesse per le opportunità di investimento.

Satispay, attraverso l’introduzione di tre nuovi fondi e una user experience semplificata, si propone di diventare un punto di riferimento nella gestione delle finanze personali. L’obiettivo è offrire servizi ad alto valore aggiunto per tutti i suoi utenti.